Aston Martin spalováky nezavrhne. Lidé je totiž pořád chtějí

Nedlouho po odkladu představení prvního elektromobilu se britský Aston Martin zařekl, že spalovací motory vydrží hluboko do 30. let. Kolem elektromobilů je podle jeho šéfa více humbuku než zájmu zákazníků.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Britská automobilka Aston Martin nedávno odsunula představení prvního elektromobilu nejméně o rok, tedy z roku 2025, jak zněl původní plán, do roku 2026 či dle britského webu Autocar dokonce 2027. Nyní se přidává další zpráva pro konzervativce, puristy a nadšence příznivá – spalovací motory zůstanou v nabídce této značky i dlouho po roce 2030.

Zákazníci podle Lawrence Strolla, předsedy představenstva značky, říkají prodejcům astonů, že chtějí „zvuky a vůně“ a upřednostňují spalovací motory. Navíc nejsou zrovna nakloněni šestiválcům, takže plug-in hybridní technologie budou spojeny s motory V8 od Mercedesu-AMG. Hybridizace se dočká i dvanáctiválec.

Video se připravuje ...

Elektromobily z plánů celkově nemizí, „jen“ přijdou později a nenahradí spalovací astony tak rychle. „Navrhli jsme a připravili jednu platformu, která zvládne čtyři různá vozidla,“ cituje Autocar Strolla. Ta čtyři vozidla mají být tvořena grand tourerem, SUV, crossoverem a supersportem.

„Plánovali jsme s tím začít koncem roku 2025 a byli jsme na to připraveni, ale vypadá to, že v elektromobilech je mnohem víc humbuku, ať už je poháněn politicky či jakkoliv jinak, než zájmu zákazníků, zejména v cenových sférách Aston Martinu,“ nechal se slyšet Stroll.

U plug-in hybridů poptávka podle něj nepoleví nejméně do poloviny 30. let 21. století. „Vydrží mnohem déle, než si lidé mysleli třeba před rokem,“ tvrdí Stroll. „Dokud budeme moci vyrábět auta se spalovacím motorem, budeme to dělat. Myslím, že po nich vždy bude poptávka, i kdyby byla malá,“ uzavírá.