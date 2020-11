Audi A3 Sportback 35 TFSI & Audi A3 Limuzína 35 TDI – Obhájí si prémiovou cenu?

V redakční garáži se nám nedávno sešly obě karosářské verze prémiového kompaktu Audi A3, navíc ve vrcholné výbavě S line, s vrcholnými motorizacemi a s dosti podobnou konečnou cenou. Vyloženě se tak nabízelo udělat namísto tradičního srovnáváku spíše takový netradiční dvoutest.

Úvod, cena Čtvrtá generace Audi A3 je nejluxusnějším zástupcem koncernového kompaktního čtyřlístku, jehož postupné odhalování odstartovala osmá generace Volkswagenu Golf. Následovala Škoda Octavia, Seat Leon a podle hesla „to nejlepší nakonec“ vše uzavřela nová Audi A3. Ta byla nejprve prezentována v karosářském provedení hatchback, u Audi ovšem označovaném jako sportback, a krátce na to přišel i sedan s označením limuzína, který se tak stal nejdostupnějším sedanem v nabídce Audi. Drahý základ, drahé příplatky Jenže nejdostupnější mezi Audi pořád neznamená, že jde o nějakou láci. Jako nejreprezentativnější zástupce kompaktního segmentu mezi novými koncernovými vozy je totiž Audi A3 také spolehlivě nejdražší. Cena Audi A3 Sportback totiž začíná na částce 652.900 Kč za benzínový litrový tříválec s označením 30 TFSI, zatímco základní provedení Audi A3 Limuzína startuje na částce 690.900 Kč za ten samý motor. Jenže vozy na fotkách rozhodně nejsou v základní výbavě a se základní motorizací. Ba naopak. Audi A3 přijíždí v nové generaci. Známe první českou cenu! Oba automobily jsou totiž specifikovány ve vrcholné výbavě S line a pod kapotou mají vrcholné motorizace. Praktičtější sportback S line s 1,5litrovým benzínovým čtyřválcem 35 TFSI a sedmistupňovou automatickou převodovkou S tronic (která z něj dělá 48V mild-hybrid) začíná na částce 832.900 Kč. Elegantnější limuzína S Line s výkonnějším vznětovým dvoulitrem 35 TDI a sedmistupňovým automatem S tronic pak startuje od částky 955.900 Kč. Jenže to je pořád ještě dost daleko od finálních cen obou testovaných kousků, které se vyšplhaly na hranici 1,3 milionu korun. Konkrétně tedy 1.291.700 Kč za model sportback a 1.301.100 Kč za model limuzína. A co se na autech tolik prodražilo? Odpověď pojďme najít v dalších kapitolách. Audi A3 Sportback 35 TFSI s-tronic

Design, interiér Sportovní hatchback, reprezentativní sedan Ještě než se dostaneme k detailům, pojďme si na úvod probrat pár suchých faktů a čísel. Obě karosářské varianty Audi A3 stojí na platformě s rozvorem 2636 mm, který je shodný s minulou generací Audi A3 i současnou generací Volkswagenu Golf. Na Seat Leon nebo Škodu Octavii liftback však A3 ztrácí v rozvoru 50 mm. To nás ale nyní tolik nezajímá. Pro nás je důležité například srovnání délek, kdy hatchback měří 4343 mm, zatímco sedan je s délkou 4495 mm o slušných 152 mm delší. Při porovnání výšky pak zjistíme, že je sedan o 24 mm nižší (1425 vs. 1449 mm) Prostor navíc je však u sedanu využit především pro zavazadla, což si detailněji probereme v rozboru interiéru. Čistě esteticky však sedan působí navzdory svému „základnímu“ postavení elegantně a nebál bych se použít ani výraz reprezentativně, zatímco hatchback se drží klasického receptu sportovnosti a městské univerzálnosti. Opět ale musím připomenout, že auta na fotkách nejsou v základu. Za krásu se platí Například jejich lak v odstínu šedá Daytona s perleťovým efektem vyšel na 24.700 Kč, rozhodně mu ale nelze upřít zajímavý kontrast elegance a sportovnosti. Oba vozy navíc dostaly příplatková 18“ kola, jejichž rozdílný design znamenal rozdíl v ceně 19.100 Kč v neprospěch sedanu (30.800 Kč vs. 49.900 Kč). Oba vozy rovněž dostaly LED světlomety, u limuzíny se ovšem jedná o levnější verzi (26.100 Kč) se zadními dynamickými směrovkami a automatickým stmíváním dálkových světel, zatímco sportback dostal Matrix LED světlomety s výraznější grafikou, funkcí stínování okolního provozu nebo s dynamickými směrovkami i vpředu (+46.700 Kč). Funkce Matrix světlometů na mě přitom působila mnohem spolehlivěji a rychleji než jen systém automatického stmívání. Nové Audi A3 sedan prozrazuje české ceny. Kompaktní limuzínu pořídíte za 743.900 Kč Sportback dostal mimo jiné taky zatmavená okna (Privacy) (+10.300 Kč), paket černé optiky (+14.700 Kč) nebo S line sportovní paket s několika drobnými designovými změnami v exteriéru i interiéru. U limuzíny se na estetice exteriéru poněkud šetřilo, to však nahrazuje interiér a technická výbava. Audi A3 Limuzína 35 TDI Nový význam prémie Karosářská provedení sportback a limuzína se liší v podstatě až od B-sloupku, já bych se však úvodem rád pozastavil ještě u kabiny, která je u obou vozů stejná. Respektive byla by, pokud by každý z vozů nedostal trochu jiné příplatky, které ve výsledku vytvářejí naprosto odlišný dojem z charakteru kabiny. Ale zpět k tomu společnému, čímž je na současné koncernové poměry zcela odlišný přístup k praktičnosti. Už po prvním usednutí za volant vás totiž upoutá originálně tvarovaná kaplička přístrojů, kterou lemují hranaté výdechy ventilace. Panel ovládání světel i digitální přístrojový štít sice opět spadají do běžné koncernové koncepce, jenže infotainment se z ní naopak zcela vymyká. A to v tom nejlepším slova smyslu, i když je to možná trochu paradoxní. Řada automobilek se totiž snaží oslovit zákazníky toužící po prémiovém zážitku přesunutím naprosté většiny funkcí do dotykových obrazovek. A platí to i pro modely Audi vyšších řad. Nová A3 ale sází na moderní dotykový infotainment, vybavený bohatými službami a skvělou obrazovkou, v kombinaci s jednoduchým tlačítkovým ovládáním jak pro ventilaci, tak pro řadu užitečných funkcí. Od vypínání stop-startu, přes deaktivaci vedení v jízdních pruzích až po deaktivaci stabilizačního systému. A tím to nekončí. Nové Audi A3 Sportback vstupuje na trh. Srovnali jsme ho s přímou konkurencí Zatímco jsme si v redakci už takřka všichni museli nakoupit kabely k mobilům s koncovkou USB-C, protože většina nových koncernových vozů zkrátka jiný konektor nemá, Audi A3 vám na rozdíl od svých kompaktních sourozenců stále dává na výběr. Ovládání audia pak usnadňuje speciální touchpad na místě, kde mají vyšší modely Audi klasický otočný volič. A funguje to skvěle. Ostatně skvělý je i samotný výše zmiňovaný infotainment, který má logické uspořádání, reaguje rychle i na lehké doteky a na rozdíl od zbytku koncernových sourozenců se díky vlastnímu softwaru z dílny Audi vyhnul vážným problémům se spolehlivostí. Audi A3 Sportback 35 TFSI s-tronic Uživatelský zážitek z ergonomie a ovládání příslušenství v Audi A3 je zkrátka fenomenální a sám o sobě by stačil k tomu, aby byl tenhle interiér jedním z nejlepších v moderních kompaktních automobilech. A je to vlastně docela paradox, vždyť pro mnoho lidí (a dnes možná i designérů/konstruktérů) je totiž jeho rozvržení celkem zpátečnické. Prémiovou A3 ovšem nevytváří jen snadná manipulace s jeho technologickými vymoženostmi. Vyšší kasta, k níž se Audi A3 řadí, je celkem dobře cítit i z kvality zpracování, jakkoliv by použité materiály i přes vyšší podíl měkčených plastů nemusely oslovit každého. Naštěstí jsou tu ale bohaté možnosti individualizace. Dvě tváře Díky tomu pak může interiér A3 vypadat noblesně, nebo také uvolněně sportovně, což je opět krásně patrné na obou vozech. Elegantní noblesu přitom celkem paradoxně reprezentuje sportback, který dostal sportovní sedadla čalouněná kůží (+7.400 Kč), červené prošívání Audi Sport (+12.700 Kč) nebo již zmíněný S line sportovní paket. Jako celek tak interiér vyzařoval prémiovou noblesu. Limuzína mě naopak po otevření dveří přivítala výrazně modrým dekorem palubní desky a středového tunelu, který v ceníku nalezneme jako „dekorace saténově modrá Turbo“ (+4.400 Kč). Sportovně tvarované sedačky, stejné jako ve Sportbacku, pak dostaly látkové čalounění v modro-černé kombinaci (+10.600 Kč) a jejich velkým bonusem byla příplatková elektronicky nastavitelná bederní opěrka (+8.000 Kč), která mi ve sportbacku celkem chyběla. Oba vozy pak měly skvěle hrající Audi sound systém (8.600 Kč), Audi virtual cockpit plus (17.600 Kč), ambientní osvětlení (+7.100 Kč) nebo komfortní klíč bez funkce Safelock (12.700 Kč), který se svými tvary odlišuje od klíčů Golfu, Octavie i Leonu. Limuzína měla pouze dvouzónovou klimatizaci, zatímco sportback nabízel díky třem zónám více komfortu cestujícím vzadu. Kdo je tedy praktičtější? A tím se pomalu dostáváme k zásadnímu rozdílu mezi modely sportback a limuzína - místu na zadních sedadlech a v kufru. Zatímco vpředu jsou rozměry identické prakticky ve všech směrech, vzadu zůstává stejný podélný prostor a prostor do šířky. K zásadní změně ale došlo v oblasti prostoru nad hlavou. Zatímco v A3 sportback jsem se při své výšce 183 cm mohl pohodlně opřít zády o opěradlo a nedrhnul jsem hlavou o stropnici (jakkoliv jsem si byl vědom její blízkosti), u modelu A3 limuzína už jsem se vzpřímeně neopřel. Důvod přitom můžeme celkem logicky hledat u celkově nižší střechy (výška 1425 vs. 1449 mm), která se u sedanu elegantně snižuje a postupně navazuje na zadní sklo a víko kufru. Pokud se podíváme přímo na data automobilky, zjistíme, že prostor mezi zadním sedadlem a stropnicí u sportbacku je v úrovni opěradla zadní sedačky 955 milimetrů. U sedanu je však prostor nad hlavou v tom samém místě pouze 933 milimetrů, což může být pro osoby od výšky zhruba 180 cm problém. Audi je však potřeba přispat k dobru celkem slušný prostor pro nohy zadních cestujících, k němuž ale poměrně výrazným způsobem přispívá dvojice vykrojení v předních sedácích. Vzhledem ke kratšímu rozvoru je však rozdíl mezi A3 a Leonem/Octavií s rozvorem delším o 50 mm citelný. Audi A3 Limuzína 35 TDI Další rozdíl mezi sedanem a hatchbackem najdeme v základním objemu kufru. Zatímco A3 sportback nabídne v základu 380 litrů, A3 limuzína nabízí 425 litrů. V obou případech má přitom zavazadelník jednoduché tvary, které umožňují maximálně využít celou jeho plochu. I přes menší objem je však stejně praktičtější A3 sportback. U sportbacku i limuzíny se sice dají sklopit zadní sedadla, sportback však díky dvojitému dnu zavazadelníku umožňuje vytvořit takřka rovnou plochu, zatímco u sedanu vzniká typický schod. Sportback navíc nijak neomezuje posádku nákladovým otvorem či výškou zavazadelníku, která se dá prakticky zdvojnásobit odstraněním plata. To u sedanu neuděláte, nemluvě o menším nakládacím otvoru a tím pádem i horšímu přístupu k zavazadlům. U sportbacku lze navíc snadno sklopit sedadla přímo ze zavazadelníku, zatímco u limuzíny vás čeká obíhačka. První jízda v novém Audi A3. Koncernové bratry v jednom zásadním detailu překonává Elegance sedanu je tak vykoupena nižší praktičností, která by běžně byla jedním z rozhodujících faktorů. U prémiového modelu však bude záležet na představách každého zákazníka – a pokud by základní sedan Audi oslovil fleetového manažera nějaké větší nadnárodní firmy, pak nejspíš nebude praktičnost řešit vůbec. A já se nedivím, osobně by se mi totiž limuzína také líbila víc než sportback. V případě testovaných vozů navíc bodovala zajímavějším motorem.

Motor, jízdní vlastnosti Kultivovaný diesel, nevýrazný benzín Jak jsem zmínil již v úvodu, obě testované Audi A3 dostaly v podstatě nejsilnější motor ze současné nabídky – pokud tedy nepočítáme elektrifikovaný plug-in hybrid. Pod kapotou sportbacku se ukrýval 1,5litrový přeplňovaný zážehový čtyřválec s označením 35 TFSI, zatímco limuzína byla osazena výkonnější verzí 2,0litrového přeplňovaného zážehového čtyřválce s označením 35 TDI. O přenos výkonu na přední kola se pak v obou případech starala sedmistupňová automatická převodovka S tronic. Klidný a úsporný Rád bych začal právě od 2,0litrového turbodieselu 35 TDI, který pochází z populární modernizované řady Evo. Motor nabízí nejvyšší výkon 110 kW v rozmezí 3000 až 4200 otáček za minutu, zatímco nejvyšší točivý moment 360 N.m je dostupný již od 1600 po 2750 otáček za minutu. Akcelerace z 0 na 100 km/h v čase 8,4 sekundy nejspíš není parametr, z něhož by si měl potenciální zákazník sednout na zadek. Ale co udávaná spotřeba v rozmezí 3,9 až 3,6 l/100 km – dá se takovému údaji věřit? Osobně jsem byl celkem skeptický, jenže nakonec mě A3 solidně vyvedla z omylu. Pokud se totiž s tímhle autem budete pohybovat především na dálnicích a okreskách, pak vám palubní počítač skutečně může ukazovat průměrnou spotřebu pod hranicí čtyř litrů na 100 kilometrů. Na silnici se přitom nemusíte ani vyloženě loudat. Udržet pak kombinovaný průměr na úrovni pěti litrů zvládnete i při častější jízdě po městě a nějakém tom pospíchání. Audi A3 Sportback 35 TFSI s-tronic Motor má sice po nastartování hrubší chod, v extrémně nízkých otáčkách se může objevit nějaká ta slabší vibrace (ale opravdu hodně slabá) a příliš nadšený jsem nebyl ani z poněkud váhavých rozjezdů, kdy nástup plného výkonu trval o něco déle, než bych si představoval. Jenže jakmile se rozjedete, všechno naftové A3 odpustíte. Za jízdy je totiž turbodiesel příkladně kultivovaný, skvěle odhlučněný a dokonale si rozumí s převodovkou. Pokud jsem na dálnici slyšel nějaký hluk, byl to pouze hvizd aerodynamického proudění kolem karoserie. Benzínový čtyřválec 1.5 TFSI s označením 35 TFSI je proti naftovému motoru podstatně tišší již od nastartování a současně působí výrazně živějším dojmem. Při rozjezdech mu to sice pořád trochu trvá, ale ve srovnání s dieselem je zkrátka ochotnější. Svou roli v tom přitom sehrává mild-hybridní asistence elektromotoru s 48V napětím, který řidič automaticky získává při kombinaci benzínového motoru s automatickou sedmistupňovou převodovkou S tronic. Audi A3 Sportback přijíždí s plug-in hybridem 40 TFSI e Jeho nejvyšší výkon 110 kW je dostupný až v rozmezí 5000 až 6000 otáček, nejvyšší točivý moment 250 N.m však leží (i díky asistenci elektromotoru) již v rozpětí 1500 až 3500 otáček. Pokud mě ale na benzínovém motoru něco vyloženě mrzelo, pak to byla jeho bezzubost v momentech pružné akcelerace, kde ani přidané N.m elektromotoru nepomáhají. Zatímco při zrychlení z místa působí benzínová A3 35 TFSI agilně, při předjíždění ve vyšších rychlostech navzdory rychlým reakcím automatické převodovky ztrácí dech. Člověk by od 150 koní v celkem dynamicky tvarovaném hatchbacku jednoduše čekal trochu víc emocí a nasazení, čehož se mi ale bohužel nedostávalo. Minimálně ne v takové míře, jakou bych očekával. Na druhou stranu je ale potřeba uznat, že ani nejvýkonnější benzínová A3 moc nežere. Do rozmezí udávaného automobilkou jsem se ovšem tentokrát nevešel. Zatímco automobilka hovoří o kombinovaném průměru v rozmezí 4,7 až 5,0 l/100 km, v praxi jsem se při klidné jízdě po dálnici a okreskách dostal na nejlepší průměr 5,2 l/100 km. Při běžné jízdě se dá obvykle dosáhnout spotřeby do šesti litrů, při aktivnějším tempu a snaze motor vybičovat k lepším výkonům však počítejte klidně s devítkou. Jenže koho by to u přeplňovaného zážehového motoru překvapilo. V řeči čísel Srovnávat spotřeby mezi benzínem a dieselem by bylo celkem hloupé, docela mě ale zajímalo, jak si povedou motorizace při srovnání dynamiky. Obě auta mají totiž stejný výkon, stejnou převodovku a podle všeho by měly mít i podobný čas akcelerace z 0 na 100 km/h v čase 8,4 sekundy. Jenže jak je to s pružnou akcelerací? Na naší certifikované rovince jsem vyzkoušel tradiční srovnání při zrychlení z 60 km/h na 100 km/h při čtvrtém rychlostním stupni a zrychlení z 80 na 120 km/h při pátém rychlostním stupni. A ukázalo se, že lepší pocit z dynamiky dieselu není jen subjektivní záležitostí. Ačkoliv byly oba vozy v jízdním režimu komfort a oba stály na stejných zimních pneumatikách Continental WinterContact TS850P o rozměru 225/40 R18, naftový sedan si v obou testech vedl lépe. Dynamické měření Sportback 35 TFSI Limuzína 35 TDI Pneumatiky Continental WinterContact 850P Continental WinterContact 850P Rozměr pneumatik 225/40 R18 225/40 R18 Pružnost na 4. RS (60-100 km/h) [s] 5,5 5,2 Pružnost na 5. RS a 6. RS (80-120 km/h) [s] 7,5 6,5 Otáčky na nejvyšší rych. stupeň při 130 km/h dle GPS (min-1) 2350 2000 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,6/86,2/126,9 46,6/86,6/126,7 Pokud si ale v něčem oba vozy vedly srovnatelně excelentně, bylo to nastavení podvozku. Ten se totiž technikům v Audi nesmírně povedl a sám o sobě je dalším z mnoha důvodů, proč si A3 zaslouží zařazení do prémiové škatulky. Podvozek Audi A3 je na rozdíl od některých koncernových sourozenců vybaven víceprvkovovou zadní nápravou, kromě toho však byly testované kousky vybaveny i příplatkovým adaptivním podvozkem Audi drive select (+26.700 Kč), který nelze než doporučit. Dokonale totiž podtrhuje komfortní zážitek z jízdy s novou A3. Audi S3 Sportback a Sedan přijíždí s výkonem 310 koní Bez ohledu na karoserii a 18palcová kola v podbězích totiž audi naprosto bravurně zvládala všechny nástrahy českých silnic. Auto nikde nebouchalo, nemlátilo a vše jednoduše fungovalo tak, jak byste od prémiového vozu očekávali. V zatáčkách si přitom A3 uchovávala parádní jistotu, a to i při vyšších rychlostech. Audi vás sice do řízení nevtáhne a jeden z mých kolegů označil jízdní projev spíše za nudný, jenže nudný v tom nejlepším slova smyslu. Řídit A3 je totiž příjemné i na delších trasách, bez ohledu na to, po jak (ne)kvalitních cestách zrovna vedou.

