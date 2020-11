Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro: Vysoký standard s nízkými emisemi

Spojení současné generace Audi A6 s osvědčeným plug-in hybridním pohonem snad ani nemohlo dopadnout špatně. Pojďme se ale na tenhle prémiový křižník do zásuvky podívat zblízka.

Pokud nebudeme počítat jízdní dojmy, pak se současná generace Audi A6 objevila v naší redakční garáži dvakrát. Poprvé ve verzi Allroad s třílitrovým šestiválcem TDI, podruhé pak v nejostřejší verzi RS6 s čtyřlitrovým vidlicovým osmiválcem. A v obou případech moji kolegové nešetřili chválou a pětihvězdičkovým hodnocením. Plug-in hybridní A6 Avant může znít jako nejnudnější verze, jenže už při prvním setkání člověk zjišťuje, že to tak docela není pravda.

Švihák hybridní

Motorizace 55 TFIS e quattro je sice podle ceníku dostupná pouze v druhém výbavovém stupni Sport, zájemci o ekologickou jízdu ale automaticky získávají paket S line, který kromě plaketek přináší také dynamičtější vzhled exteriéru a specifické úpravy interiéru. Standardem jsou také úžasně fungující LED Matrix světla s ostřikovači, 19“ litá kola, střešní ližiny v černé barvě, ztmavená skla, červeně lakované třmeny brzd a paket černé optiky.

Náš testovaný kousek byl obut na 19“ litých kolech s 10 paprskovým designem Dynamik, která byla již v ceně vozu, lakování odstínem Šedá Vesuv ale přišlo na 36.200 Kč. Připlácelo se také za výkonnější HD Matrix LED světlomety (+16.600 Kč), tažné zařízení (výklopné, +29.900 Kč), adaptivní stěrače (+10.900 Kč) nebo systém servomechanického dovírání dveří (+19.300 Kč).

Silně návykový interiér

Již v základní výbavě je plug-in hybridní A6 Avant vybavena paketem interiér S line, který přidává pohodlná sportovně tvarovaná sedadla, ozdobné plaketky, černou stropnici a další drobnosti, které by měly podtrhovat dynamiku vozu. A daří se. Kromě toho ale A6 Avant celkem nepřekvapivě potěší obrovským prostorem na předních i zadních sedadlech a současně skvělou ergonomií ovládacích prvků. Konkrétně tedy narážím na dotykový panel v přední části středové konzole, kam je kromě ovládání ventilace integrován i volič jízdních režimů – včetně režimů elektrického pohonu.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Od mého prvního setkání s tímto systémem uběhla již delší doba, přesto se mi nikdy nepoštěstilo mít auto vybavené touto koncepcí interiéru na delší dobu. Po společném týdnu s A6 však dlužím Audi menší omluvu – jejich systém totiž funguje velice obstojně a co je možná hlavní – příliš řidiče nerozptyluje. Ano, stále to není tak pohodlné řešení, jako když poslepu nahmatáte tlačítka a rychlým pohledem na displej si pouze zkontrolujete, že jste vše nastavili správně. Některá tlačítka bylo horší správně stisknout, někdy bylo třeba systému věnovat větší pozornost. Pevně ale věřím, že majitelé si po měsíci nebudou mít nač stěžovat. Digitální přístrojový štít Audi patří stále k tomu nejlepšímu, s čím se můžeme v současnosti setkat. Osobně mě ale trochu mrzí, že se za Head-up display připlácí nemalých 42.200 Kč – málokterý z doplňků přitom řidiči pomáhá více se soustředit na řízení a sledování provozu.

Po stránce komfortu rozmazluje plug-in hybridní Audi posádku dokonce až 4 zónovou automatickou klimatizací, nechybí MMI navigace s MMI Touch response, Audi sound systém, Audi smartphone interface, 3 místné provedení zadních sedadel (sklopné), multifunkční sportovní volant, pedály z ušlechtilé oceli, středová loketní opěrka, prvky interiérové výbavy v kožence, atd. Za příplatek je navíc možné dostat klimakomfortní vyhřívané akustické čelní sklo (+17.100 Kč) a dvojitá akustická skla (+15.100 Kč). Výsledkem je pak úžasné ticho v kabině prakticky za všech situací. Příjemným bonusem je také možnost kontrolovat a ovládat některé funkce vozu prostřednictvím mobilní aplikace MyAudi. Z pohodlní domova si tak můžete například zkontrolovat stav nabití baterie, případně dálkově zapnout topení (funguje však pouze při nabité baterii).

Snad jedinou citelnou daní za plug-in hybridní pohon je zmenšený objem zavazadelníku. Kvůli baterii ukryté pod jeho dnem totiž zmizela dvojitá podlaha a jeho objem se zmenšil z původních 565 litrů na 405 litrů. Po sklopení zadních sedadel, které je samozřejmě možné ovládat i z prostoru zavazadelníku, vznikne téměř rovná ložná plocha s objemem 1535 litrů – klasický Avant by však nabídl až 1680 litrů. Část místa navíc sebere taška se standardně dodávanými nabíjecími kabely Mode 2 a Mode 3, která má rozměry zhruba 50x50 cm. Alespoň malou kompenzací je však standardně dodávané elektricky ovládané víko zavazadelníku.

Technika hybridu

Pod kapotou plug-in hybridní A6 je ukryto stejné pohonné ústrojí, s jakým jsem se setkal již u dříve testované Audi Q5 TFSI e quattro. Bavíme se tedy opět o podélně uloženém řadovém čtyřválci 2,0 TFSI, naladěném na výkon 185 kW (252 k) v rozmezí 5000 až 6000 ot/min s nejvyšším točivým momentem 370 N.m v rozmezí 1600 až 4500 otáček, který je spojen se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem S tronic. Do převodovky je přitom integrován elektromotor s nejvyšším výkonem 105 (143 k) a maximálním točivým momentem 350 N.m. Dohromady tak plug-in hybridní A6 generuje systémový výkon 270 kW (367 k) a točivý moment 500 N.m, což stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 5,7 sekundy a maximální rychlosti až 250 km/h.

V čistě elektrickém režimu pak plug-in hybridní A6 Avant slibuje akceleraci z 0 na 60 km/h v čase 5,6 sekundy, jak uvádí oficiální tabulky výrobce. Maximální rychlost v elektrickém režimu je omezena na 135 km/h, jenže vysoká rychlost bohužel znamená rychlejší vybití lithium-iontové baterie. Ta má kapacitu 14,1 kWh a při plném nabití by měla nabídnout čistě elektrický dojezd až 51 kilometrů dle měřícího harmonogramu WLTP.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Nabíjecí konektor je umístěn na levém zadním blatníku, takže má A6 víčka „nádrže“ po obou stranách. Palubní nabíječka přitom podporuje nabíjení pouze střídavým proudem při nejvyšším výkonu 7,4 kWh, který bez problému dostanete u veřejných nabíječek i z domácích Wallboxů. Pokud využijete plný potenciál nabíječky, budete mít nabito zhruba za 2,5 hodiny. Při nabíjení z obyčejné domácí zásuvky, k čemuž můžete použít standardně dodávaný kabel, počítejte přinejmenším s 6 hodinami.

Dynamická, ekologická a hlavně plynulá

A protože je hybridní systém shodný s Audi Q5, nikoho nejspíš nepřekvapí, že se chová dost podobně. A to v nejlepším slova smyslu. Auto tradičně startuje v elektrickém režimu a při pomalé jízdě vydává klasické elektrické zvuky upozorňující chodce na vaši přítomnost. Přechod na spalovací motor v hybridním režimu je pak nádherně plynulý a mnohdy téměř nepostřehnutelný. Nečekejte žádné cukání ani zbytečné vystoupání otáček. Ta plynulost je příkladná. Stejně jako tichost. Dokonce i při jízdě se spalovacím motorem je totiž A6, tedy pokud zrovna nespěcháte, nádherně tichá. Možná i proto člověk poměrně často znejistí, co ho právě žene kupředu.

Hybridní pohon A6 funguje ve třech režimech: čistě elektrická jízda, hybridní jízda a uchování energie pro pozdější využití. Osobně jsem přitom nejčastěji volil režim hybrid, kdy si vůz sám přepíná zdroj energie. A nutno uznat, že celkem rozumně. Při akceleracích ve vyšších rychlostech se angažuje hlavně motor spalovací, při volnější jízdě pak s udržením rychlosti pomáhá elektromotor.

Pokud se rozhodnete pro jízdu v čistě elektrickém režimu, vydrží elektromotor i prudké sešlápnutí plynového pedálu. Auto zkrátka jede na elektřinu až do rychlosti 135 km/h, nebo dokud neprošlápnete plynový pedál až do polohy kick-down. V ten moment se probudí spalovací motor a vůz směle pokračuje v tempu.

Pohodlí i dynamika

Zdařilý ovšem není pouze hybridní systém, ale také podvozek. Po usednutí a absolvování prvních kilometrů s plug-in hybridní A6 máte jako řidič dojem, že je tohle auto dokonalý dálkař. Prostorná kabina v kombinaci s příjemnou pozicí za volantem, prostornou kabinou a úžasným tichem – to všechno řidiče zkrátka rozmazluje. Standardně by plug-in hybridní Audi A6 měla být vybavena sportovním podvozkem, testovaný vůz ale dostal adaptivní podvozek (+21.400 Kč), který nelze než doporučit. V komfortním režimu se A6 s hrdostí popasuje se všemi nástrahami českých okresek, ať už jde o záplaty nebo díry. Naopak ve sportovním režimu vůz příjemně ztuhne a dává celkem jasně najevo, že plug-in hybridní model dokáže být sportovní. A to nejen samotnou akcelerací, ale také schopnostmi v zatáčkách.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Na rozdíl od dříve testovaných koncernových hybridů, jako byla například Škoda Superb iV a VW Passat, mi totiž A6 přišla lépe vyvážená. Zatímco u passatu a superbu jsem měl pocit, že baterie v kufru narušily rozložení hmotnosti a auto začalo být lehce přetáčivé, A6 si stále zachovává jistotu i ve zbytečně rychle projetých zatáčkách. V současném podzimním počasí, kdy jsou silnice pokryty směsí vody, bláta a listí, přitom není problém se s hybridní A6 sklouznout. Někdy i docela nechtěně. Se zvládnutím auta ale naštěstí pomáhá stálý systém pohonu všech kol Audi ultra, který dokáže díky nespočtu čidel předvídat situace na silnicích, a tak může optimálně rozdělovat maximální točivý moment mezi nápravy vždy přímo podle potřeby (nebo očekávané potřeby). A v praxi tomuto systému nemám co vytknout.

Litry a kilowatthodiny

Pro většinu zájemců o plug-in hybrid však bude dynamika až na druhém místě. Důležitější bývá spíše ta ekologická a hlavně ekonomická strana mince. Hned úvodem si tak pojďme říci, že díky emisím CO2 s hodnotou 44 g/km má Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro nárok na nízkoemisní značky a s nimi spojené výhody v podobě osvobození od dálničních poplatků a možnost parkovat na pražských modrých zónách zdarma. To se celkem hodí, ale jak je na tom pohonné ústrojí s hospodárností?

Začněme hybridním systémem, který by měl v čistě elektrickém režimu nabídnout dojezd až 51 kilometrů dle WLTP a spotřebu v rozmezí 17,6 až 18,1 kWh na 100 km. Takové hodnoty přitom nejsou úplně nereálné. Osobně jsem A6 plug-in zkoušel již při chladnějším počasí, takže jsem častěji využíval topení a vyhřívání volantu /sedadel, přesto jsem v městském provozu (s trochu dynamičtější jízdou) neměl problém pohybovat se kolem spotřeby cca 20 kWh. Pokud se ale rozhodnete jezdit na elektřinu i mimo město, můžete se celkem snadno přiblížit až k hodnotám okolo 28 kWh. Dosáhnout elektrického dojezdu okolo 50 km tak nemusí být při správném jízdním stylu a teplejším počasí problém, osobně jsem se ale pohyboval spíše okolo 45 kilometrů.

Pokud přepnete vůz do hybridního režimu, odvíjí se spotřeba od vaší trasy a stavu baterie. Při jízdě s plnou baterií po městě se můžete dostat na hodnoty v rozmezí pod jeden litr (na krátkých trasách) až po nějaké 2-3 l/100 km. Auto si přitom rozumně střídá elektrický/spalovací motor s ohledem na vaše tempo i zátěž a nikdy se mi nestalo, že by mi v potřebnou chvíli chyběl výkon. Zajímavá je navíc funkce chytrých pedálů a prediktivní schopnosti vozu, který začne při dojíždění na křižovatku či k vozu před vámi automaticky přibrzďovat. Pokud se ale vydáváte na delší trasu a baterie se vám vybije, počítejte raději se spotřebou okolo 7 – 8 l/100 km. Hybridní systém ale pořád funguje i ve chvíli, kdy systém hlásí nulový dojezd. I s „prázdnou“ baterií tak dokáže A6 nabídnout až poloviční podíl jízdy na benzín/elektrickou energii a po vrácení vozu, kdy jsem poslední dny nabíjení ignoroval, ukazoval palubní počítač za posledních více než 200 km stále až 52 % jízdy na elektromotor. Pokud byste si ale chtěli s A6 užít dynamičtější svezení, není problém vybičovat spotřebu až k hodnotám atakujícím 10 l/100 km. Jenže vzhledem k pohotovostní hmotnosti okolo 2150 kilogramů to asi nikoho příliš nepřekvapuje.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Kdo bude nabíjet, nebude litovat

Stejně jako Q5 55 TFSI e quattro, i A6 55 TFSI e quattro nabízí pohodlné i dynamické svezení, moderní výbavu a především skvěle integrovaný a fungující plug-in hybridní systém. Abyste si však jeho přednosti užili naplno, je potřeba nabíjet. A to často. Pokud ale máte doma i v práci přístup k elektrické zásuvce, budete možná až nevěřícně žasnout, jak úsporná vlastně A6 Avant plug-in hybrid umí být. Na delších trasách je přitom nesmírně pohodlná a na té správné silnici se s ní ani nebudete nudit. Pokud ale nebudete mít přístup k zásuvce a budete jezdit svižně až příliš často, výhody oproti verzím se vznětovým motorem se budou rychle smazávat. Jenže to platí snad pro všechny plug-iny.

Nejlevnější verze modelu 1.459.900 Kč (A6 Avant, 35 TDI, 7st. S tronic) Základ s testovaným motorem 1.956.900 Kč (A6 Avant Sport, 55 TFSI e qattro, 7st. S tronic) Testovaný vůz bez příplatků 1.956.900 Kč (A6 Avant Sport, 55 TFSI e qattro, 7st. S tronic) Testovaný vůz s výbavou 2.492.200 Kč (A6 Avant Sport, 55 TFSI e qattro, 7st. S tronic)

Plusy

Bohatá základní výbava

Prostornost

Ergonomie interiéru

Skvělá optimalizace plug-in hybridu

Výhody spojené s nízkoemisními RZ

Slušná spotřeba (pokud nabíjíte)

Velmi slušný elektrický dojezd

Minusy