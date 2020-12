Audi e-tron Sportback 55 quattro vs. BMW X6 30d – Jablka, nebo hrušky?

Na první pohled celkem nesourodá dvojice, která může být pro řadu lidí naprosto nesrovnatelná. Jenže, co když máte naditou prkenici, toužíte po reprezentativním SUV kupé a nebráníte se experimentům s pohonnými jednotkami?

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pokud byste ale s vozem měli nějakou menší nehodu, vyžádali jsme si i ceny pár základních dílů, které mohou snadno utrpět šrám. Od nárazníků, přes blatníky až po světla a čelní sklo. A díly vycházejí téměř ve všech případech levněji u Audi. Hodina práce na mnichovském modelu by však měla být lacinější.

To je celkem působivá výhoda, které BMW nedokáže plně konkurovat. Mnichovská automobilka má sice také servisní balíčky, které majitelům ušetří starosti, jenže za ty už se musí připlácet. Konkrétně Service Inclusive na 5 let/100.000 km vyjde na 36.114 Kč a obsahuje základní úkony pravidelné údržby, včetně kontroly a doplnění oleje, kontroly stavu vozu, kontroly filtrů (palivový, vzduchový, mikro) a kontroly/výměny svíček nebo kontroly/výměny brzdové kapaliny. Za 112.216 Kč si však zákazníci mohou připlatit Service Inclusive Plus na stejnou dobu, v jehož rámci jim automobilka vymění opotřebené brzdové destičky a kotouče nebo spojku (pokud to bude vyžadovat).

Majitelé e-tronu a e-tronu Sportback totiž k autu automaticky zdarma dostávají Servisní balíček Service na 120.000 km/5 let, který zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem a ještě majiteli vozu zaplatí náhradní automobil až na čtyři dny. Za 4.000 Kč pak lze připlatit balíček na 5 let nebo 150.000 km s možností náhradního vozu zdarma až na 5 dnů.

Každý automobil ovšem vyžaduje i pravidelnou péči, která něco stojí. A zrovna tady by se měla výrazně projevit výhoda elektromobilů, které mají jednodušší pohonné ústrojí, méně pohyblivých součástek, nepotřebují pravidelné výměny kapalin, atd. Jenže konkrétně Audi má v kapse ještě jeden trumf.

Jenže kdo se rozhodne pro pořízení prémiového vozu v této cenové relaci, ten se jistě nespokojí se standardní výbavou. A tak nastupuje ke slovu příplatková výbava, která je ale u prémiových značek za trest. Díky kombinaci obsáhlých seznamů, různých názvů pro podobné věci či funkce, zvýhodněným balíčkům, atd. je orientace opravdu náročná. A tak to pojďme zúžit jen na pár elegantních fines.

Audi e-tron je tedy v základní výbavě levnější a vždy nabízí nepatrně vyšší výkon. Jenže co vlastně v základní výbavě prémiového modelu dostanete? Začněme třeba u Audi, která přihodí 19“ litá kola s aerodynamickým designem, 2zónovou automatickou klimatizaci, adaptivní pneumatický podvozek, Virtual Cockpit s 12,3“ displejem, LED světlomety vpředu i vzadu, MMI navigaci s displejem o úhlopříčce 10,1“ a MMI Touch Response se spodním displejem 8,6“, 10 reproduktorů a 180 W zesilovač, manuálně nastavitelná standardní sedadla, interiér bez kožených doplňků, sadu na opravu pneumatik nebo adaptivní tempomat.

Audi e-tron Sportback 55 quattro vs. BMW X6 30d

A co když nechcete základ, ale ani netoužíte po vrcholných modelech s písmenky S či M? V případě Audi to znamená testovaný model 55 quattro, který disponuje výkonem 300 kW a jeho cena začíná od 2.197.900 Kč. Pokud bychom u BMW zůstali věrni naftové motorizaci, pak můžeme sáhnout po modelu s označením xDrive40d, který nabídne 250 kW za cenu od 2.171.000 Kč. Ostatní mnichovské modely, tedy benzínové osmiválce M50i a X6M, se pak výkonem pohybují ve zcela jiných dimenzích. Tomu ale odpovídá i jejich cena.

Ostatně v základních i vrcholných provedeních mají oba vozy, navzdory naprosto rozdílným pohonným jednotkám, dosti podobné ceny. Jenže co čert nechtěl, v naší garáži se potkala vrcholná motorizace e-tronu, nesoucí označení 55 quattro, se základním provedením BMW X6 xDrive30d. Rozdíl ve výkonu je tedy citelný, totéž ovšem platí pro rozdíl ve hmotnosti. Rozdíl v ceně přitom na poměry prémiového segmentu zas tak výrazný není. Pojďme se ale nejprve podívat na klasický ceník

Vozy v karosářském provedení SUV kupé jsou módním trendem posledních let, který láká zákazníky na robustnost SUV a současně elegantní design splývající zádi sportovních kupátek. A i když první generace těchto vozů trápily problémy s prostorností a praktičnosti, v současnosti už si v tomto segmentu vybere snad opravdu každý. Tedy zejména pokud vás příliš netrápí rozpočet.

Design, interiér

Exteriér

Od cifršpiónství se ale konečně zas pojďme vrátit k autům, tedy jejich vzhledu. Oba vozy sice zastupují segment módních SUV kupé, takže mají v obou případech elegantní splývavou záď, jenže tím podobnost končí. Už na první pohled je totiž patrné, že designové týmy v obou automobilkách pracovaly na zcela odlišném pojetí.

Stačí se jen v galerii zadívat na snímek, kde stojí oba vozy bok po boku. Mnichovské SUV kupé, které je ve srovnání s Audi širší, delší, vyšší a má delší rozvor, působí při čelním pohledu výrazně dominantněji.

Zatímco BMW má se svými masivními ledvinkami, vybavenými aktivními lamelami pro optimalizované ohřívání a chlazení motoru, lehce agresivní, dominantní a nabubřelý vzhled, Audi se svou specifickou maskou chladiče singelframe, která je u elektromobilu vybavena specificky pootevřenými lamelami, vytváří dojem spíše vstřícnějšího, elegantnějšího a modernějšího vozu.

Při pohledu z profilu můžeme vidět u Audi zakulacenější tvarování střechy, která klesá níž. BMW zaujme výraznějšími prolisy, výše položenou kapotou (někam ten spalovací motor museli dát) a jeho střecha, respektive zadní část, působí protaženějším a elegantnějším tvarem – zkrátka více vzbuzuje dojem kupé. A kdo se zaměří na podběhy, ten uvidí u Audi 21“ příplatková kola, zatímco BMW dostalo pouze 20“ kola s širšími a vyššími pneumatikami. Pohled na zadní partie pak jen znovu připomíná čelní pohled. Audi působí se svými propojenými zadními svítilnami a uhlazenějšími plechy elegantněji a moderněji, zatímco BMW sází díky dvojici koncovek výfuků, otvorům v karoserii a výrazněji tvarovaným plechům sportovněji a dominantněji.

Interiér: Moderní a modernější

Ačkoliv se nerad opakuji, tak tady si nemohu pomoci. Dojem z exteriéru se totiž opakuje i v interiéru. Oba vozy nabízejí moderní výbavu a techniku, jenže Audi e-tron zkrátka působí ještě modernějším a futurističtějším dojmem. Z pohledu řidiče je kabina vzdušnější a díky záplavě displejů působí i sofistikovaněji. BMW řidiče naopak příjemně obklopí a snaží se navodit atmosféru sportovního stroje. Svou koncepcí, která stále ve velkém sází na tlačítka, se přitom BMW snaží více přiblížit i konzervativnějším zákazníkům, zatímco u Audi je potřeba si zvykat a objevovat nové možnosti.

Mému srdci je podstatně bližší jednoduchost ovládání BMW, kdy na základní funkce dostáváte jednoduchá a blbuvzdorná tlačítka. Současně ale musím přiznat, že systém Audi s obrazovkou na vrchu palubní desky i v přední části středového tunelu dokáže být poměrně intuitivní a člověk si na jeho ovládání docela rychle zvyká. Nikdy však nenabídne možnost jednoduchého nahmátnutí určité funkce poslepu.

Po stránce hardware a software multimediálních systémů však není příliš prostoru ke kritice. Infotainment BMW patří svou jednoduchostí a ovladatelností mezi jeden z nejoblíbenějších v naší redakci. Audi pak v současnosti nabízí jedny z nejlepších multimediálních a inotainment systémů v celém koncernu VW, díky čemuž byla značka pověřena budoucím vývojem těchto systémů pro celý koncern. A to zcela po právu. V oblasti plynulosti, funkčnosti a jednoduchosti totiž systémy Audi patří k těm nejlepším. Navíc na rozdíl od BMW dlouhodobě standardně nabízejí podporu Apple Car Play i Android Auto.

Černý puntík, Audi!

Přesto nemůžu Audi odpustit jedno faux pas, na kterém by se měli všichni designéři a technici z automobilového průmyslu učit, jak věci nedělat. Řeč je o virtuálních zpětných zrcátkách, které si sice můžete připlatit za 44.700 Kč, ale osobně bych od toho každého odrazoval. Značka Audi je na tuhle vychytávku sice náležitě pyšná, podle mě je to ale velký omyl. A to hned z několika pádných důvodů.

Tím prvním je naprosto nevhodné umístění obrazovek, které jsou podstatně níž, než kam je člověk zvyklý koukat. A i když má samotná kamera široké zorné pole, obrazovky nejsou z těch největších. Kamery v zrcátkách navíc ve večerních hodinách nepodávají zrovna skvělý výkon (obraz je hodně tmavý), při parkování poblíž pouliční lampy předváděly ukázkové problikávání a při couvání z podzemních garáží pro jistotu nezvládly výrazný dynamický rozsah a venkovní prostředí zahalila šedá mlha.

Tahle drobnost mi tedy schopně kazila zážitek z jinak parádního interiéru, dost komplikovala parkování a manévrování na parkovišti (zapomeňte na to, že pohnete hlavou a v zrcátku uvidíte víc) a navíc snižovala můj celkový přehled o provozu kolem auta. Přejet z pruhu do pruhu tak byl zážitek. Naštěstí se ale jedná jen o volitelný doplněk, bez něhož si ušetříte dost starostí.

Audi e-tron Sportback 55 quattro

Něco podobného u BMW nehrozí, přesto i tady musím zmínit jednu nemilou nedomyšlenost – nekryté prahy. Zatímco v Audi protáhli dveře i přes prahy, které jsou tak kryté, při nastupování a vystupování z BMW budete riskovat, že si zamažete nohavice. Pro dělný lid žádná velká starost, ale co když míříte v obleku na důležitou obchodní schůzku?

Prostoru víc než dost

Z přední řady sedadel se ale pojďme přesunout na zadní, kde nejspíš většinu čtenářů bude zajímat prostor nad hlavou (vzhledem ke koncepci karoserie, která hlavě moc nepřeje). A hned v úvodu vás můžu uklidnit – v obou autech je ho víc než dost. Při svých 183 centimetrech jsem si pohodlně sednul sám za sebe a ani v BMW nebo Audi jsem nepociťoval nedostatek prostoru v jakémkoliv směru.

Oba testované vozy přitom i vzadu nabízely výklopnou loketní opěrku s držákem nápojů a opěradlo dělené v poměru 40:20:40. Pokud vám jde ale o litry v zavazadlovém prostoru, pak se poohlédněte spíš po Audi. V základu nabídne 615 litrů (vs. 580) a po složení opěradel až 1655 litrů (vs. 1530 u BMW). Úsměvnou maličkostí u BMW je dvojité dno zavazadelníku, které dostalo vlastní plynovou vzpěru. U Audi ale můžete pod dvojitým dnem objevit i dojezdovou rezervu (+8.500 Kč) nebo prostor na uložení nabíjecích kabelů. Pod kapotou má navíc Audi e-tron tzv. frunk, tedy přední kufr, který by měl mít kapacitu až 60 litrů.

Po stránce interiéru si tedy BMW a Audi nemají co vyčítat, ve velikosti zavazadlového prostoru však jasně vyhrává Audi. Pokud ale potřebujete čas od času převézt třeba svůj člun, sportovní automobil nebo luxusní karavan, o něco lepší službu vám udělá BMW X6. Při stoupání až 12% totiž zvládne utáhnout přívěs o hmotnosti až 1900 kg, zatímco Audi e-tron 1800 kg. Silnější motorizace X6 ale na kouli utáhne až 3,5 tuny.