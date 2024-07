Audi je značkou pevných střech. Poslední kabriolet končí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová generace Audi A4, přejmenovaná na A5, znamená pro dosavadní „pětku“ také konečnou. Model, který se dosud prodával jako dvoudveřové kupé, kabrio a pětidveřový Sportback, nově nabídne jen dvě varianty karoserie – Sportback a Avant.

To znamená, že až skončí výroba dosavadní generace A5 a výrobní linky přejdou na tu novou, od Audi už dostanete jen sedany, liftbacky, kombíky a SUV. Dvoudveřové modely skončí s dosavadní A5 Coupé, ovšem tu lze na českém webu značky zatím stále nakonfigurovat; kabriolet už nikoliv.

Exodus aut se skládací střechou z nabídky Audi začal už v roce 2019, kdy se přestala prodávat A3 Cabriolet. Loni zmizely obě varianty modelu TT a letos sjela z výrobní linky poslední R8. Dvoudveřové verze A5 tak nesly pochodeň nepraktických, ale sexy aut u čtyř kruhů jako poslední, a i ony nyní končí.

Automobilka v minulosti naznačila, že TT a R8 by se mohly vrátit jako elektromobily, ale kdy se tak stane – a jestli vůbec – je ve hvězdách. Již dříve uvedla, že od roku 2033 chce nabízet jen elektromobily, takže má-li přijít nějaké dvoudveřové auto ještě se spalovacím motorem, muselo by se to stát v nejbližších dvou, třech letech, aby to mělo smysl po stránce životního cyklu. A protože se po internetu neobjevují fotky maskovaných prototypů, je nepravděpodobné, že se to stane.

Konkurence přitom kabriolety i kupé nabízí. Mercedes-Benz má třídy CLE, SL a AMG GT. BMW zase nabízí kupé a kabrio řad 4 a 8 a k tomu roadster Z4 a kupé řady 2.