Audi po kritice stáhlo reklamní obrázek. Důvodem je holčička s banánem

Kritika reklamních spotů automobilek, jejich následné stažení a omluva značky všem „pohoršeným“, to je v posledních týdnech takový trend. Po Volkswagenu si tím prošlo také Audi.

Automobilka z Ingolstadtu uveřejnila na svém oficiálním twitterovém kanále reklamní snímek vyobrazující Audi RS 4 Avant s malou, stylově oblečenou holčičkou s banánem v ruce. Čtyři kruhy chtěly ukázat, že rychlý kombík je vhodný pro celou rodinu, takže jej napříč sociálními sítěmi prezentovaly s jejími nejrůznějšími členy. Jenže…

Řada klávesnicových bojovníků všeho druhu to nepochopila a Audi obdrželo spršku nadávek. Ve finále nikdo přesně neřekl, co je na reklamním obrázku automobilky špatně, schytala to totiž z několika důvodů. Některým přijde vyobrazení malé holčičky s banánem v ruce sexistické, jiné pohoršuje už její oblečení. A další zase říkají, že kombinace dítěte s autem, které jede až 280 km/h, je prostě nesmyslná.

Mysleli byste si, že se německá společnost nenechá rozhodit a jen nad takovou věcí mávne rukou? Kdepak. Audi se jen pár hodin po zveřejnění reklamního obrázku omluvilo. „Audi nikdy nemělo v úmyslu někomu ublížit. Upřímně se omlouváme za tento necitlivý obrázek a zajistíme, aby v budoucnu již nebyl použit. Okamžitě také interně prozkoumáme, jak byla tato kampaň vytvořena a zda v tomto případě neselhaly kontrolní mechanismy,“ stojí v prohlášení.

Audi kromě toho reagovalo na kritiku, že je malá holčička využita k propagaci tak rychlého vozu. „Audi RS 4 Avant je především rodinné auto, ve kterém posádku chrání více než třicet asistenčních a bezpečnostních systémů včetně nouzového brzdění,“ stojí dále v příspěvku. Inu, zvláštní doba.

Jak jsem ale naznačil v úvodu, v poslední době to zdaleka není první případ zakázané reklamy. Před časem někomu přišel genderově nevyvážený reklamní spot s maminkou, kočárkem a čistě elektrickým Golfem. O pár měsíců později musel Volkswagen řešit další stížnost, tentokrát to byl krátký instagramový spot na zbrusu nový Golf. Tady už to byla docela hrana, jak si ostatně můžete připomenout ve videu přiloženém níže…