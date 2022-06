Audi RS 7 Sportback – Nevšední kombinace (téměř) za 5 milionů

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Množství příplatkových prvků je tak skoro až zarážející, už při přebírání vozu jsem se ale dozvěděl, že jde o téměř vrcholnou výbavu, které chybí snad jen panoramatická střecha. Dojem z kabiny je přitom skutečně parádní a dává člověku tušit, za co své (nebo spíš firemní?) peníze utratil. Osobně jsem se ale nemohl zbavit dojmu, že navzdory skvělému odhlučnění vnímám v některých situacích lehké dunění, které jsem přisuzoval bezrámečkovým oknům. Trochu umělé dokrášlený mi pak přišel zvuk motoru/výfuku. Možná ale šlo jen o subjektivní pocit. Jinak jsem totiž v kabině neměl příliš co kritizovat.

Při pohledu do ceníku mě ale zarazilo, co všechno je tu vlastně „navíc“. Za třímístné provedení zadní lavice zaplatíte 9.100 Kč. Boční airbagy vzadu a osvětlené spony pásů znamenají příplatek 13.300 Kč, za kožené čalounění vrchních i spodních prvků kabiny se připlácí 18.700 Kč, vyhřívání předních a zadních vnějších sedadel vyjde na 11.500 Kč a zadní ochranná roletka proti slunci přijde na 4.300 Kč. Servomechanické dovírání dveří pak dostanete za 19.300 Kč.

Po stránce prostornosti pak není Audi RS 7 příliš co vyčítat. Vpředu má posádka místa víc než dost, elektrické ovládání nastavení sedadla i sloupku řízení navíc výrazně zpříjemňuje a usnadňuje hledání ideální pozice za volantem. Špatné to však není ani s prostorem na zadních sedadlech, kdy jsem se pohodlně vešel sám za sebe a prostor mi nijak výrazně nescházel ani nad hlavou. Do zavazadelníku s jasnými tvary a dvojitým dnem navíc standardně naložíte až 535 litrů nákladu, což mi nepřijde vůbec marné.

Po technologické stránce mohu zmínit Audi Virtual cockpit plus se specifickým zobrazením RS režimů (v podobě dvou sloupců), které se mi moc nezamlouvalo už v RS 4, a ani tady neudělalo nijak oslnivý dojem. A trochu mě zamrzela i nutnost připlácet 42.400 Kč za Head-up displej, který je jinak skvělý. Opět (jako v RS 4) ale potěší tlačítko rychlé volby RS režimů (ve dvou konfigurovatelných možnostech) přímo na volantu. V palubní desce a přední části středového tunelu pak vidíme dvojici displejů s jemným rozlišením a svižnými reakcemi. Horní plní funkci infotainmentu, druhý pak slouží k obsluze ventilace a specifických funkcí vozu. Zkrátka prémiová klasika Audi. Nikoho nejspíš nepřekvapí, že po technologické stránce není vozu prakticky co vyčítat. A to samé platí také pro kvalitu zpracování. Otázka ergonomie je dosti individuální, už i já (se svým konstantně negativním přístupem k dotykovému ovládání) ale specifickému přístupu Audi začínám přicházet na chuť.

Vraťme se ale k designu. Při pohledu z profilu si o pozornost říkají jak vystouplé blatníky, které rozšířily RS 7 o 20 mm proti A7, tak obsah podběhů. Testovaný vůz totiž dostal příplatková 22“ litá kola (+66.400 Kč), která byla obuta do pneumatik Hankook s rozměrem 285/30 ZR 22. Zpoza kol pak prosvítaly modře lakované brzdové třmeny, které se zakusovaly do volitelných karbon-keramických brzd RS za úctyhodných 271.300 Kč. Jestli se mi chtělo při pohledu na cenu kol říct, že stála víc než moje první auto, tak tyhle brzdy stály víc než všechna moje dosavadní auta i se servisem.

Stačí se podívat na přední nárazník s agresivními, ovšem praktickými tvary. Velké nasávací otvory totiž přivádí vzduch k intercoolerům a brzdám, zatímco malá mezera nad tradiční maskou Singleframe, která je odkazem na sportovní historii značky, pomáhá přivádět víc vzduchu do motorového prostoru. Zajímavým detailem v masce jsou pak kruhy Audi a loga RS 7 v leskle černé, za což se připlácí 9.100 Kč. Nicméně ze všech příplatků na téhle RS 7 je to vlastně ještě sranda.

Je to jen pár týdnů, co se mi pod ruce dostala Audi RS 4 Avant, která si mě vcelku rychle získala svou kombinací rošťáctví a praktičnosti. Když se pak naskytla možnost usednout za volant Audi RS 7, která stále nabízí motor V8 (o který RS 4 v minulosti přišla), samozřejmě jsem nemohl odmítnout. Po brutalitě v rodinném balení tak přišlo vznešené uklidnění a vstoupení do vyšší společnosti. Po všech stránkách.

Motor, jízdní vlastnosti

Osmiválcové charisma

Zatímco Audi S7 nabízí vznětový šestiválec, pod kapotou Audi RS 7 najdete dvojicí turbodmychadel přeplňovaný 4,0litrový vidlicový osmiválec, který spolupracuje s 48V mild-hybridním systémem. Jde přitom o stejný typ motoru, který se nachází také pod kapotou Audi RS 6 Avant, RS Q8 nebo Lamborghini Urus.

Pod kapotou Audi RS 7 Sportback je tato motorizace naladěna na nejvyšší výkon 441 kW v rozmezí 6000 až 6250 min-1, zatímco maximální točivý moment 800 Nm dostáváte naservírovaný v rozmezí 2050 až 4500 min-1. Motor je spojen s osmistupňovým automatem Tiptronic, který posílá newtonmetry na klasický pohon všech kol Quattro se samosvorným středovým diferenciálem. Standardně je poměrem 40:60 upřednostňována zadní náprava, podle potřeby však vůz dokáže poslat až 70 procent na přední kola, případně až 85 % na kola zadní. Vždy s cílem nabídnout co nejlepší trakci

Ve standardní konfiguraci nabídne RS 7 zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy, za rovných 12 sekund už uhání 200 km/h a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Zvolením dynamického paketu je však možné zvýšit nejvyšší rychlost z 250 na 280 km/h. Komu by to ale pořád nestačilo, může si za stejný příplatek 120.600 Kč zvolit RS Dynamik paket plus, který u testovaného vozu zvedl nejvyšší rychlost až na 305 km/h. Paket navíc přináší sportovní diferenciál na zadní nápravě, dynamické řízení všech kol a upravené nastavení softwaru vozu.

Audi RS 7 Sportback

Výkon 441 kW, tedy 600 koní, je přitom skutečně působivý a cesta k němu vedla přes různá technická vylepšení, včetně úpravy turbodmychadel (nově s plnícím tlakem až 1,4 bar) a převodovky. Zajímavý je však i 48V mild-hybridní systém, který bojuje s vysokými emisemi i spotřebou. Jde o klasický řemenem poháněný startér-generátor, který je při běžné akceleraci schopen generovat až 12 kW energie, následně ukládané do lithium-iontové baterie za zadní nápravou.

Nashromážděnou energii pak RS 7 umí zužitkovat vícero způsoby. Ten nejklasičtější spočívá ve schopnosti spustit funkci stop-start již v rychlostech pod 22 km/h. Při sundání nohy z plynového pedálu v rychlostech pohybujících se v rozmezí 55 až 160 km/h si pak systém automaticky vybírá, zda bude energii rekuperovat a ukládat do baterie, nebo zda nechá vůz plachtit s vypnutým motorem. Při jízdě s nízkou zátěží však motor dokáže deaktivovat polovinu válců (funkce COD) - uzavřením ventilů i odstavením vstřikování paliva a zapalování směsi deaktivuje válce 2, 3, 5 a 8. Opětovné spuštění motoru přitom vždy probíhá rychle a především plynule.

Ostatně hladkost a plynulost patří většinu doby mezi naprosto charakteristické vlastnosti RS 7. Při nastartování si sice RS 7 krátce odkašle s pořádným zvukem osmiválce, poté se však klapky výfuku uzavřou a při běžné jízdě o motoru prakticky ani nevíte. Převodovka řadí včas, rychle a hladce, takže auto jednoduše jede, vůbec nic po vás nechce a ničím vás neobtěžuje. Dokonce i ve středním pásmu otáček působí relativně tiše a nevýrazně.

I bez zvukové kulisy vám však pohonné ústrojí neustále dává najevo, že výkonu má na rozdávání. Při důraznějších sešlápnutích plynového pedálu nemusí převodovka ani ukvapeně podřazovat – přeplňovaný osmiválec totiž rozdává točivý moment plnými hrstmi prakticky kdykoliv a kdekoliv. Pokud se ale rozhodnete prošlápnout plynový pedál až k podlaze, rychle se začínají dít poměrně divoké věci.

Mamutí točivý moment vás totiž snadno zamáčkne do sedačky, převodovka začne střídat kvalty jak zběsilá a s rostoucími otáčkami až k omezovači se konečně ozývá i zajímavější zvuk. Ve srovnání s šestiválcovou RS 4 mi však přijde, že RS 7 podává výkon s mnohem větším nadhledem a uhlazeností. Zatímco z launch control v RS 4 jsem měl pocit, že mě právě pankáč skopnul ze schodů, v RS 7 máte pocit, že vás jiný gentleman políčkem usadil do křesla. Nemyslím to přitom nijak zle. Osobně vnímám RS 7 spíše jako honosné GT, od kterého bych jako potenciální zákazník přesně něco takového čekal. Trochu mě ale mrzelo, že výfuk nenabízí trochu výraznější zvuk.

Dokonce i v nejostřejších režimech působí RS 7 stále na úrovni, jakkoliv se snaží maximálně ukázat své sportovní nadání – o kterém není pochyb. Podvozek je přitom naladěn na parádní kompromis mezi sportovností a komfortem, který může výše zmiňovaná RS 4 jen tiše závidět.

Video se připravuje ...

Nečekaně komfortní

Standardně by přitom Audi RS 7 měla sedět na sportovním vzduchovém podvozku, jehož výška se automaticky vyrovnává a přizpůsobuje rychlostem. Testovaný vůz byl ale vybaven příplatkovým RS sportovním podvozkem s funkcí Dynamic Ride. Tento podvozek je standardně o 4 mm nižší a namísto vzduchového odpružení nabízí ocelové vinuté pružiny s nastavitelnými tlumiči, které jsou vzájemně propojeny olejovým vedením. Tlumiče na každé straně auta jsou tedy propojeny dvojicí olejových vedení, přičemž každé má svůj vlastní centrální ventil. Při jízdě zatáčkami pak toto vedení potlačuje houpavé a valivé pohyby vozidla a přispívá k lepší ovladatelnosti.

Řidič si navíc prostřednictvím Audi Drive Select stále může vybrat ze tří jízdních profilů (Comfort, Auto a Dynamic), které komfort podvozku výrazně ovlivňují. Jak už jsem ale zmínil o pár řádků výše, prakticky v každém nastavení byl vůz pohodlnější, než nedávno testovaná RS 4 – a to i navzdory extrémním 22“ litým ráfkům, které byly obuty do černých šlupek s rozměrem 285/30, automobilkou označovaných za pneumatiky. Na větších nerovnostech samozřejmě ucítíte dusot, přesto mě komfort i na rozbitých cestách překvapil asi ze všeho nejvíc.

Audi RS 7 Sportback

Vůbec nejlíp jsem se ale s RS 7 cítil na dálnicích a táhlých širokých okreskách, kde se mohl motor pořádně nadechnout. Překvapivě zajímavé zážitky však RS 7, navzdory své pohotovostní hmotnosti přes 2,1 tuny a šířce 1950 mm, nabízela také na okreskách, kde se podobně jako RS 4 nechala vodit s neuvěřitelnou lehkostí a neutralitou. Skvělé pak byly i příplatkové karbon-keramické brzdy, které měly příjemně ostrý nástup a vždy auto bezpečně zastavily.

Abych ale pravdu řekl, tentokrát jsem si to na okreskách zas tak moc neužil. Povědomí o extrémním výkonu, nebezpečně velkých kolech v nízkých pneumatikách a extrémní cenovce mě stále nutilo držet se trochu při zdi. Člověk nechce poslat do kopřiv žádné auto, ale tady by to bylo dvojnásobné mrzení. Kam až ale moje odvaha stačila, tam se RS 7 chovala příkladně. V hlavě jsem měl ale pořád pocit, že tohle gétéčko patří především na německý Autobahn.

Tam by se navíc mohlo podařit zkrotit spotřebu, která se v mém případě pohybovala kolem kombinovaného průměru +/- 14 litrů. Bavíme se přitom o jízdě po městě, okreskách i dálnici. Zejména na dálnici, při klidném tempu a českých rychlostních limitech, se však na ukazateli aktuální spotřeby ukazovala i podstatně nižší čísla, pohybující se kolem desítky. Pokud ale zapomenete dobré vychování, začne mizet obsah 73 litrové nádrže nebezpečně rychle.