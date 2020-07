Audi SQ7 a SQ8 dostanou motory V8 o výkonu 507 koní!

Začátkem podzimu tohoto roku by měla na evropské trhy dorazit dvojice prémiových výkonných SUV Audi SQ7 a SQ8, pod jejichž kapotou bude uložen dvakrát přeplňovaný 4.0 litrový osmiválec TFSI o maximálním výkonu 373 kW (507 k) s maximálním točivým momentem 770 N.m.

Obě těžkotonážní SUVčka tak nabídnou akceleraci z 0 na 100 km/h během pouhých 4,1 sekundy, zatímco pružné zrychlení z 80 km/h na 120 km/h potrvá jen 3,8 sekundy. Maximální rychlost je pak u obou modelů elektronicky omezena na 250 km/h.

V závislosti na výbavě by se měla spotřeba pohybovat v rozmezí 12 až 12,1 l/100 km, což při váze a brutálním výkonu není zas tak špatné. Ostatně do velké míry by tomu měl pomáhat systém Cylinder on Demand (COD), který je schopen deaktivovat čtyři válce během klidné jízdy.

Dvojice turbodmychadel je umístěna mezi řadami válců do V, svírajícími úhel 90 stupňů, což zkracuje cestu plynů a pomáhá lepší reakci motoru již od nízkých otáček. Výfukový systém navíc dostal klapky fungující ve dvou režimech, které podtrhují zvuk osmiválce.

Motor je spojen s osmirychlostní převodovkou tiptronic a stálým pohonem všech kol quattro. Standardní výbava rovněž zahrnuje vzduchový sportovní podvozek a natáčení všech kol, které při nízkých rychlostech natáčí zadní kola až o 5 stupňů opačným směrem a tím zlepšuje manévrovatelnost. V rychlostech nad 60 km/h se kola natáčí stejným směrem a zvyšují stabilitu.

Se stabilitou navíc pomáhá i elektromechanický aktivní stabilizátor eAWS, který upravuje nastavení stabilizátoru pomocí elektromotorů pro vysoký komfort při rychlé jízdě po rovince a vyšší stabilitu při zatáčení. Zadní náprava je navíc osazena aktivním diferenciálem, který v zatáčkách přenáší výkon na jednotlivá kola dle aktuální potřeby.

Audi SQ7 je standardně postavena na 20“ litých discích, volitelně lze však objednat až 22 palcové. Audi SQ8 začíná na 21 palcových discích a nabídka sahá až po 23 palcové. Oba vozy dostaly brzdové kotouče s průměrem 40 mm, které mohou být volitelně i karbon-keramické. Třmeny jsou pak lakovány šedě.

Interiér nabídne nové vlastnosti infotainmentu, konektivity i technologie asistenčních systémů, jež by měly učinit pohodlnější a příjemnější cestování i parkování. K dispozici bude samozřejmě i volič jízdních režimů, který nabídne volby Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, Allroad, Offroad a Individual.

Modely Audi SQ7 a SQ8 by měla na evropské trhy dorazit v průběhu listopadu tohoto roku. Ceny na německém trhu pak budou začínat od 93.287,40 euro (cca 2.489.000 Kč) za SQ7 a 101.085,72 euro (cca 2.697.000 Kč) za model SQ8.