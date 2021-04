Audi v Šanghaji představuje koncept nové Q6. Velké SUV uvidíme ještě letos

Audi do toho v oblasti elektromobility pořádně šlape. Teprve nedávno začalo prodávat elektrické gran turismo e-tron GT a na aktuálně probíhajícím autosalonu v Šanghaji představuje další čtyři nové elektromobily. Zatímco dvojice Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron už pomalu míří do prodeje, A6 e-tron a concept Šanghaj jsou v tuto chvíli jen koncepty. Do výroby ale zamíří také.

Zatímco u A6 e-tron automobilka otevřeně mluví, že ukazuje reálnou možnost podoby budoucího sedanu s elektrickým pohonem, v případě Audi concept Šanghaj jsou čtyři kruhy mnohem tajemnější.

Jestliže premiéru A6 e-tron doprovodila detailní tisková zpráva prozrazující i bližší technické údaje, o concept Šanghaj automobilka informovala jen pomocí několika řádků. Víme tak, že jde o 4,87 metru dlouhé SUV s elektrickým pohonem, což prozrazují i nápisy e-tron na kamufláži, v níž je vůz na šanghajském autosalonu vystavován.

Utajení bližších detailů je pak zvláštní v tom, že automobilka zároveň přiznala, že sériovou verzi tohoto konceptu ukáže již v druhé polovině roku 2021. Přitom v tuto chvíli nevíme, zda jde o globální projekt, nebo naopak model třeba jen pro čínský trh. S ohledem na velikost je každopádně velice pravděpodobné, že se novinka bude prodávat jako Audi Q6 e-tron.

Bližší technická data tak v tuto chvíli nejsou k dispozici. S ohledem na velikost se dá předpokládat, že Q6 e-tron využije novou platformu PPE vyvinutou Audi ve spolupráci s Porsche pro velké luxusní elektromobily. Jde tak o jakousi elektrickou alternativu k dnešnímu MLB evo.

Právě PPE využívá také koncept Audi A6 e-tron, v jehož útrobách pracují dva elektromotory pro pohon všech kol a kombinovaný výkon 350 kW a maximální točivý moment 800 N.m. Platforma navíc umožňuje také vzduchové odpružení s adaptivními tlumiči nebo využití 800V elektrického systému. Právě tyto „luxusní“ prvky mají architekturu odlišovat od koncernové MEB určené pro menší, levnější elektrovozy.

Na druhou stranu některá čínská média referují o tom, že základem Audi concept Šanghaj je ve skutečnosti právě MEB a jde vlastně o bratra Volkswagenu ID.6, rovněž prezentovaného v Šanghaji. To by naznačovalo, že by šlo o ryze čínský projekt, který v Evropě neuvidíme. Ostatně Audi pro Čínu už připravilo třeba A7L, což není fastback, ale sedan. Nechme se tak překvapit, co z této studie ještě vznikne.