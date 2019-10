Jedna nestačí! Audi bude mít hned čtyři platformy pro elektromobily

Když koncern Volkswagen Group představoval modulární platformu MQB, zdůrazňoval jednu z jejích výhod ve využití v širokém spektru modelů a s tím souvisejícím poklesem počtu jiných architektur. Nyní však skupina nastupuje na éru elektrifikace, v níž se ukazuje, že se počet platforem opět postupně rozšiřuje. Jen elektromobily značky Audi využijí hned čtyři různé platformy.

Čtyři kruhy to přiznaly v rámci prezentace budoucnosti svých elektrických modelů, při níž i jednotlivé architektury blíže představily. Co tedy o nich už víme?

První elektrickou platformou je upravená verze MLB evo, známá i z vozů s konvenčním pohonem. Na jejích základech stojí SUV Audi e-tron, první zástupce nové generace elektromobilů z Ingolstadtu. A podle všeho ji využije i odvozené Audi e-tron Sportback.

Jelikož ale MLB evo byla původně vyvíjena pro vozy se spalovacím pohonem, jsou tu určité kompromisy, a tak tato technika plně nevyužívá výhod elektrického pohonu. Audi ale chtělo do segmentu elektrovozů vstoupit brzy, a tak mu nezbylo nic jiného, než použít u prvních modelů již známou platformu.

To další elektřinou poháněné modely už budou postaveny na základech primárně vyvinutých pro tento druh pohonu. To bude příklad už Audi e-tron GT připravovaného pro rok 2020, které využije stejný základ jako Porsche Taycan. O výrobu novinky se postará továrna Böllinger Höfe nedaleko Neckarsulmu, tedy stejný závod, který aktuálně vyrábí supersport R8.

Konkrétně tedy půjde o platformu J1 vyvinutou pro supervýkonné elektromobily. Z toho důvodu využívá pohon všech kol díky elektromotorům u obou náprav nebo kapalinou chlazené lithium-iontové baterie v podlaze umístěné hned ve 30 modulech. Platformě nechybí ani natáčení obou náprav. Základ vlastně vychází z konvenční architektury MSB (známé třeba z Panamery), změn ale bylo kvůli integraci elektrického pohonu tolik, že se jedná o samostatnou architekturu.

Naopak pro menší (dostupnější) elektrovozy bude určena architektura MEB (Modular Electrification Toolkit), kterou využijí i další mainstreamové značky koncernu, pro elektromobily s konvenční karoserií i pro elektrická SUV. Volkswagen na ní postaví zástupce rodiny ID., Škoda na ní chystá sériovou verzi konceptu Vision iV a Seat třeba produkční variantu konceptu el-Born. Čtyři kruhy na jejích základech zase postaví třeba SUV Q4 e-tron, které se bude vyrábět po boku modelů Volkswagen a Seat v německé továrně ve Cvikově.

MEB určená pro kompaktní a středně velké vozy umožní dva druhy pohonu. Standardem bude pohon zadní nápravy díky jednomu elektromotoru vzadu, za příplatek pak bude čtyřkolka, s druhým elektrickým motorem vpředu. Vysokonapěťová baterie bude v závislosti na verzi uložena v sedmi nebo dvanácti článkových modulech, které opět budou umístěny v podlaze.

Čtvrtou architekturou bude pak PPE (Premium Platform Electric) vyvíjená ve spolupráci s Porsche. Určena je pro velké luxusní automobily, využita může být i v crossoverech a SUV. Výhodou je možnost výroby aut s touto platformou ve stávajících závodech.

Základ je vlastně shodný s MEB, což znamená možnost pohonu jen zadní nápravy nebo všech kol, poznávacím znakem ale bude ta nejmodernější technika. To znamená třeba elektrický systém s napětím 800 V nebo možnost nabíjení až 350 kW. K dispozici bude i vzduchové odpružení, natáčení obou náprav nebo vektorování točivého momentu.

Na jejích základech by pak měl být postaven blíže nespecifikovaný Sportback, jehož příchod automobilka zatím jen avizovala prostřednictvím nic neříkajícího snímku, ukazujícího jen část přídě novinky. Do prodeje by měl dorazit v roce 2023.

Audi chce do roku 2025 uvést na trh přes 30 elektrifikovaných modelů, které do té doby mají tvořit 40 % jeho prodejů. I proto pracuje také na budování sítě rychlonabíječek v rámci projektu Ionity, na které spolupracuje i s konkurenčním Daimlerem a BMW a dalšími značkami. Zákazníkům pak nabízí službu Audi e-tron Charging Service, která zajišťuje přístup k 80 % všech dobíjecích stanic v Evropě. V neposlední řadě se pak čtyři kruhy snaží o maximální snížení ekologické zátěže svých továren. Cílem je nulová uhlíková stopa všech závodů, a to do roku 2025.