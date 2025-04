Audi zastavilo auta v amerických přístavech. Na cla reaguje i Lotus či Porsche

Prezident Donald Trump patrně chtěl zvýšit atraktivitu amerických aut na trhu skrz obchodní bariéry. Nyní to však vypadá, že v extrémním případě američtí spotřebitelé nemusí mít nic moc jiného na výběr. Kromě automobilky JLR totiž dodávky aut do USA pozastavilo i několik dalších značek.

V reakci na cla totiž pozastavil dodávky aut zákazníkům – a to i z již učiněných objednávek – britský, čínským koncernem Geely vlastněný Lotus. Automobilka „dočasně pozastavila dodávky do Spojených států“, cituje ji web Car and Driver. „Hodnotíme situaci a hledáme nejlepší cestu do budoucna,“ dodává firma.

Jaguar Land Rover reaguje na Trumpova cla. Okamžitě zastavuje export do USA Michal Dokoupil Novinky

Značka Volkswagen už v minulém týdnu ohlásila „dočasné úpravy“ v dodávkách aut; byla jednou z prvních. Porsche mělo údajně přistoupit k podobnému kroku, alespoň dle webu Motor1.com. Audi dokonce zadrželo auta v amerických přístavech, píše agentura Reuters. V přístavech na další postup čekají ta auta, která dorazila na americkou půdu po 2. dubnu.

Neznamená to nicméně, že by američtí prodejci Audi neměli co nabízet. Americký automobilový trh je dlouhodobě orientovaný víc na skladové vozy než na objednávání aut do výroby. Skladových audi je v USA zhruba 37 tisíc, tedy dostatek na zhruba dva měsíce.

Automobilka Audi může na clech tratit opravdu hodně, protože v USA nemá žádné výrobní kapacity. Model Q5 pro tamní trh se vyrábí v Mexiku, ostatní modely se dováží z jiných zemí. Loni Audi prodalo na americkém trhu téměř 197 tisíc aut, nezanedbatelné číslo v celkovém počtu téměř 1,7 milionu prodaných kusů.

Mercedes-Benz naopak prozatím cla absorbuje a nebude ceny aut zvyšovat. „Nadále monitorujeme situaci a zvažujeme možnosti. Přizpůsobíme se podmínkám na trhu a konkurenci, pokud to bude potřeba,“ cituje automobilku web Automotive News. Tato německá značka prodala loni na americkém trhu zhruba 325 tisíc aut, z čehož však jen 35 % bylo importováno; zbytek byl vyroben na americké půdě.

Trumpova cla mají první oběti. Stellantis pozastavuje výrobu a posílá zaměstnance domů Michal Dokoupil Novinky

Evropská komise jedná s automobilkami i metalurgickým průmyslem o dalším postupu v otázce amerických cel. Nabízenou dohodu „nula za nulu“, tedy že by EU i USA vzájemně stanovila cla nulová, americká strana odmítla. Evropské akcie zatím prudce oslabovaly s tím, jak mají investoři obavy ze zvyšování cen, slabší poptávce a potenciální globální recese.

Podle studie francouzské analytické společnosti Inovev, citované webem Automotive News, by Trumpova cla mohla snížit počet aut dodaných z Evropy do USA o 200 tisíc kusů jen za letošní rok, pokud by až do konce roku zůstala ve výši 25 %. Původní odhad počtu aut, která by se měla letos vyvézt z Evropské unie a Velké Británie do USA, zněl na 900 tisíc kusů, takže 200 tisíc je víc než pětina.

Kanadská asociace automobilových prodejců varuje, že obchodní válka, kterou rozpoutal Donald Trump, citelně sníží počet nově prodaných aut na kanadském trhu. „V nejlepším případě bude trh stagnovat“ na 1,85 milionu aut, řekl prezident asociace Tim Reuss. Nedávno přitom ještě asociace odhadovala růst na 1,95 milionu nově prodaných aut, ale to bylo „před dvěma týdny, před tím, než tyhle hlouposti začaly“.

To všechno se přidává ke starším zprávám, že Stellantis pozastavuje výrobu v jedné továrně v Kanadě a jedné v Mexiku, a dokonce dočasně propouští 900 zaměstnanců napříč pěti továrnami na půdě USA. Koncern tyto kroky přímo přiřkl „novým clům na automobilový sektor, která vstupují v platnost“.