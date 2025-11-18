Jak závodí autonomní formule? Člověka překonaly v tréninku a předvedly souboj kolo na kolo
Autonomní monoposty série A2RL už nejezdí jen jako technologická kuriozita, ale jako seriózní závodní náčiní. Druhá sezóna v Abú Dhabí přinesla napínavý duel týmů TUM a Unimore, kolizi s pomalejším vozem i exhibici šampiona proti bývalému pilotovi F1.
Než se nová technická a softwarová řešení dostanou do sériových vozů, předchází jim rozsáhlý vývoj, který je často spojován s motorsportem. Tak tomu je i v případě autonomie, jejíž pomyslnou laboratoří je závodní série A2RL. Ta má letos za sebou již druhou sezónu, přičemž příprava na ni trvala 18 měsíců a vyvrcholila velkým finále v Abú Dhabí na známém okruhu Yas Marina.
S dynamickým vývojem umělé inteligence a autonomního řízení bylo jen otázkou času, kdy se závodní okruh stane bojištěm člověka a stroje. Inaugurační závod první sezóny proběhl na stejném okruhu 27. dubna 2024 jako jednorázová událost. Na start se postavila čtveřice aut, přičemž kvůli technickým problémům dvě odstoupila během závodu, který byl nakonec zkrácen z 8 na 6 kol.
Druhá sezóna, která se jela o víkendu, ukazuje, jakého obrovského posunu se podařilo dosáhnout závodním týmům. Do slavnostního „grand finále“ v Abú Dhabí se probojovalo jen šest týmů, zastoupených vždy jedním vozem. Zbylá pětice dostala šanci změřit síly, získat cenná data a upevnit si celkové postavení v nižší soutěži A2RL Silver Race.
Letošní ročník byl mnohem ostřejší než loňský. Pole position získal německý tým TUM (Technical University of Munich), ale prakticky od začátku na něj tlačila italská sestava Unimore, která převzala vedení hned ve druhém kole dvacetikolového závodu. Zatímco dříve byly rozestupy i deset sekund, vedoucí vozy jezdily ani ne v sekundovém rozestupu.
Klíčový obrat přišel přibližně v polovině závodu, kdy dvojice na čele dojela německý tým Constructor o kolo. Vedoucí vůz stáje Unimore nezvládl předjížděcí manévr a srazil se s pomalejší formulí. TUM následně dovedlo vůz do cíle.
Důkazem dramaticky se zdokonalující techniky jsou nejen malé rozdíly v časech na kolo mezi špičkou, ale i zvládání náročných manévrů, které ale občas skončí kolizí. O dramatický průběh tak není nouze, i když za volantem už nesedí pilot z masa a kostí. Mimochodem, během kvalifikace italský tým Unimore jako první překonal rekordní čas na kolo stanovený lidským závodním jezdcem během testování.
O to větší výzvou byla exhibiční jízda, která připadla jako privilegium úřadujícímu šampionovi, týmu TUM. Na trati v ní autonomní vůz týmu TUM změřil síly s bývalým pilotem formule 1 Daniilem Kvjatem v rámci druhého vystoupení „Human vs AI“.
Souběžně s hlavní soutěží se na A2RL konala také soutěž v oblasti STEM. Více než 140 studentů ze všech sedmi emirátů v SAE se zúčastnilo vzdělávacího programu, jehož vrcholem byly závody s autonomními vozy DeepRacer v měřítku 1/18, které jsou odrazem soutěže A2RL. Smyslem je vychovávat další generace inženýrů a specialistů na autonomii a umělou inteligenci.
