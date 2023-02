Auta Kendall Jenner: Nejbohatší modelka světa má vkus! Svá auta si nechává léta

Modelka a ještě k tomu Kardashianka? To nezní jako někdo, kdo patří na web o autech. Kendall Jenner je však sympatickou výjimkou. Auta pro ní nejsou jen drahým doplňkem.

Sedmadvacetiletá Kendall je nejlépe placenou modelkou světa. A to nepřetržitě od roku 2018. Její současné jmění se odhaduje na více než 60 milionů dolarů.

Má za sebou spolupráce s mnoha světovými značkami jako jsou Sherri Hill, Forever 21, Dolce & Gabbana, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Versace, Dior, Longchamp, Adidas, Pepsi a další.

Svůj řidičák získala už v 16 letech, i když na druhý pokus. Napoprvé zapomněla na blinkr v odbočovacím pruhu. Prý jí tento neúspěch ranil a dva týdny čekaní na další pokus se zdály dlouhé jako věčnost.

Miluje rychlou jízdu. Všechny pokuty za rychlost by prý nespočítala. Zejména se začátkem její řidičské kariéry se objevovaly zprávy o nezodpovědnosti jejího řízení. Žádnou dopravní nehodu však nezpůsobila. Její přátelé uvedli, že jezdí jako šílená, ale zároveň se s ní nikdy nebojí.

Z její garáže by si vybral asi každý z nás. Ve sbírce má i opravdové klasiky, které užívá po mnoho let. Kendallina garáž může být překvapením pro mnoho lidí, kteří jsou zvyklí vidět Kardashianky zahalené do opulence a nevkusu.

Chevrolet Corvette C1

S výběrem a pořízením Corvetty C1 modelce pomáhal další slavný petrolhead z řad celebrit, Jay Leno. Kendall ho v ní na oplátku vyvezla v jednom z dílů jeho show Jay Leno's Garage.

Kendall se nechala slyšet, že má jednu prostou zásadu – Corvettu nikomu nepůjčuje. Jay Leno to s pochopením ocenil a Kendall označil za opravdovou nadšenkyni.

Její Corvette byla restaurována společností National Corvette Restorers Society do původního stavu. Právě hodnocení NCRS je celosvětově uznáváno jako standard při určování originality.

Kendallina Corvette má navíc nejvyšší ocenění NCRS Top Flight Award. To uznává, že vůz vypadá přesně tak, jako když opustil továrnu. Získat ho mohou originální i restaurované vozy, ale musí získat minimálně 94% z celkového počtu 4500 bodů. Hodnotí se snad všechny možné aspekty. Kendallina C1 dosáhla hodnocení 98%.

V 50. letech jste mohli mít novou Corvettu C1 za cenu lehce přes 3.000 dolarů, což by zhruba odpovídalo dnešním 37.000 dolarů. Nyní podobný kousek vyjde na více než 80.000 dolarů.

Cadillac Eldorado Biarritz

Eldorado z roku 1960 je zřejmě nejdražším klasickým autem Kendall Jenner. Odhaduje se, že ji stál asi 220.000 dolarů. Byla v něm několikrát spatřena s přáteli a členy rodiny na výletech. Tohoto krasavce si pořídila v roce 2017.

Cadillac Eldorado byl jedním z nejvýkonnějších a nejdražších sériově vyráběných aut své doby. V případě Kendall jde o 4. generaci, která se vyráběla pouze rok. Motor o objemu 6,4 litru nabízel výkon 349 koní a točivý moment 430 N.m. Biarritz je označení pro verzi kabriolet.

Eldorado se díky svému netradičnímu designu a luxusu těšilo kultovnímu zájmu a dnes se prodávají za závratné ceny. Starší růžové Eldorado (starší generace) bylo také typickým autem Elvise Presleyho.

Chevrolet C-10

Kendall používá také auto, ve kterém bychom čekali spíše urostlého muže než sličnou modelku. Jde o první generaci klasického pick-upu Chevrolet C-10 z 60. let.

Dnes by byl starý pick-up těžko považován za pohodlný, v době svého vzniku však Chevy C-10 bodoval právě každodenní použitelností. Nezávislé zavěšení předních kol a vinuté pružiny byly v dané třídě inovativními prvky.

Dnes jsou staré pick-upy Chevrolet oblíbené zejména mezi úpravci a sériový nezůstal ani ten, který vlastní Kendall. Přibyl minimálně nový lak, chrom, pneumatiky s bílou bočnicí a nové obložení korby.

Kendall byla v pick-upu viděna poprvé v březnu 2021, kdy s ním vyrazila na lekci pilates s její nejlepší kamarádkou Hailey Bieber.

Fanoušci modelky poukázali na to, že Kendall chtěla pick-up už mnohem dříve, ale její máma Kris Jenner jí to nedovolila s odůvodněním, že taková auta nejsou pro dámy.

Jsme rádi, že Kendall nakonec neposlechla, protože v jejím podání jde o půvabný povoz. Navíc často využívá i jeho korbu, konkrétně jako praktické lehátko na pláž.

Chevrolet Corvette C1

Ford Mustang Convertible

Kdo by nemiloval klasický Ford Mustang? Kendall Jenner se v tomto ohledu neliší. Často se v něm prohání po Beverly Hills. Jeho motor V8 s 4,7l má výkon 271 koní.

Nový Mustang Convertible 1. generace stál jen 2.663 dolarů, při zohlednění inflace by to odpovídalo dnešním 22.000 dolarů. Dnešní hodnota se pohybuje okolo 40.000 dolarů, takže jde opět o skvělou investici.

Ford Mustang Convertible

Chevrolet Camaro SS

Kendall vlastní i hlavního konkurenta Mustangu, Chevrolet Camaro. Opět jde o její oblíbené provedení, kabriolet. A to ve verzi SS, tedy s osmiválcem small block. Nezůstalo sériové, její Camaro je celé černé, včetně kol a zadních světel. Nechybí mu elektrická stahovací střecha.

V prvním roce výroby, v roce 1966, se modelu Camaro prodalo více než 220.000 kusů. Působivé, ale stále méně než polovina počtu Mustangů prodaných za stejnou dobu. Camaro SS dnes vyjde na zhruba 80.000 dolarů.

Chevrolet Camaro SS

Porsche 911 Carrera 4S

Starší černé Porsche 911 je auto, ve kterém je Kendall Jenner vídána nejčastěji. Jezdí s ním už mnoho let. Jde o generaci 993 vyráběnou v letech 1994 až 1998. Ta je mezi nadšenci velmi vyhledávaná, protože je poslední vzduchem chlazenou 911.

Skvěle také spojuje vzhled klasického a moderního Porsche. Kendall oceňuje kombinaci nenápadnosti, stylu a reprezentativnosti.

Carrera 4S modelky má 285 koní, pohon všech kol a maximální rychlost 270 km/h. Šestiválcový boxer se pojí s manuální převodovkou, se kterou se spousta Američanů nedokáže ani rozjet. Kendall však s manuálem problémy nemá.

Mercedes-Benz G 500 Cabrio

Mercedes třídy G je oblíbený mezi celebritami obecně, v rodině Kardashian/Jenner jich mají hned několik. Ten, který vlastní Kendall, je ale poměrně speciální.

Jedná se o Mercedes-Benz G 500 Cabrio, jeden z posledních 200 kusů, které Němci vyrobili v letech 2012 až 2013. Luxusní SUV pohání motor V8, který je spojen se sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Unikátní Mercedes SLR Mclaren je poháněn 5,4litrovým osmiválcem s kompresorem, který má přes 620 koní a 780 Nm. Kendall za něho zaplatila více než 700.000 dolarů.

Přestože je SLR označováno za obtížně řiditelnou bestii, je to jeden z nejoblíbenějších supersportů modelky a používala ho každý den. Má ho v kombinaci černého laku a červeného interiéru.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Audi R8 V10 Spyder

Kendall často používala desetiválcovou Audi R8. Šlo o finální ročník první generace. Přestože Audi nabízelo pro tento supersport nepřeberné množství pestrých barev, její exemplář byl vyveden v obyčejné lesklé černé, doplněn o stříbrné A sloupky. Ani v interiéru nebyla žádná divočina, nýbrž černá kůže.

Audi R8 V10 Spyder

Range Rover Sport a Land Rover Defender

Kendall k 16. narozeninám v roce 2011 dostala Range Rover Sport. Supermodelce láska k britské značce zůstala, vystřídala ještě několik dalších Range Roverů. Na jednom z nich měla kola Forgiato a fólii s povrchem připomínajícím broušený kov, aby tak ladila s Range Roverem své matky Kris Jenner.

Nedávno si koupila Land Rover Defender 110 za více než 100.000 dolarů. Byl jí doručen až domů. Stejný model vlastní i její nejlepší kamarádka Hailey Bieber. Předpokládáme, že Kendall si (i vzhledem k cenovce) vybrala nejsilnější motor V8.

Land Rover Defender

Rolls-Royce Dawn

Kendall má také Rolls-Royce Dawn za přibližně 356.000 dolarů s 6,6litrovým motorem V12 o výkonu 563 koní. V listopadu 2019 s ním modelka vyjela na okruh, aby se naučila driftovat. Ferrari USA komentovalo příspěvek slovy: "Musíme tě posadit do jednoho z našich závodních vozů."

Lamborghini Urus

Čtyřmístné SUV Lamborghini Urus se od začátku prodeje v roce 2018 stalo hitem a dnes tvoří více než 60% prodejů značky. Vlastní ho mnoho hollywoodských celebrit a Kendall není výjimkou.

Jeho V8 o objemu 4 litry poskytující 641 koní z něj dělá jedno z nejrychlejších SUV na světě. Rekordní je také velikost brzd, které ho dokážou zastavit ze 100 km/h po méně než 34 metrech.

Urus je také auto s jedním z nejobsáhlejších ceníků příplatkové výbavy. Cena dnes začíná na 230.000 dolarech, ale se všemi příplatky to může být více než dvakrát tolik!

Lamborghini Urus

Ferrari SF90 Stradale a 488 Spider

Kendall obdržela klíčky od svého zcela nového Ferrari SF90 Stradale v září 2021. Tento model měl světovou premiéru v květnu 2019 jako vůbec první sériové hybridní osmiválcové Ferrari.

Je označován jako supersport, přestože nabízí výkony na úrovni hyperaut. Označení je odvozeno od vozu formule 1 Scuderia Ferrari SF90 a výraz Stradale znamená "vyrobený pro silnici".

SF90 má čtyřlitrový osmiválec F154FA s dvojitým přeplňováním, který má sám o sobě výkon 769 koní. A doplňují ho ještě 3 elektromotory o výkonu dalších 217 koní. Celkový výkon tak činí ohromujících 986 koní a točivý moment 800 Nm.

Cena italského díla začínala na 511.250 dolarech. A Kendall si ještě objednala příplatky za více než 200.000 dolarů.

Její SF90 Stradale má speciální barvu na zakázku z programu Ferrari Tailor Made. Jedná se o tmavě hnědou metalízu se zlatavými odlesky. Příplatková jsou také 20" pětipaprsková kola v matné barvě Grigio Corsa.

Interiér má Kendall vyvedený v hnědé kůží Terra Bruciata s bílým prošíváním. Sedadla jsou typu Style Seats, což je drobné vylepšení oproti standardním sedadlům, při zachování maximálního pohodlí.

Mezi další příplatkové doplňky patří hnědé bezpečnostní pásy, karbonový paket pro interiér, titanové výfukové potrubí, motorový prostor z uhlíkových vláken a další.

Není to první Ferrari této hvězdy, měla i 488 GTB se základní cenou 249.150 dolarů. To zrychlilo na 100 km/h za 3 sekundy, ještě bez pomoci elektromotorů.

Ferrari 488 Spider