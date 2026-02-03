A je hotovo! Volkswageny Touran a Touareg už v Česku koupíte jenom jako skladovky
Modely Touran a Touareg už zmizely z nabídky značky Volkswagen a jejich skladové zásoby se v ČR tenčí.
Letos nabídka automobilky Volkswagen zchudla o dva legendární modely, ale pokud si pospíšíte, stihnete je ještě pořídit v rámci skladových zásob. U dealerů už totiž zbývá méně než 200 kusů jednoho z posledních kompaktních MPV na trhu, rodinného modelu Touran (asi 160 skladových a 30 předváděcích vozů). Ještě štíhlejší je nabídka modelu Touareg, v jehož případě se bavíme o zhruba padesátce nových a třicítce předváděcích vozů. Ani jeden z těchto modelů už do výroby neobjednáte.
Volkswagen Touran byl dlouho jedním z posledních mohykánů oblíbené kategorie kompaktních MPV. Po jeho boku stále stojí zástupci prémiového segmentu v podobě Mercedesu třídy B a mnichovské řady 2 ve verzi Active Tourer. Oba prémioví zástupci jsou však oproti Touranu ve všech směrech menší a pro prakticky založené rodiny nejsou přes podobné cenovky plnohodnotnou náhradou. V úvahu by připadal i čínský vůz Dongfeng U-Tour, ten se ale u nás prakticky vůbec neprodává.
Na druhém konci konkurenční nabídky najdeme Dacii Jogger, která nabízí na podobném půdorysu hodně muziky za málo peněz. Oproti touranu bude ale potřeba snížit očekávání, zejména co se týče použitých materiálů či nabídky motorizací. Pokud nezamíříme mezi crossovery, např. rodinně zaměřený Opel Frontera, nebo naopak mezi malé dodávky, výčet nabídky MPV je prakticky kompletní.
A odkudže pramení obliba modelu Touran? Na trh byl uveden již v roce 2003, kdy tento segment byl ještě nabitý konkurencí, a stal se takovým hitem, že si první generace vystačila s jedním velkým faceliftem v roce 2010, aby se úspěšně prodávala celých 13 let. V roce 2015 přišla druhá generace, která trochu narostla, navázala na úspěchy generace první, ale na 13 let výroby to již nedotáhla; po 10 letech na trhu zůstane bez přímého nástupce. Důvodem může být změna preferencí zákazníků, kteří v posledních letech přesedají do SUV a crossoverů.
Pokud patříte mezi příznivce variability a chytrého řešení interiéru modelu Touran, máte poslední možnost pořídit jej jako skladový kus. V nabídce jsou ještě dva tucty modelů s dieselem 2.0 TDI EVO, a to převážně ve výkonové variantě 110 kW se sedmistupňovým DSG. Na prstech jedné ruky pak spočítáte nabídku dieselů s výkonem 90 kW, které jsou ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou. Pokud preferujete benzinový motor 1.5 TSI EVO2 s výkonem 110 kW, máte na výběr z většího množství vozidel s manuální nebo automatickou převodovkou.
Druhý model, který letos zmizí z konfigurátoru, byl do nynějška vrcholným SUV nabídky Volkswagenu. Touareg se světu ukázal ještě o rok dříve než touran a také se dočkal častějších změn. První generace představená v roce 2002 byla vyvinuta pod vedením legendárního Ferdinanda Piëcha a tehdy ještě nebylo ve světě jasné, co přesně od velkého SUV zákazníci chtějí. Přeci jen zakladatel segmentu, Mercedes ML první generace s označením W163, byl ještě postaven na rámové konstrukci a od jeho představení uběhlo v té době necelých 5 let.
První touareg tak byl vyvinut s různými vychytávkami do terénu, včetně redukčního převodu či uzávěrek diferenciálů. Jako jediný také u určitých motorizací nabízel možnost spojení s manuální převodovkou. Postupně se od terénní výbavy ustupovalo a nynější třetí generace touaregu už více odpovídá jeho běžnému využití. Cítí se jako doma na dlouhých cestách, často jej vídáme ve městech, ale blátivou cestu na chalupu zvládne stále s přehledem. Po osmi letech však výroba tohoto modelu také končí a v Česku už ho jako nový do výroby neobjednáte.
Touareg představoval alternativu k prémiové konkurenci v podobě modelů BMW X5, Audi Q7, Mercedesu GLE nebo modernizovanému Volvu XC90. Přestože se Touareg třetí generace v zážehové variantě nabízel, konkrétně se čtyřválcovým pohonným ústrojím ve formě plug-in hybridu, většinu nabídky tvořily vznětové motory. Již dříve z nabídky zmizel vrcholný čtyřlitrový osmiválec a jedinou zbývající možností pořízení nového modelu nyní zbývá oblíbená šestiválcová motorizace 3.0 TDI.
Vybírat můžete mezi výkonově slabší variantou se 170 kW a silnější verzí s 210 kW. Dostupné jsou ve výbavových stupních Friends, People a sportovnějším stupni R-Line, který autu dodává černé doplňky se sportovnějším vzhledem. Jako jehla v kupce sena působí nadčasová výbavová varianta Elegance, která je k dispozici v jediném exempláři.
Zdroje: Autorský text, VW Skladové vozy, foto: auto.cz