DeSoto Firesweep (1957–1959): Velká americká auta za slušné peníze
Modely Firesweep vyráběla automobilka DeSoto, divize koncernu Chrysler. Velké vozy dlouhé 5,5 metru poháněly vidlicové osmiválce s objemem 5,3 až 5,9 litru.
Automobilku DeSoto založil v roce 1928 Walter Chrysler, aby v rámci koncernu Chrysler Corporation vyráběla spolu s automobilkou Dodge levnější verze vozů střední třídy. DeSoto Firesweep (další vůz značky s názvem začínajícím písmenem F) převzal od vozů Dodge podvozek s rozvorem 3099 mm (122 palců), zatímco nárazníky a přední masku pocházely od ostatních vozů značky DeSoto. Záď modelu Firesweep měla charakteristické ploutve, převzaté z modelu DeSoto Fireflite a předek se podobal se světlomety schovanými pod silnými chromovanými rámečky modelu Dodge Coronet.
Modelový rok 1957
Šestimístný Firesweep se v modelovém roce 1957 prodával v podobě čtyřdveřového sedanu (foto), dvoudveřového hardtopu a pětidveřového kombi. Sedan s rozvorem 3099 mm měl úctyhodné rozměry 5499 x 1989 x 1455 mm (délka x šířka x výška). Sedan měl velké panoramatické přední okno a trojici bočních oken na každé straně. Boky zdobily lišty nad zadními koly, vymezující místo pro druhou barvu vozu. Obrovské, nahoru se zvedající zadní ploutve byly zakončeny trojicemi koncových světel.
Sedan měl velké panoramatické přední okno a trojici bočních oken na každé straně. |
Dvoudveřový pětimístný DeSoto Firesweep Sportsman měl stejné rozměry jako sedan, měl však karoserii typu hardtop bez pevných střešních sloupků na bocích. Pětidveřové kombi bylo o něco delší než sedan (5522 mm) a mělo prodloužená boční okna za okny dveří. Karosárna Barnett dodávala kombi Firesweep se zvýšenou střechou. Používaly se jako sanitky nebo pohřební vozy.
V roce 1957 byl k pohonu modelu DeSoto Firesweep zvolen vidlicový osmiválec Dodge Poly 325 V8 s dvojnásobným spádovým karburátorem Stromberg. Na přání se dodával s čtyřnásobným karburátorem, se kterým měl nejvyšší výkon 260 k (191 kW) při 4400 ot/min. Firesweep se nabízel se třemi druhy převodovek: dvoustupňovým automatem PowerFlite, třístupňovým TorqueFlite nebo třístupňovou manuální převodovkou.
Základní cena modelu DeSoto Firesweep ročníku 1957 byla stanovena na 3169 amerických dolarů, ale prodávaly se výhradně v Kanadě, kam se vyvážely z USA. Nabízely se v jednobarevném nebo dvoubarevném provedení. Za příplatek se dodávaly s posilovačem řízení, posilovačem brzd, hodinami na palubní desce, tlačítkovým rádiem a pneumatikami s bílými boky.
Modelový rok 1958
Do modelového roku 1958 vstoupil DeSoto Firesweep s dvojitými kruhovými světlomety a pozměněnou přední maskou (foto). Změnilo se také umístění okrasných lišt na bocích, zakončených na zadních křídlech. Čtyřdveřová verze Sportsman se začala prodávat také se střechou hardtop bez pevných střešních sloupků na bocích.
Do modelového roku 1958 vstoupil DeSoto Firesweep s dvojitými kruhovými světlomety a pozměněnou přední maskou. |
Novinkou modelového roku 1958 byl dvoudveřový kabriolet (foto) s plátěnou stahovací střechou, umístěnou v krytu za zadními sedadly.
Novinkou modelového roku 1958 byl dvoudveřový kabriolet s plátěnou stahovací střechou. |
Zadní kola všech modelů Firesweep ročníku 1958 poháněl vidlicový osmiválec Chrysler 350 série B s objemem válců 5736 cm3 a rozvodem OHV. S dvojnásobným karburátorem Carter měl nejvyšší výkon 284 k (209 kW) při 4600 ot/min a točivý moment 515 Nm při 2400 ot/min. Sedan s pohotovostní hmotností 1740 kg dosahoval nejvyšší rychlost 190 km/h.
Firesweep se dal pořídit dokonce v trojbarevném provedení: karoserie měla odlišnou barvu od barvy mezi lištami na bocích a třetí barvou mohla být nastříkána střecha. Paleta příplatkové výbavy byla dál rozšířena, například o klimatizaci, zadní reproduktor, koberce, luxusní látkové vložky do sedadel nebo přídavné osvětlení interiéru.
Modelový rok 1959
Nejvýraznějšími změnami prošly modely posledního ročníku 1959. Dvojité kruhové světlomety už nebyly skryty za chromovanými rámečky, ale pod stříškami na předních blatnících (foto). Přední maska měla mřížovanou horní část a důkladnými změnami prošly i nárazníky. Lišty na bocích postupně klesaly od předních kol dozadu a za zadními koly se prudce zvedly k vrcholu ploutví.
U modelu 1959 lišty na bocích postupně klesaly od předních kol dozadu a za zadními koly se prudce zvedly k vrcholu ploutví. |
Modely DeSoto Firesweep 1959 poháněly motory V8 361 Firebolt s objemem zvýšeným na 5913 cm3 a rozvodem OHV. Nejvyšší výkon měl 294 k (216 kW) při 4600 otáčkách a vrchol točivého momentu 529 Nm při 2400 otáčkách. Hmotnost a maximální rychlost zůstaly beze změn.
Výroba modelů Firesweep skončila koncem roku 1959 (v Austrálii se montovaly v letech 1958 až 1960). V roce 1960, posledním roce existence automobilky DeSoto, se vyráběly pouze modely Fireflite a Adventurer.