ABS prakticky: Co to je, jak funguje, brzdná dráha a kontrolka
Protiblokovací systém brzd dnes bereme jako samozřejmost u aut i motorek. V zimě si ho ale řada řidičů všímá víc než jindy, typicky ve chvíli, kdy při prudkém brzdění začne pedál vibrovat a auto má pocitově delší brzdnou dráhu. Jak to tedy funguje?
Základní úkol ABS není zastavit auto na co nejkratší vzdálenosti, ale zabránit zablokování kol. Jakmile se kolo přestane otáčet, pneumatika ztratí schopnost přenášet boční síly a auto přestane reagovat na natočení volantu. Na kluzkém povrchu to znamená jediné – vozidlo jede rovně, ať chcete nebo ne.
ABS se snaží udržet kola těsně na hraně prokluzu. Brzdný tlak proto neustále povoluje a znovu přitlačuje. Výsledkem je, že kolo se stále odvaluje a zůstává ovladatelné. Právě proto lze s autem při plném brzdění i zatáčet nebo se vyhnout překážce.
- ABS zajišťuje ovladatelnost při brzdění, ne vždy nejkratší brzdnou dráhu, zejména v zimě
- Při zásahu ABS brzdu držet sešlápnutou, vibrace a hluk jsou běžný projev funkce
- Na sypkém sněhu může ABS prodloužit brzdnou dráhu, ale vozidlo zůstává řiditelné
Jak správně brzdit s ABS
Na suchém asfaltu ABS často ani nezaregistrujete. V zimě ale pracuje mnohem častěji, protože hranice přilnavosti je výrazně nižší. Typickým projevem jsou vibrace do brzdového pedálu a charakteristický zvuk od kol. To není závada, ale běžný projev regulace.
ABS tak vlastně nahrazuje opakované sešlápnutí a uvolňování brzdového pedálu. Narozdíl od řidiče to však svede rychleji a přesněji. Například Bosch uvádí, že brzdový účinek je upraven až čtyřicetkrát za vteřinu.
Chyba, kterou řada řidičů v té chvíli udělá, je povolení brzdy právě v momentě, kdy ABS začne „kopat“ do brzdového pedálu. Instinkt totiž říká, že se děje něco špatně. Ve skutečnosti by měl řidič udělat pravý opak – brzdu držet sešlápnutou a soustředit se na ovládání volantu. Při vyhýbacím manévru je také důležité nefixovat se pohledem na překážku, ale na prostor, kam se chceme vyhnout.
Pokud tedy dojde na krizové brzdění, je postup jednoduchý: brzdu sešlápnout naplno a nepovolovat. ABS už si dávkování tlaku řeší samo. Pumpování brzdového pedálu, které se učilo v autoškolách před desítkami let, je u aut s ABS zbytečné a spíše na škodu.
Kdy může být brzdná dráha delší
Častá výtka vůči ABS v zimě má reálný základ. Na sypkých površích, jako je čerstvý sníh nebo štěrk, se může stát, že auto s aktivním ABS zastaví později než vozidlo se zablokovanými koly. Důvod je jednoduchý – zablokované kolo si před sebou nahrne vrstvu sněhu nebo štěrku, která pomáhá zpomalovat.
ABS tomuto efektu brání, protože udržuje kolo v pohybu. Výsledkem může být delší brzdná dráha, ale zároveň zachovaná ovladatelnost. Bez ABS by auto sice mohlo zastavit o něco dřív, ale řidič by neměl prakticky žádnou možnost reagovat na změnu situace. ABS je zkrátka navrženo pro reálný provoz, kde často rozhoduje možnost vyhnout se překážce, ne absolutně minimální brzdná dráha.
Před lety jsem měl tu čest absolvovat řidičský trénink s mistrem volantu Václavem Pechem ml. a došlo i na teorii ohledně ABS. Jakožto profesionální závodník vysvětloval, že ABS může výrazně prodloužit brzdnou dráhu zejména v momentě, kdy jedna strana auta (pravá/levá) brzdí po velmi kluzkém povrchu, zatímco druhá strana má gripu dostatek.
Kontrolka a na co pozor
Pulzování pedálu při prudkém brzdění je normální. Pokud ale svítí kontrolka ABS, systém je pravděpodobně mimo provoz a auto brzdí bez jeho pomoci. Brzdy samotné většinou fungují dál, ale v zimě to znamená výrazně horší ovladatelnost při krizovém brzdění.
Právě kontrolka ABS se občas rozsvítí po opakovaném prudkém brzdění na sněhu. Většinou nejde o závadu a po ponechání auta v klidu nebo po krátké jízdě, kdy se snímače a brzdový systém vrátí do běžných provozních podmínek, kontrolka sama zhasne.
Podezřelé jsou vibrace při běžném, klidném brzdění bez smyku. To už obvykle nesouvisí s ABS a je na místě hledat jiný technický problém, například zvlněné brzdové kotouče.
ABS neumí obejít fyziku, žádná elektronika zázraky nedělá. Umí ale jednu zásadní věc – pomáhá udržet auto ovladatelné v situacích, kdy by se jinak řidič stal jen pasažérem. A na kluzkém povrchu je to často rozdíl mezi kontrolovaným zastavením a neřízeným klouzáním.
Zdroje: autorský článek