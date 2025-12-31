SS 100 Jaguar (1936 až 1939): Cíl 100 mil za hodinu splněn
Automobilka SS Cars Ltd. z anglického Coventry vyráběla před válkou sportovní vozy SS 100 Jaguar, poháněné řadovými šestiválci s objemem 2,5 a 3,5 litru. Jejich rychlost se blížila stomílové hranici.
Williamové Lyons a Walmsley založili v roce 1922 společnost Swallow Sidecar Company. Jejich továrna v Blackpoolu zpočátku vyráběla postranní vozíky pro motocykly (sajdkáry). V roce 1927 oznámila firma Swallow Sidecar (SS), že bude vyrábět dvoumístné karoserie na podvozcích vozů Austin a Morris. V roce 1928 se SS přestěhovala z Cocker Street v Blackpoolu do Coventry, tehdejšího střediska britského automobilového průmyslu. Původ zkratky SS není zcela jednoznačný. Podle sira Johna Blacka, prezidenta společnosti Standard-Triumph to znamenalo Standard Swallow, ale William Lyons trval na tom, že zkratka znamená Swallow Sidecar.
John Black a William Lyons si společně splnili dávný sen a v roce 1931 vystavili na londýnském autosalonu prototyp dvoumístného sportovního vozu nazvaného SS One (SS 1). Firma Swallow a později SS Cars je vyráběla v letech 1932 až 1936 na podvozku vozu Standard v podobě kupé, toureru a kabrioletu. Zadní kola poháněl dvoulitrový řadový šestiválec Standard, jehož objem byl později zvýšen na 2,14 a 2,66 litru.
V roce 1935 vyrobila automobilka SS Cars 23 kusů sportovního roadsteru SS 90. Číslo v názvu znamenalo maximální rychlost 90 mil za hodinu (145 km/h). SS 90 se velmi podobal svému nástupci SS 100, ale poháněl jej řadový šestiválec s rozvodem SV (s postranními ventily) a objemem 2663 cm3. Od roku 1935 se k názvu vozů značky SS Cars přidal zvířecí název Jaguar a v březnu 1945 se akcionáři SS Cars domluvili na změně názvu firmy na Jaguar Cars Limited, neboť zkratka SS silně připomínala název elitní jednotky nacistického Německa.
Řadové šestiválce s rozvodem OHV a rámový podvozek
Vpředu podélně uložený motor poháněl zadní kola přes manuální čtyřstupňovou převodovku. Kapalinou chlazený řadový šestiválec vznikl úpravou staršího šestiválce Standard s rozvodem SV. Motor dostal novou hlavu válců s rozvodem OHV, kterou navrhli konstruktéři William Heynes a Harry Weslake. Nový šestiválec měl objem 2664 cm3 (vrtání x zdvih: 73 x 106 mm) a kompresní poměr 7,2:1. Se dvěma karburátory SU měl nejvyšší výkon 102 koní (75 kW) při 4500 ot/min. Roadster s pohotovostní hmotností 1170 kg dosahoval maximální rychlost 153 km/h a na stovku zrychlil za 14,0 s.
V roce 1938 byl objem motoru zvětšen na 3485 cm3 (foto) a výkon stoupl na 125 k (92 kW). Čtyřstupňová manuální převodovka měla horní tři stupně synchronizované. Brzdění obstarávaly bubnové brzdy Girling na všech kolech. S pohotovostní hmotností 1210 kg dosahovaly vozy s tímto motorem nejvyšší rychlost 160 km/h a z 0 na stovku zrychlily za 10,8 s.
Vpředu i vzadu měl SS 100 tuhou nápravu s odpružením podélnými poloeliptickými listovými péry. Na všech kolech měl bubnové brzdy. V roce 1937 stál roadster SS 100 s motorem 2,5 litru 395 liber a v roce 1938 si musel zákazník nachystat na roadster SS 100 3,5 litru 445 liber. Několik podvozků bylo dodáno karosárnám, které na nich stavěly vlastní zakázkové karoserie.
Vzácný veterán
Mezi esteticky nejzdařilejší sportovní vozy třicátých let minulého století patří nesporně vzácné dvoumístné a čtyřmístné sportovní vozy SS 100 Jaguar. V letech 1936 až 1939 bylo vyrobeno jen 198 roadsterů s motorem o objemu 2,5 litru a 116 3,5litrových exemplářů. Většina z nich se prodala na domácím trhu, jen 49 kusů bylo exportováno. Vozy zachované v dobrém stavu se v současnosti prodávají za částky přesahující 300.000 liber šterlinků a díky jejich vzácnosti jejich cena dál rychle stoupá. Vzorně restaurovaný roadster SS 100 Jaguar 3,5 litru z roku 1937, dřívější vítěz soutěže elegance v Pebble Beach, byl v roce 2010 prodán v aukční síni Gooding & Co za částku přesahující milion amerických dolarů. Jeden SS 100 dostal ke svým 16. narozeninám mladý rumunský král Mihai První a používal jej až do svého útěku do zahraničí po převzetí moci komunisty.
SS 100 Jaguar byl prvním vozem se soškou jaguára ve skoku na víku chladiče. V polovině roku 1936 dostaly některé vozy první verzi této sošky, která připadala zakladateli firmy siru Williamu Lyonsovi (1901–1985) jako „kočka shozená z plotu“. Pozdější verze tohoto maskota již byla více stylizovaná a stala se ochrannou známkou společnosti Jaguar Cars a zůstala jí až do dnešních dnů.
Dvoumístný roadster
Typickým znakem dvoumístného roadsteru SS 100 Jaguar (foto) byly velké kruhové světlomety s ochrannou síťkou, chránící světla před odletujícími kameny. Světlomety byly upevněny na chromované trubkové vzpěře mezi předními blatníky. Za sklopným předním oknem byly často umístěny ještě malé větrné štítky, chránící řidiče a spolujezdce před větrem. Dalším typickým znakem roadsteru bylo plynulé propojení předních a zadních blatníků s prahy usnadňujícími nastupování a vystupování. Skládací plátěná střecha byla umístěna pod krytem za sedadly a rezerva venku na zádi. Roadster měl rozvor náprav 2642 mm, rozchod kol 1372 mm vpředu i vzadu a vnější rozměry 3886 x 1575 x 1372 mm (délka x šířka x výška).
Čtyřmístný Tourer, Sport Saloon a Coupé
Čtyřmístný kabriolet označovaný jako SS 100 Tourer (foto) se od roadsteru lišil přidanými zadními sedadly se středovou loketní opěrkou, přístupnými po sklopení opěradel předních sedadel. Tourer měl také jiné upevnění předních světel, chromované nárazníky a některé modely i pevné čelní okno.
Dochovalo se také pár čtyřdveřových sedanů SS 100 Sport Saloon (foto), spojujících komfort a sportovní charakter. Vůz měl bohatou výbavu a interiér z přírodních materiálů, dřeva a kůže. Vůz s hmotností 1560 kg dosahoval téměř stomílovou rychlost (162 km/h) a spotřeboval 14 až 18 litrů paliva na 100 km.
Na londýnském autosalonu, konaném těsně před začátkem války v roce 1938, se představil model SS 100 Coupé. Toto kupé se ale z pochopitelných důvodů do výroby nedostalo, vznikl pouze jediný exemplář.
Zakázkové karoserie a repliky
Několik podvozků dodal SS Cars karosářským firmám, které na nich stavěli unikátní zakázkové karoserie. Dochoval se roadster SS 100 Jaguar s karoserií Truett, vyznačující se malými blatníky nad koly a výfukovým potrubím vyvedeným na pravou stranu vozu. Jediný exemplář kupé postavila švýcarská karosárna Graber. Dvoumístné kupé z roku 1938 mělo oddělené kapkovité blatníky, mohutnou masku chladiče a drátová kola (zadní byla zakrytá). Unikátem byl dvoumístný roadster s karoserií od belgické karosárny Vanden Plas z roku 1939. Roadster měl masivní černé blatníky a velké světlomety zabudované do karoserie po stranách přední masky.
Kdo z bohatých sběratelů veteránu by si nepřál mít ve své sbírce nádherný roadster SS 100? Z necelých čtyř stovek vyrobených vozů zůstalo jen pár a ty se prodávají za astronomické částky. V šedesátých letech dvacátého století se proto řada firem pustila do výroby replik. Mezi nejznámější patří britské firmy Birchfield Motor Company, Steadman Motor Company, Suffolk Sportscars a Finch Motor Company. Tyto repliky také nejsou levné, jejich cena často přesahuje 50.000 liber šterlinků.
Po skončení druhé světové války se automobilka Jaguar Cars opět pustila do výroby sportovní vozů, nazvaných XK 120 a navázala tak na předválečné SS 100.