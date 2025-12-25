Auto z klipu a filmu skupiny Elán: Pohnutý příběh Škody Rabaka
Jezdila v kinech, televizi i klipu, rezla na zahradě, aby dnes opět zářila novotou: představujeme osud Škody 110 R z československého filmu Rabaka, v němž před šestatřiceti lety hrála, zpívala i řídila kapela Elán.
Příběh o „partě cvoků, co žije z rocku“, si v roce 1989 získal výjimečnou pozornost. V kultovním filmu scenáristy Borise Filana a režiséra Dušana Rapoše se totiž hlavních rolí zhostili členové skupiny Elán – a také jedna škodovka.
Alespoň naoko rychlé auto bylo pro scénář nepostradatelné. „A tak jsem požádal československou rallyeovou legendu Jozefa Studeniče, mého kamaráda, aby do filmu zapůjčil svůj závodní speciál. Ten nám ale doporučil tohle červené erko. Výhodou bylo, že uvnitř šlo o civilní vůz, zvenčí ale hodně upravený: s rozšířenou karoserií, kapotou na míru nebo širokými blatníky ve stylu Škody 130 RS. K tomu s předními světlomety ze Škody 120 LS a čtyřmi samostatnými kruhovými svítilnami vzadu z Fiatu 850 Sport,“ říká zpěvák Jožo Ráž, který s autem vyváděl ve filmu velké kousky.
Říkalo se proto, že autu pod kapotou tepe soutěžní motor. K té domněnce nejspíš vedly scény, kde Jožo Ráž kroutí hodiny na ručku před hotelem, a hlavně když zdrhá před policejní hlídkou: na tachometru se mu totiž ručička opírá o sto osmdesát kilometrů v hodině. „Ale šlo jen o trik, v autě fungoval sériový motor, tedy čtyřválec o objemu 1,1 litru a výkonu 46 kilowattů,“ objasňuje Jožo Ráž.