Jaké vozy se proslavily ve videoklipech? Hurikán na motorce, Láďa v autobuse
Na jaké motorce jezdil Hurikán Dalibora Jandy? A jakou barvu má takový auťák na lásku, o kterém zpívala Hana Zagorová? Nakoukali jsme hodiny videoklipů převážně k českým a slovenským songům a všechno zjistili.
Ruční myčka aut, kde vám vašeho miláčka řádně vyleští spoře oděná Heidi Janků. To je Skandál! Tedy videoklip k písni Skandál. Pamětníci si možná vzpomenou, a kdo ne, ať se klidně podívá. Tento kousek není v žádném trezoru, ale najdete ho zcela volně na YouTube.
Je to song z roku 1990. Po revoluci se na obrazovkách začala mnohem víc objevovat do té doby velmi vzácná erotika. Heidi, které tehdy bylo 28 let, si tedy oblékla jen zástěru a kalhotky a hadicí stříkala v ruční myčce na černý Ford Scorpio.
Nejspíš právě pohled na krásný zadek, který půvabně zdobilo ještě „kulaté číslo“ s písmeny CS (myslíme zadek auta), nás inspiroval k hlubšímu studiu aut a motorek ve videoklipech. Možná vám v článku bude chybět vaše oblíbená kapela nebo vaše oblíbené auto. Rovnou vysvětlíme proč. Aut a motorek v písních a ve videoklipech je tolik, že bychom z toho rovnou mohli udělat celou knihu. Proto je tu jen pár náhodně vybraných kousků.
Některé songy mají motoristickou tematiku už ve svém názvu. Třeba V znamení motoriek od Elánu nebo Auťák na lásku od Hany Zagorové. Další sice názvem auta či jiná motorová vozidla nepřipomínají, ale textem ano: Láďa jede autobusem, motorka vzlétla s ním nebo raz nás stopli strašne dobré baby. A pak tu máme skupinu písniček, kde se o autech ani nezpívá, ale mihnou se ve videoklipech. Za všechny uveďme třeba Čau, lásko Karla Gotta a Marcely Holanové. Tam se kromě taxikářské volhy několikrát mihne i VW Karmann Ghia.