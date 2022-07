Automobilky vítají možnost prodeje aut na syntetická paliva po roce 2035

Velmi dobrou zprávou podle nich také je, že se členské země dohodly na revizi emisních cílů v roce 2026 podle reálného rozvoje elektromobility. To by mohlo vést k odložení cílů na pozdější dobu po roce 2035. Vyplývá to z reakcí firem i expertů.

Ministři životního prostředí členských zemí EU se v noci na dnešek dohodli na výrazném zpoplatnění jakýchkoli emisí skleníkových plynů z nově prodávaných aut od roku 2035, které je vnímáno prakticky jako jejich zákaz. Výjimku mají mít vozy na syntetická paliva. Zároveň se unijní státy shodly, že Evropská komise v roce 2026 zhodnotí, zda je v silách EU tohoto cíle opravdu dosáhnout.

Zatímco běžné palivo vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Jejich spalování produkuje výrazně čistší emise a vhodný výrobní proces z nich dělá uhlíkově neutrální palivo. Výhodou syntetických paliv je, že si vynutí pouze částečnou úpravu klasických spalovacích motorů a lze pro ně využívat současnou čerpací infrastrukturu.

"Je důležité, že se uvádí přesné znění požadavku, který nemluví přímo o zákazu spalovacích motorů. A termín roku 2026, kdy bude cíle znovu vyhodnocen z hlediska dosažitelnosti je přínosný a pragmatický," řekl ČTK partner EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Podle výkonného ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla je již jisté, že k roku 2035 bude zakázán prodej vozidel, která by spalovala klasická fosilní paliva. "Jako pozitivní vnímáme, že nakonec nepřevážily hlasy států volajících po výrazně přísnějších cílech," uvedl.

Rozhodnutí je podle Petzla dalším důležitým signálem nejen pro český průmysl, ale i vládu, aby co nejdříve začaly společně pracovat na podpoře této transformace. Prezident sdružení Martin Jahn v úterý uvedl, že větší problém pro autoprůmysl nyní představuje chystaná emisní norma Euro 7, která by v příštích pěti letech znamenala konec některých menších modelů, například fabie.

Česko je podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové z hlediska výběru pohonů při nákupu ojetých vozů velmi konzervativní. "Proto lze čekat, že se postupně bude zvyšovat poptávka po ojetých autech na benzín a naftu, což povede k dalšímu růstu jejich cen. Již nyní se setkáváme u zákazníků s obavami z vysokých nákladů přechodu na elektromobilitu, kterým chtějí čelit právě výběrem klasického automobilu, než se trh s elektromobily cenově přiblíží jejich možnostem," řekla ČTK. Do skupiny patří mimo jiné autobazary AAA Auto.

Podle ředitele společnosti Driveto Adama Szabó se celý přechod zaměřený na elektromobily možná ještě odloží. A to především kvůli nedostatečné infrastruktuře, kterou elektromobilita vyžaduje, a zároveň kvůli cenové nedostupnosti elektromobilů jako takových, dodal.