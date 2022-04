Porsche opět investovalo miliony do syntetických paliv

Automobilka Porsce je jedním z nejvýraznějších podporovatelů takzvaných syntetických paliv, která by měly být jednou z budoucích záchran pro automobily se spalovacími motory. I proto nyní společnost investovala dalších 75 milionů dolarů do holdingu HIF Global LLC, který sdružuje hned několik závodů na výrobu takzvaných e-paliv.

HIF Globel LLC je mezinárodně aktivní společnost, která sdružuje projekty vývoje a výstavby závodů na produkci e-paliv. Jedním z nich bude i závod Haru Oni v čilském Punta Arenas, s jehož výstavbou začala společnost Porsche již v září loňského roku. Partnery projektu, který by měl fungovat s minimálními emisemi, jsou navíc Siemens Energy a ExxonMobil.

Do holdingu HIF Global ovšem investují i další významné podniky, včetně čilské společnosti Andes Mining & Energy nebo amerických společnosti EIG, Baker Hughes nebo Gemstone Investments. Nové investice by holding měl využít pro další rozvoj závodů na produkci syntetických paliv v energeticky bohatých státech, jako je právě Čile, Austrálie nebo USA.

„E-paliva významně přispívají k ochraně klimatu a smysluplně doplňují naši elektromobilitu. Investováním do průmyslové výroby e-paliv Porsche dále rozšiřuje svůj závazek k udržitelné mobilitě. Celkově naše investice do vývoje a poskytování této inovativní technologie činí přes 100 milionů dolarů,“ uvedla Barbara Frenkel, členka představenstva Porsche AG.

Připomeňme, že v Čile vyráběná e-paliva bude automobilka nejprve využívat pro potřeby své motorsportové divize, následně by se měla začít objevovat také v továrnách automobilky a Porsche Experience centrech. Výroba by přitom měla odstartovat zhruba v polovině tohoto roku.