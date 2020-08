Autopapírový virtuóz: Vyrábí neuvěřitelně přesné modely aut

Sálá z něj neuvěřitelný klid. Rozvážnost. Jako bychom před sebou měli prototyp trpělivosti. „To víte, že si někdy zanadávám. Ale radši do toho nepraštím, to by šlo o drahou srandu,“ vítá nás ve svém domě ve středočeských Radonicích Michal Traj. Mladý šikula, jenž volný čas na plný úvazek podřídil papírovým modelům aut. „Přítelkyně si už zvykla, nic jiného jí ani nezbývá,“ usmívá se v čerstvě dokončené dílně třiadvacetiletý Michal, živící se coby projektant.

Poklad v Jeseníku

Trajův start je tradiční. Poprvé nakoukl do říše modelařiny přes časopis ABC. „Začátky? Jedním slovem bída. Na střední stavební škole se to ale úplně otočilo, najednou jsem zvládal těžší a těžší modely,“ komentuje postupné válcování konkurence Michal. Za bod zlomu také označuje, že modely na téma architektury záhy vystřídala auta. Už v šestnácti vystřihl parádní automobilový jeřáb AD 20 na podvozku Tatry 148, jenž si zanedlouho našel kupce. Postupně přibyly další kousky – paralelně s nimi i spousta ocenění. Jenže Michal chtěl posunout úroveň výš, soustředit se na konkrétní jedinečný vůz v Česku a ten co nejvěrněji přenést do papírového hábitu. „V Jeseníku jsem objevil nepojízdnou Tatru 815 s rumunskou nástavbou bagru Promex 802. Naprosto ideální důvod vrhnout se do práce,“ uvádí projektant.

Svět motorů č.32

Největší dřina? Bočnice!

Zrovna před námi stojící vymazlený autobagr AD 20 zabral téměř rok piplání. Nejdřív si jej Traj důkladně nafotil, následně nachystal všechny potřebné díly. Některé vzal ze sešitu, jiné vyleptal do plechu, další zas vypálil laserem do kartonu. „Drtivá většina je nicméně z papíru,“ říká Michal, „ale třeba tady u rámů oken jsem si kvůli 3D efektu vypomohl bužírkou.“ Při zkoumání detailů nenacházíme slabší místo. Které však platí za část, jež i se stoikem Trajem hne? Bočnice, sype ze sebe bez delšího přemýšlení, poněvadž se jedná o kvantum identických dílů. Zato přípravu motorů považuje za zábavu. „U nich platí, že čím náročnější, tím lepší! Hlavně to nikdy nesmí sklouznout do rutiny,“ snaží se sám sebe neukolébat Michal.

Kontaminovaný tank

Traj patří do skupiny modelářů, která se o zkušenosti, tipy a rady dělí s ostatními na internetu. „Proto mi tvorba zabírá tolik času,“ popisuje, „ale dělám to rád.“ Na sociálních sítích tak nechává nakouknout sledovatelům „pod pokličku“. Jak sám ale vzápětí dodává, každý si stejně musí proklestit cestu na trase pokus-omyl. Tak zní i jeho kardinální obecná rada, jež platí rovněž pro zacházení s americkou retuší. Á propos činností, která z celého procesu zhltne nejvíce peněz. „Tady s těmi graffiti jsem se crcal šíleně dlouho,“ ukazuje na posprejovaný domíchávač airbrushovou pistolí Traj. Poslední dny ovšem dýchá pro jiný model. Pro zmenšeninu kontaminovaného tanku IMR-1, pomáhajícího s likvidací ruin po černobylské havárii z roku 1986. „Oslovili mě ze Španělska, že chystají knihu o této ukrajinské tragédii. Tak jsem si od jednoho Itala stáhl předlohu a vytvořil tohle,“ vyndává z vitríny mladý Čech model na pásech, jenž kvůli časové tísni dostal pár plastových dílů.

Inspirace Matějskou

Plánů radotínskému talentu běhá v hlavě stovky. A když Michal rád vyráží do terénu, nikoho asi příliš nepřekvapí, že jeho chtíč má v merku právě Černobyl. „Pokud štěstí bude přát, na konci září se tam vypravím,“ vypráví Traj s tím, že by chtěl prubnout něco nového: uvažuje prý nad místním opuštěným dětským autodromem. Pozoruhodná idea. Vysvětlení se ale nabízí, proč ho to podprahově táhne k „bouracím autíčkům“. Z nedávno zařízené dílny totiž krásně vidí na sousední dům rodiny Kočkových, spjatých s provozováním Matějské pouti. Do podzimu se toho může udát mnoho, a tak vždy Traj počítá s náhradními řešeními, vykolíkovanými především tuzemskými hranicemi. „Někdy pomůže náhoda. Trávím víkend na chalupě a při procházce na mě z trávy vykoukl dozer CHTZ T-130. Hned jsem věděl, že dostane papírový kabát,“ komentuje sympatický dvacátník. A na závěr dodává: „Sice si majitel nejdřív myslel, že mu jdu ukrást naftu, rázem jsme si to ale vyjasnili a vyšel mi ve všem vstříc.“ Fotka reálného stroje se zmenšeným pak už byla jen povinným rituálem. Onou třešničkou na dortu.

Víte, že…

… výroba jednoho modelu vyjde Traje na přibližně 3500 korun?

… Michal získal první místo za nejlepší papírový model v roce 2012?