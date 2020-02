Jak se žije sběrateli zemních strojů: Diagnóza? Bagrofil!

Už od pěti let jeho svět formují bagry. „Je mi padesát, a to pobláznění nepřestává,“ říká Tomáš Korecký. Sběratel, jenž nás udivoval každou další větou.

Začátek normalizace. První polovina sedmdesátých let. V pražských Bohnicích roste nový kus sídliště. Z okna přeměnu krajiny pozoruje pětiletý capart Tomáš Korecký. „Všeobecná šeď. Ale to, jak se hýbala zem, jak se z roviny stala odpoledne obrovská díra díky těm obrům s pásy, mě fascinovalo,“ vrací se dnes padesátiletý Korecký do doby, kdy se zamiloval do stavebních strojů, zvláště bagrů. Rázem začal ve velkém sbírat jejich zmenšené modely, později obsluhovat a renovovat skutečné ve své firmě na zemní práce. „A z té lásky si dokonce vytetoval oblíbenou značku,“ ukazuje Tomáš nad kotníkem logo Caterpillaru. V maringotce v Horních Měcholupech, kde shromažďuje část své bohaté sbírky, nám však těch překvapení odkryl daleko víc…

Panenka a první vlaštovka

Korecký se jeskyňkovou metodou dostával k rypadlům již při zmíněné výstavbě paneláků kousek od domova. „Nejdřív jsem se jen díval, pak prosil, zda nemůžu na minutu dovnitř. No a za týden už jsem zvedal rameno,“ vzpomíná chlap jako hora na začátky své vášně. Současně v ten samý letopočet se z něj stal také oficiálně sběratel. Přesně deset dnů poté, co dvacátého června 1976 rozhodl finále fotbalového mistrovství Evropy Antonín Panenka legendárním dloubákem, zamířil Tomáš s rodiči do tuzexu a pořídil si za vysvědčení první kousek: „Pásový nakladač Deutz DL1300. Přestože některé modýlky měním, tenhle má pro mě speciální hodnotu,“ rozplývá se sympatický muž.

Jako Lord Voldemort

Za čtyřiačtyřicet let nashromáždil 398 modelů, vesměs raritních a v měřítku 1:50. „Puberta to na chvíli přibrzdila. To jsem lítal radši za sukněmi než za buldozery,“ usmívá se Korecký. A vzápětí dodává: „Nebojte, teď už zase sbírám ostošest.“ Což cítí též jeho peněženka. Nejdražší klenoty mu z rozpočtu vycucly klidně i sto šedesát tisíc korun. Proto si je maximálně střeží. „Lord Voldemort z Harryho Pottera měl sedm viteálů, do nichž rozložil svůj život. Já mám něco podobného s modely. Jsou rozeseté po celé Praze, něco schovávám až v jižních Čechách,“ popisuje Korecký. Viděl vůbec někdy komplet takřka čtyř set kusů pohromadě? „Jednou zas čas je svezu domů, houpu se v křesle a prostě se kochám. Pak to po pár hodinách sbalím do krabic a opět ukryju,“ podotýká vystudovaný strojník.

Americká pomoc na D1

Přestože ve vitrínách nacházíme širší paletu značek modelů, k jedné to táhne Koreckého přece jen silněji. Ano, je to zmíněný (žlutý) Caterpillar, jejž si v podobě inkoustu nosí pod kůží. „Ta láska není čerstvá. Přestože šlo o americké mašiny, přes podnik zahraničního obchodu k nám přistály už na sklonku šedesátých let minulého století a setrvaly v podstatě dodnes. Čeští stavaři totiž pochopili, že silnice a dálnice, třeba D1, s těmi ze Sovětského svazu rozhodně nepostaví,“ komentuje Korecký ne tolik známou skutečnost a bleskově navazuje: „Právě tyhle zmenšeniny pro mě mají speciální hodnotu.“ Jinak souhrnná cenovka všech miniaturních dozerů a spol. pluje v milionových vodách. I z toho důvodu si ji Tomáš nechal pojistit – jak proti krádeži, tak pro případy poničení. „Spím, a najednou rána jak z děla. Důlní bagr utrhl polici a sletěl do kopírky. Naštěstí se jen nepatrně škrábl. Zato už jsme potom nic nevytiskli,“ cukají koutky strojníkovi při vyprávění nedávného zážitku.

Zlaté osmdesátky

Volného času si Korecký kvůli sběratelské dychtivosti příliš nenajde. A když… „Tak sám řádím s reálnými „obludami“. Než jste dojeli, zrovna jsem dobagroval,“ svěřuje se ještě pod vlivem adrenalinu. Byť za život manévroval až se stovkou nejrůznějších strojů, nejvíc ho srdce táhne k těm z osmdesátých a devadesátých let. „Dneska jsou všechny inteligentní, dokonalé, ale někdy až moc přetechnizované. Když můžu, nalezu si například do caterpillaru z roku 1982, který jsem zrestauroval jako několik dalších, a užívám si starou poctivou práci,“ rozplývá se Tomáš. Diagnóza bagrofil tedy sedí? ptáme se na závěr Koreckého. „To je zbytečná otázka, ne?“

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.