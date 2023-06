Jedním z největších strašáků u elektromobilů zůstává omezený dojezd, se kterým se automobilky snaží bojovat nejrůznějšími způsoby. Jeden mimořádně neobvyklý si nechala patentovat automobilka Ford, která zvažuje umístění přídavných baterií na střechu. Podivný patent se objevil na fóru Lightning Owners a posléze na něj upozornil web InsideEV’S.

Přídavné baterie na střeše

Nákres podaný k americkému patentovému úřadu USPTO (United States Patent and Trademark Office) ukazuje hranaté elektrické SUV, které výrazně připomíná full-size Ford Bronco. Na jeho střeše je pak umístěn tradičně vyhlížející střešní úložný box, tedy takzvaná „rakev“.

Místo oblečení nebo sportovního vybavení ale automobilka Ford vyplnila prostor ve střešním boxu bateriemi, s jejichž teplotním managementem pomáhá všudypřítomná polyuretanová pěna. Na zadní straně je vyveden zřejmě tradiční kabel Typ 2, používaný na většině nabíječek a wallboxech. Celé zařízení tak de facto připomíná obří powerbanku pro automobil.

Podle informací v patentové žádosti by přídavnou baterii mělo být možné nainstalovat například během příprav na dlouhé výlety. Po návratu domů pak mohou majitelé vozu baterii sundat, aby netahali nadbytečnou zátěž a nezvyšovali aerodynamický odpor vozu.

Nová technologická řešení

Střešní baterie by měla být vybavena větracími otvory, aby za jízdy docházelo k jejímu plynulému a dostatečnému ochlazování. Nechybí však ani dálkově řízené klapky, díky kterým se k baterii nedostane voda, extrémní chlad, jemný písek ani nic dalšího, co by ji mohlo poškodit.

Baterii by mělo být možné nabíjet z běžných nabíječek elektromobilů. Její zajímavostí by pak měl být vestavěný modul, který zvládne bezdrátově komunikovat s elektromobilem a podle toho může být optimálně řízeno nabíjení vozu ze záložní baterie.

Je tedy možné, že by stačilo zapojit baterii k vozu ještě před cestou a řídící jednotka vozu se během jízdy sama postará o optimální nabíjení hlavní baterie elektromobilu ze záložní baterie na střeše. Jde tak o celkem praktický koncept, který by mohl výrazně usnadnit dálkově cestování s elektromobily – například v elektrických offroadech přes divočinu bez nabíjecí infrastruktury.

Vliv na jízdní vlastnosti

I tento koncept má ale nějakou tu vadu na kráse. Tou největší je hmotnost samotných baterií, které nejsou zrovna lehké. Už jen představa manipulace s přídavnou baterií tak působí vcelku krkolomně. Nemluvě o nosnosti střechy.

Těžký náklad na střeše vozu by se však mohl výrazně projevit také na jízdních vlastnostech. Dojde totiž ke zvýšení těžiště, které je jinak u elektromobilů (díky bateriím v podlaze) velmi nízké. Řidiči by se tak museli zvyknout, že už si se svým vozem nemohou dovolit v zakroucených silnicích tolik, jako když žádnou rakev nevezli.

Připomeňme ale, že se zatím jedná pouze o koncept. Jde sice o zajímavé řešení, které by mohlo pomoci v boji s nedůvěrou v dojezd elektromobilů, jenže se nabízí také otázka, jaký dojezd vlastně baterie na střeše přinesou a jak moc se kvůli nim zhorší jízdní vlastnosti. Nemluvě o ceně, která by rovněž nemusela být nejnižší.