Bentley Speed Six Continuation: První z dvanácti moderních veteránů

Někteří automobiloví veteráni možná vypadají jako noví, tento Bentley Speed Six je ale skutečně novým. Jedná se totiž o druhého zástupce předválečné „Continuation“ série, kdy automobilka oživuje své historické skvost, vyrábí je zcela znovu a následně dodává patřičně movitým zákazníkům. S ohledem na velmi omezené série totiž nejde o žádnou srandu.

Prvním předválečným vozem v rámci řady „Continuation“ se stal závodní model Blower, nyní však automobilka představuje novou verzi svého historicky nejúspěšnějšího závodního modelu Speed Six, který si v rámci nespočtu svých vítězství připsal také dvě výhry během čtyřiadvacetihodinovek Le Mans v letech 1929 a 1930.

První vůz z pokračovací série vznikl po 10 měsících náročných příprav, během kterých se konstruktéři zaměřili na studium různých nákresů, dokumentů a především jednoho originálního vozu Speed Six, který si automobilka drží ve své sbírce Heritage Collection.

První vyrobený Speed Six Continuation, označovaný jako „Car Zero“, bude mít veřejnou premiéru v rámci Festivalu rychlosti v Goodwoodu, poté ho ale čeká náročného půl roku zkoušek. První vůz totiž není určen pro zákazníky, ale pro interní zkoušky a vývoj v rámci automobilky, než bude zahájena výroba dvanáctikusové produkční série.

Během následujících šesti měsíců vůz čeká testovací program, který by měl simulovat nájezd okolo 35.000 kilometrů na běžných silnicích a zhruba 8.000 kilometrů na závodním okruhu. Vůz bude postupně vystavován větší a delší zátěži, aby automobilka měla jistotu, že vydrží náročnou jízdu i v náročném prostředí.

Vůz vznikal ve stylu závodního speciálu pro 24 hodin Le Mans v roce 1930. Technici tak museli projít a zpracovat řadu dobových poznámek, díky kterým se jim povedlo replikovat změny provedené na automobilu mezi vítěznými závody v letech 1929 a 1930.

Pod kapotou je uložen 6,5litrový šestiválec, který je složen z více než 600 nově vyrobených komponent. První měření pak ukázala maximální výkon motoru 205 koní, což je asi 5 koní od parametrů naměřených u motorů z roku 1930.

Všechny vozy budou vybaveny dobovými dekory a autentickými materiály, exteriér pak může být lakován pěti dobovými odstíny barev. První vyrobený kousek zdobí zelený lak v odstínu Parsons Napier Green, interiér je čalouněn světle hnědou kůží.

První vůz pro zákazníka by se měl začít vyrábět zhruba v říjnu tohoto roku, přičemž výroba každého z 12 vozů by měla zabrat týmu odborníků asi 10 měsíců. Poslední vůz by měl být zhotoven v roce 2025. Ceny automobilka sice nezveřejnila, není to však ani nutné. Na každý automobil už totiž čeká budoucí vlastník.