Biosložka v palivech nejspíš neskončí, ČEPRO ji dál nakupuje od Agrofertu

Vláda sice plánuje zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do paliv, což by mělo vést k jejich zlevnění, ani v případě schválení zákona k tomu však nejspíš nedojde.

Ústavně právní výbor dnes sice Senátu doporučil schválit zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot, což by podle očekávání vlády mělo vést k jejich zlevnění, podle upozornění organizace Kverulant.org se však situace nijak výrazně nezmění a distributoři pohonných hmot budou muset biosložky i nadále přimíchávat.

Ptáte se, jak je to možné? Podle upozornění obecně prospěšné organizace Kverulant.org se vláda zabývá pouze zrušením § 19 zákona o ochraně ovzduší, který definuje povinnost přimíchávat minimálně 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. A paragraf se vládě nejspíš skutečně podaří zrušit, jak informovala ČTK.

Následující paragraf nicméně ukládá „olejářům“ povinnost snižovat emise CO 2 v dopravě o 6 % oproti roku 2010. K tomu mohou distributoři pohonných hmot využít více možností, tou nejlevnější a zřejmě i nejsnazší jsou však UER (Upstream emission reduction) certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě a přepravě ropy i plynu po světě.

Problém české legislativy však spočívá v omezení UER certifikátů ke snížení emisí skleníkových plynů pouze o 1 %. Ke snížení o zbylých pět procent je však nutné stále využívat biopaliva, jejichž použití vede podle Kverulant.org ke zbytečnému zdražení i znehodnocení pohonných hmot, zatímco životnímu prostředí biopaliva prý spíše škodí, než prospívají.

Společnost Kverulant.org tak vyzvala senátory, aby současné znění zákona (zabývající se pouze zákazem přidávání biosložek) odmítli a současně zvýšili možnost započítat UER certifikáty z 1 % na 6 %.

Vedle toho také společnost Kverulant.org upozornila na uzavření nové rámcové dohody mezi státní společností ČEPRO, klíčovým distributorem nafty a benzínu v Česku, a společnosti PREOL z holdingu Agrofert (ze svěřeneckých fondů bývalého premiéra Andreje Babiše).

Předmětem smlouvy, která byla podepsána 25. dubna tohoto roku, mají být dodávky biopaliv vyráběných zejména z řepky olejky na dobu od 1.2.2022 do 31.12.2023. Hodnota smlouvy je přitom 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty, respektive 7.744.000.000 Kč včetně DPH.