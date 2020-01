BMW 120d xDrive vs. Mini Cooper S E Countryman ALL4 – Hbitě a za málo. Se šňůrou, nebo bez?

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A nakonec záruky. Ty jsou v obou případech shodné – dva roky na celý vůz, tři roky na lak a dvanáct let na neprorezivění karoserie. Obě značky nabízí vícero variant prodloužených záruk, z nichž ta nejdelší je na pět let nebo 200.000 kilometrů. BMW si účtuje 28.054 Kč, Mini o tisícovku a nějaké drobné méně.

Už první pohled do ceníků prozrazuje, že ani jeden exemplář nepochází z levného kraje. Nejsilnější diesel v nabídce BMW řady 1 se pojí výhradně s pohonem všech kol a samočinnou převodovkou. Nepočítáme-li ryze sportovní provedení M135i xDrive, jde vlastně o strop „civilní“ nabídky, jehož základní cenovka činí 919.100 Kč. Miník startuje ještě o něco výše, připravit si musíte alespoň 975.000 Kč. Nesouvisí to jen s rozdílným karosářským provedením (byť je to pořád Mini, fakticky jde o crossover), ale i drahou plug-in hybridní technologií v útrobách. Také v případě countrymanu už je dražší jen jediná, pořádně kořeněná varianta - sportovní John Cooper Works.

A když tak nakráčíte do dealerství BMW/Mini s tím, že máte milion na luxusní kompakt a jedním z vašich hlavních požadavků je nízká spotřeba, ale zároveň obstojná dynamika, může se stát, že nakonec budete volit mezi těmito dvěma vozy. Více než kdy jindy ale záleží na tom, jak chystáte to které auto používat.

Dieselové motory to v dnešní době nemají jednoduché. Automobilky se je snaží zachránit pomocí nejrůznějších technických berliček, které samotné auto prodraží. A pak je tu elektrifikace všeho druhu, jež pochopitelně taky něco stojí, kupujícímu se to ale snaží vykompenzovat všemožnými výhodami. V České republice pořád nejsou tak lukrativní jako v zahraničí, takové volné parkování na modré ale může být pro leckteré pražské zákazníky hodně silný argument. Zatímco při městském courání nemusí být o výhodách plug-in hybridu pochyb, na okreskách a dálnicích se role mohou hodně rychle otočit.

A miník? Ten díky kulatému podsvícení udělá skvělý první dojem. Záhy ale zjistíte, že v tom obrovském kruhu je umístěna překvapivě malá 6,6“ obrazovka. To by ničemu nevadilo. Prostředí multimediálního systému už ale tak moderně nepůsobí a obraz ne že by byl nekvalitní, řešení z řady 1 ale může jen tiše závidět. Také tady můžete připojit Apple CarPlay bezdrátově, na rozdíl od BMW ale Mini neumí promítnout obraz po celé šířce displeje, nýbrž jen v jeho části. Řešení v jedničce je přehlednější a díky umístění displeje i lépe na očích.

Začněme tedy u BMW. Výška sezení se sice ve srovnání s předchůdcem lehce zvedla, pořád ale platí, že v rámci konkurence se v jedničce sedí vskutku nízko. S tím souvisí i horší nastupování, občas vám totiž přijde, že do auta spíše uleháte. Cestujete-li do auta a zpátky několikrát denně, může vás tahle záležitost časem začít štvát. Po usednutí se dostáváte do dobře známého prostředí, tedy pokud máte zkušenost s dalšími bavoráky dneška. Volant se silným věncem, volně stojící 8,8“ obrazovka multimediálního systému s ovladačem na středové konzole či tradiční panel pro obsluhu rádia. Přesně tak, jak to známe. Na materiálech se v žádném případě nešetřilo, všude kolem jsou měkčené plasty příjemné na dotek.

Že rovnice Mini = malé auto, už dávno neplatí, víme. Až přímé porovnání jedničky a countrymanu ale ukazuje, jak moc vozy britského výrobce za poslední roky narostly, a že jediný crossover v nabídce už zdaleka nemusí plnit jen roli druhého auta do rodiny. Vedle nízké jedničky vynikne jeho zvýšená karoserie ještě více. Mini je sice o 20 mm kratší a pouze 23 mm širší, ale o výrazných 125 mm vyšší! Rozvor má v obou případech shodnou hodnotu 2670 mm. Mezi lidmi budil větší pozornost countryman, je to přeci ten slavný miník! Osobně jsem se ale nějak nedokázal smířit s tou jeho přifouklostí. Mini pro mě vždycky bylo synonymem kouzelné roztomilosti, ale přede mnou tu teď stojí plnohodnotné malé SUV, jen o něco šmrncovnější než ta, na která jsme z ulic zvyklí. Pokud jsem si na bavoráku nezvykl na ledvinky, v případě miníka mi vadilo právě tohle.

Ve všem ostatním přitom řada 1 působí solidním dojmem. Sportovně nízká silueta s lehce se svažující střechou, plně diodová světelná technologie, dvě kulaté koncovky výfuku, povedený šedý lak (z balíčku Individual za 32.526 Kč) a jako třešnička vkusná osmnáctipalcová kola, na kterých bych ocenil snad jen nějaký světlejší odstín. Zkrátka vše, co byste od prémiového kompaktu očekávali. Někteří tedy bavoráku vyčítají, že s novou generací zevšedněl a přišel o jistou osobitost, já ale říkám, že je to pořád zajímavé auto, které si navíc můžete nakonfigurovat na tisíc způsobů.

Motor, jízdní vlastnosti

Dva světy

BMW řady 1 prošlo s novou generací radikální změnou koncepce, nová platforma mimo jiné znamená, že jednička už nedostává pohon zadních kol, který ji ještě nedávno odlišoval od zbytku kompaktního světa. Dnes se vůz standardně dodává coby předokolka, přičemž ve výkonnějších provedeních dostanete čtyřkolku xDrive. To miník si poslední roky žije svým spokojeným životem s minimem inovací. Samozřejmě se musel přizpůsobit době, takže dnes umí vydávat varovný akustický signál pro chodce. Uvnitř o něm ani nevíte, ale když vůz posloucháte zvenčí, zní to hodně mimozemsky, jak se můžete přesvědčit v přiloženém videu:

Ale nyní k samotné technice, kde začneme bavorákem. Pod označením 120d xDrive se ukrývá dvoulitrový turbodiesel s výkonem 140 kW ve 4000 otáčkách a 400 newtonmetry točivého momentu v pásmu od 1750 do 4000 ot/min. Stovku tohle auto zvládá za sedm sekund a pokračovat může na maximální rychlost 230 km/h. Samozřejmě tenhle nafťák jde na ruku přísným emisním normám – je vybaven filtrem pevných částic, katalyzátorem oxidů dusíku a selektivní katalytickou redukcí. Zdokonalené provedení senzorů vstřikovacích trysek umožňuje ještě přesnější dávkování vstřikované nafty. Maximální vstřikovací tlak se u čtyřválců zvýšil na 2500 baru.

Došlo rovněž na úpravy turbodmychadel. Ta jsou tu dvě nestejně velká – nízkotlaké turbo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek a vysokotlaké turbo plně integrované do výfukových svodů. Obě jsou vybavena nejnovějšími kluznými ložisky. Systém je ovládán pomocí elektricky nastavitelných lopatek kompresorové nízkotlaké části a také obtokovým ventilem pro vysokotlakou část s bypassem kompresorové části, které jsou ovládány pneumaticky. Výsledkem je zásobování spalovacích prostor tím správným množstvím stlačeného vzduchu pro danou jízdní situaci.

Varianta 120d se páruje výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou Aisin a pohonem všech kol xDrive, jenž je v tomto případě řešen elektronicky řízenou lamelovou spojkou umístěnou u zadní nápravy.

To základem plug-in hybridní soustavy countrymana je zážehový tříválec s objemem 1,5 litru, jenž sám o sobě produkuje výkon 100 kW ve 4400 otáčkách a 220 newtonmetrů točivého momentu od 1250 do 4300 otáček. Spalovací motor posílá sílu předním kolům prostřednictvím šestistupňové převodovky Steptronic. Sekunduje mu elektromotor s výkonem 65 kW a točivým momentem 165 N.m, jenž předává sílu zadní nápravě pomocí jednostupňové převodovky. Touto kombinací vzniká elektrický pohon všech kol, který Mini označuje prostě ALL4. Lithium-iontové akumulátory uložené příčně nad zadní nápravou mají kapacitu 7,6 kWh a těšilo mě především jejich rychlé dobíjení. Nabíjel jsem výhradně z klasické domácí zásuvky a z nějakých 8 % na plnou kapacitu jsem potřeboval tři hodiny a pár minut k tomu. Tabulky ukazují dojezd 42 km na jedno nabití, počítadlo v autě při plném dobití 38. Odečtete si nějaké tři čtyři kilometry a jste na hodnotě, které lze i v aktuálních lednových podmínkách dosáhnout. A abychom nic neošidili - miník slibuje stovku za 6,8 sekundy a maximální rychlost je v tomto případě „jen“ 198 km/h.

BMW 120d xDrive vs. Mini Cooper S E Countryman ALL4

Oba vozy sdílí platformu UKL2, což mimo jiné znamená přední nápravu typu MacPherson a víceprvkové zavěšení vzadu. Jednička i countryman mohou mít adaptivní podvozek, v případě mini jej ale není možné kombinovat s plug-in hybridním pohonem. Naopak bavorák adaptivní řešení měl jako součást M sportovního podvozku, který je ve srovnání se standardem o cenťák blíže zemi.

Hodnocení motoru BMW řady 1 Mini Countryman Zrychlení 7 8 Pružnost 9 7 Spotřeba udávaná 7 9 Spotřeba v testu 8 9 Odhlučnění motoru 9 8 Průměr 8,00 8,20

Prohra, ale ne debakl

A jak si dva různorodé pohony poradí v našem dynamickém měření? Asi nikoho nepřekvapí, že čísla racelogicu hovoří ve všech tradičních disciplínách ve prospěch BMW. Upřímně bych ale čekal, že rozestupy v pružnosti na automatický režim budou možná i výraznější. Oba vozy jsme měřili ve sportovním režimu. Mini pak v automatickém jízdním módu, kdy si práci spalovacího motoru a elektromotoru diriguje samo auto. Z 60 na 100 km/h v kickdownu potřebuje bavorák 4,4 sekundy, zatímco miník 5,1 s. Jen připomeňme, že countryman je o více než 200 kilogramů těžší! Pružnost z 80 na 120 km/h pak ukazuje hodnoty 5,4 s vs. 7,0 s, opět vítězně pro bavorák. Tabulky nicméně říkají, že miník je rychlejší v akceleraci na stovku (7,0 vs. 6,8 sekundy) a měřící technika tomu dává za pravdu, jen v obou případech ukazuje o dvě desetinky více. Podrobněji v přiložené tabulce:

Dynamické měření BMW řady 1 Mini Countryman Pneumatiky Bridgestone Blizzak LM001 Bridgestone Blizzak LM001 Rozměr pneumatik 225/40 R18 225/50 R18 Pružnost v aut. režimu; na 4. RS (60-100 km/h)/v aut. režimu; 5. RS; 6 RS (80-120 km/h) [s] 4,4; 4,8/5,4; 5,9; 7,2 5,1; 6,3/7; 11,3; 14,9 Otáčky na nejvyšší RS při 130 km/h 1900 - Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 47,6/88,3/127,6 48,5/88,4/126,7

Zaměřím-li se na motory, ten bavorácký se vlastně projevem výrazně neliší od jakéhokoliv jiného turbodieselu. Ve srovnání s miníkem vynikne prodleva po sešlápnutí plynového pedálu, je ale výrazně menší, než jsme zvyklí u dnešních koncernových nafťáků. Miník v tomto těží z elektrického elementu maximum. Když už se jednička rozhodne pro svižný pohyb kupředu, nejaktivnější je mezi 1800 až 4000 otáčkami. Tady už je motor slyšet víc, díky jinak slušnému odhlučnění kabiny to ale nikdy není vyloženě nepříjemné. Sladění s osmistupňovou samočinnou převodovkou je ve většině případů dobré, občas ale při střídání kvaltů zaznamenáte cukání, které ještě více umocní přepnutí do sportovního režimu.

Pochvalu si zaslouží spotřeba paliva. V městském provozu si bavorák sice řekne o osm až devět litrů, když ale vyjedete ven, začne apetit rychle klesat. Na dálnici v rychlostech do 140 km/h není problém dosáhnout hodnoty pod sedmi litry, s lehkou nohou na okreskách klidně můžete atakovat pětilitrovou hranici. V kombinaci s padesátilitrovou nádrží ujedete bez nutnosti tankování obrovský kus cesty, což na dlouhých trasách rozhodně přijde vhod.

To pohon miníku se mezi ostatními tříválci rozhodně neztratí, na jejich poměry má totiž až překvapivě chuligánský zvuk. Nečekejte žádné výrazné brumlání, přesto je akustický projev příjemným překvapením a k charakteristice auta sedí. Díky plug-in hybridu jsou rozjezdy povětšinou tiché, světelné indikace v budících vám ukazuje, kdy ještě budete akcelerovat na elektřinu, a kdy už se připojí spalovací motor. Celkově má miník slušný zátah hlavně z místa a v nižších rychlostech, čemuž pomáhá přítomnost elektromotoru a bezprostřední reakce na plyn.

Můžete jet jen na spalovací motor a šetřit energii, případně k pohonu využívat pouze elektřinu (až do rychlosti 125 km/h). Mně se ale nejvíce osvědčil režim, v němž nechám všechno na autě. V takovém případě jedete přes město převážně na elektřinu, mimo město si pak ústrojí kombinuje obě možnosti dle potřeby. K připojení a odpojení spalovacího motoru dochází hladce, takže vás celý tenhle proces neruší.

A spotřeba? Strašně moc záleží na tom, jak a kde se pohybujete, a jak často vůz dobíjíte. V automatickém režimu jsem vyrazil s plnými bateriemi a ve městě se zpravidla pohyboval kolem čtyř litrů a 8,2 kWh na 100 km. Mimo město s minimálním provozem nebyl problém stlačit hodnotu pod tři litry a nějakých 7,4 kWh. Dálnice už je pro plug-in hybridního miníka oříškem. Energie z baterek mizí rychle a většina práce zůstává na spalovacím motoru, který se pak neostýchá říct o osm až devět litrů paliva.

Když jsem absolvoval stokilometrovou cestu do redakce, která se skládá z dvaceti kilometrů okresek, šedesáti km dálnice a zbylých dvacet tvoří Praha, dorazil jsem do cíle s apetitem 5,4 litru a posledním zbytečkem energie v bateriích. To takhle na první dobrou není úplně oslnivé číslo a uznávám, že se svým cestováním bych sáhl spíše po naftě v jedničce. Ta stejnou trasu zvládala za 5,9 litru a nenutila mě doma a v práci zapojovat kabel. V okolí mám ale spoustu lidí, kteří na to mají jiný pohled. Hodně z nich dojíždí za prací od deseti do třiceti kilometrů. To v praxi znamená, že většinu z těchto tras mohou absolvovat na elektřinu. Ti šťastnější, kteří disponují dobíječku v práci, klidně všechny. Spalovací motor pak využijí jen při potřebě delšího cestování. Až mě jednou dojíždění omrzí a najdu si práci v Pardubicích, budu to mít tam a zpět rovných 30 kilometrů. Dobití ze zásuvky zvládnu s přehledem za noc a ještě si ráno můžu auto připojené na kabelu nechat předtopit. A najednou to dává smysl!

Dospěláci

BMW řady 1 sice změnilo koncepci, jízdní vlastnosti ale zůstávají věrné filosofii značky. Počítejte s tužším řízením i podvozkem, aniž byste sáhli po sportovnějším jízdním režimu. Do zatáček se jednička vrhá s nadšením, přesně drží stopu a ani ve svižnějším tempu nemusí bojovat s nedotáčivostí. Čtyřkolka dokáže hnací sílu rozložit až poměrem 50:50. Nepřetvoří vůz v driftovací náčiní, není ale tak sterilní a rozhodit se nechá bez velkých protestů. Sportovní režim všechno ještě přitvrdí, to už víte o sebemenší nerovnosti. Obecně lze ale říct, že i s osmnáctkami je jednička dostatečně komfortním přepravníkem.

BMW 120d xDrive vs. Mini Cooper S E Countryman ALL4

Během testovacího týdne jsem si všiml jen jedné zvláštnosti, které jsem nedokázal přijít na kloub. Když jsem jel pohodovým tempem a před zatáčkou si třeba jen lehce přibrzdil, podvozek jako by znervózněl, nebo se chytal sebemenšího nedostatku silnice. Těžko se to popisuje. Když se mi to stalo poprvé, myslel jsem si, že se jen nesmyslně zapojuje asistent jízdy v pruhu, ten byl ale celou dobu vypnutý. Těžko říct, jestli to bylo naladěním čtyřkolky, nebo něčím jiným, nepřišel jsem na to. Každopádně, když jsem se posléze rozhodl pro svižnější tempo a jel větší pilu, problém najednou zmizel. Skoro jako kdyby nikdo nepočítal, že s tímhle autem budete občas chtít jet pomalu. Zvláštní. Tento týden shodou okolností jezdím benzinovým vrcholem M135i, rovněž s pohonem xDrive, kde jsem ale nic podobného nezaregistroval.

Zatímco odhlučnění motoru si zasloužilo pochvalu, v případě samotného podvozku už to takový chvalozpěv nebude. S vyšší rychlostí (zejména na dálnicích) si všímám rostoucího hučení a valivého hluku od kol. Aerodynamický svist je i v rychlostech kolem 180 km/h minimální.

Miník i přes větší rozměry a plug-in hybrid v útrobách nepřišel o své typické motokárové vlastnosti, které oceníte především v úzkých uličkách měst. Řídit jej je pořád zábava, má také tužší řízení a řidiče se snaží pobavit, i když zrovna nejede úplnou kládu. Pravdou je, že svižnější tempo na okreskách už se do jízdních vlastností promítá drobnými náklony karoserie a lehkými projevy nedotáčivosti. V řízení ale máte absolutní jistotu, auto ochotně mění směr a drží zvolenou stopu. Naštěstí při jízdě nemáte pocit, že byste těžké baterky vláčeli za sebou, hmotnost navíc se podařilo zamaskovat tak, že na projev nemá negativní vliv. Třeba i tím, že inženýři naladili podvozek o stupeň měkčeji než v případě varianty SD. Při jízdě ale rozhodně nijak vyměkle nepůsobí. Není tuhý jako bavorák, ale jistota mu nechybí. Až na velkých dírách začnou být tupé rány do podvozku vyloženě nepříjemné, tady by se miník od jedničky mohl ještě něco přiučit. Třešničkou na celém chodu byla kooperace se šestistupňovým automatem, který s kvalty nijak neváhal a střídal je logicky podle potřeby.

Byť jde o kompaktní vozy, oba se mohou pochlubit dospělými jízdními vlastnostmi, které byste možná čekali od aut vyšší kategorie. Zejména v případě miníka je to překvapení. Jednoduše už jej nelze chápat jen jako zábavnou městskou motokáru.