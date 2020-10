BMW 4 Cabrio zná české ceny. Proti kupé je o hodně dražší

BMW letos uvádí na trh druhou generaci čtyřkové řady. Po kupé následoval kabriolet, které do budoucna doplní ještě Gran Coupé s dvěma páry bočních dveří. Krátce po svém odhalení přitom nové BMW 4 Cabrio prozradilo i české ceny. Začínají na částce 1.319.500 korun.

To znamená, že otevřená varianta je o hodně dražší než kupé, a to konkrétně o 172.900 korun. V rámci segmentu prémiových kabrioletů to ale není nic neobvyklého. V obou případech přitom mluvíme o cenovce pro základní benzinový dvoulitr 420i naladěný na 135 kW, spárovaný s pohonem zadních kol a osmistupňovým automatem.

V rámci konkurence se pak základní BMW 4 Cabrio zařadilo mezi své konkurenty. Mercedes-Benz C kabriolet s mildhybridní patnáctistovkou 200 o výkonu 135 kW a devítistupňovým automatem stojí 1.289.860 korun, Audi A5 Cabriolet pak s dvoulitrem 40 TFSI (150 kW) a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou přijde na 1.394.900 korun.

BMW 4 Cabrio – srovnání cen s konkurencí Model BMW 4 Cabrio Audi A5 Cabriolet Mercedes-Benz C kabriolet Motor 420i 40 TFSI 200 Zdvihový objem [cm3] 1998 1984 1497 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 135/5000-6500 150/4475-6000 135/5800-6100 Točivý moment [N.m/min] 300/1350-4000 320/1450-4475 280/3000-4000 Převodovka 8A 7DS 9A Max. rychlost [km/h] 236 237 239 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,2 7,5 7,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,7 6,1 6,1 Základní cena [Kč] 1.319.500 1.394.900 1.289.860

Komu by pak výchozí síla nestačila, může si objednat silnější čtyřválec 430i se 190 kW, a to za 1.432.600 korun. Nárůst výkonu o 55 kW tak přijde na 113.100 korun. Kdo by pak pokukoval po naftě, má zatím možnost pouze v podobě mildhybridního čtyřválce 420d se 140 kW za 1.378.000 korun. Naftové šestiválce 430d (210 kW) a M440d xDrive dorazí až později. Jako vrchol aktuálně slouží M440i xDrive s benzinovým šestiválcem o výkonu 275 kW, za něž dáte 1.843.400 korun.

Základní výbava 420i přitom čítá 17palcová kola z lehkých slitin, diodové světlomety, čalounění kombinující látku s umělou kůží, parkovací čidla, sportovní kožený volant, automatickou klimatizaci, tempomat nebo navigaci ovládanou skrze obrazovku s úhlopříčkou 8,8".

Připlatit si lze za plátěnou střechu v antracitové barvě (+8.138,-), větrnou clonu (+9.750,-), vyhřívaný volant (+6.786,-) či tzv. vzduchový límec, systém ohřívající oblast ramen a krku posádky vpředu (+14.898,-). K dispozici je ale třeba také elektricky ovládané tažné zařízení (+29.796,-) nebo laserové světlomety (+40.638 Kč).

BMW řady 4 Cabrio bude na trh uvedeno v březnu příštího roku. Oproti kupé se logicky liší stahovací střechou. Na rozdíl od předchůdce je plátěná, za záda posádky se složí za 18 sekund, přičemž tento proces lze provádět až do rychlosti 50 km/h. Platformu řada 4 nadále sdílí s výchozí řadou 3, je ale dále přizpůsobena sportovnímu zaměření této řady, která se tentokrát od trojky rovněž výrazně odlišila svým stylem.