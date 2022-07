BMW a McLaren prý společně vyvinou elektrický supersport a crossover

O blízkých vztazích automobilek BMW a McLaren se diskutuje už poměrně dlouho, ostatně v jednu chvíli se dokonce mluvilo o tom, že by mnichovská automobilka mohla uvažovat o koupení McLaren Automotive. K tomu sice nedošlo, zřejmě se ale opět můžeme těšit na jejich spolupráci

Podle informací britského webu Car Magazine je totiž ve hře další úzká spolupráce obou značek, která by opět mohla mít zajímavé výsledky. Ostatně stačí připomenout, že BMW dodalo pohonnou jednotku i pro úchvatný McLaren F1, který je dodnes ikonou mezi silničními supersporty.

V rámci nové spolupráce se však mluví o dvou projektech, které budou čistě elektrické. McLaren by měl údajně vyvinout nový čistě elektrický supersport, který by měl být schopen konkurovat připravovaným čistě elektrickým novinkám z dílny značek jako Audi a Merceds-AMG. BMW by pak mělo postavit čistě elektrický sportovní crossover.

Oba stroje by podle Car Magazine mohly vzniknout na stejné platformě, která bude ve velkém využívat karbon a její hmotnost by měla být do 1500 kg. Ostatně s karbonem má automobilka McLaren již bohaté zkušenosti. Čistě elektrický sporťák by pak mohl dostat až čtyři elektromotory se systémovým výkonem 1.088 koní, což by z něj dělalo nejsilnější stroj v historii značky McLaren.

Video se připravuje ...

Vůz, který by měla postavit automobilka BMW, by mohl mít stejný technický základ, namísto supersportu by se však mělo jednat o crossover, neboť BMW se údajně nelíbí myšlenka výroby dvou stejných aut pod různými značkami. Nečekejme ale, že postaví klasické SUV.

Podle současných očekávání by se mohlo jednat spíše o crossover, který by se svými tvary a rozměry mohl zařadit mezi BMW 8 Gran Coupe a tradiční SUV značky. Možná se tak bavíme o stroji s lehce zvýšenou světlou výškou, nicméně s nízkou pozicí za volantem. Při porovnání s konkurencí by se tak mělo nabízet srovnání spíše s Porsche Taycan, než Porsche Cayene.

A proč se vlastně BMW nepustí do podobného projektu na vlastní triko? Vždyť BMW M divize prodala za loňský rok 163.542 vozů, zatímco McLaren pouze 2.138. Určité vysvětlení měl ale podle Car Magazine nabídnout nejmenovaný technik mnichovské automobilky: „McLaren je rychlejší, lehčí, pružnější, ochotnější a schopnější riskovat. Dělají malosériovou výrobu s náklady, o kterých nám se může jen zdát. Ale jejich hlavní předností je samozřejmě know-how v oblasti karbonu.“

Frank van Meel, šéf divize BMW M, měl přitom již v minulosti prohlásit, že každý nový M model musí být lehčí, efektivnější a s výrazně sportovnějším projevem a výkonem. Spolupráce s McLaren tak může přinést úspěchy po všech stranách.