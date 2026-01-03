Předplatné
To nejlepší od Martina Vaculíka: Rok 2025 v hláškách a neopakovatelných záběrech

Jak jde Martinovi francouzština, jaký má názor na Slováky a jak vytahuje věci z kapes, když sedí za volantem? To všechno se dozvíte v sestřihu nepoužitých záběrů za loňský rok.

Kromě natáčení videí pro televizní Svět motorů a samozřejmého psaní pro stejnojmenný časopis pro vás Martin Vaculík také natáčí dlouhá videa, která poté zveřejňujeme na Auto.cz a na také na našem kanále na YouTube.

Stejně jako v případě všech ostatních videí, i zde se často stane, že se něco prostě nepovede. Anebo Martin něco zahlásí, co se do videa nedostane, ale byla by škoda, kdybychom se o to se světem nepodělili. I toho je dnešní video plné.

Udělejte si tedy šálek dobré kávy, pohodlně se usaďte a zjistěte, jak jde Martinovi francouzština, jak vytahuje věci z kapsy sedě za volantem nebo jak moc chválí kameramana za jeho práci.

