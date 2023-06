Samotné písmeno M není ve spojitosti s modely BMW nutné nikomu dlouze představovat. Nejvýkonnější verze se dobře etablovaly v závodech (hlavně M3 E30), ale i při soukromých hrátkách na autobahnu. Ačkoliv dnešní modely už jsou všechny přeplňované, bývaly doby, kdy „velká“ eMka nabízela esenci stylu BMW – řadový atmosférický šestiválec, manuální převodovku a pohon zadních kol.

BMW řady 5 bylo ve své první generaci (E12) vyráběno v letech 1972 až 1981 s tím, že nahradilo sedany Neue Klasse a stavělo se pouze jako sedan. Původně bylo poháněno jen čtyřválci, rok po uvedení přišel i šestiválec. Vrcholem první generace ještě nebylo M5, ale verze M535i, považovaná za jakéhosi předchůdce M5.

S rokem 1981 přišla druhá generace „pětky“, značená jako E28. Byla vyráběna v letech 1981 až 1988, opět pouze jako sedan. Zajímavostí byla například možnost pořízení ABS, ale i vznik první M5.

Evoluce BMW M5: Od E28 po E34

V generaci E28 byla většina vrcholných verzí (kromě těch určených na trhy USA a Kanady) poháněna upraveným řadovým šestiválcem M88/3, známým například z BMW M1. Nebo z úžasného GT v podobě M635CSi, na jehož čilou chuť zrychlovat i ochotu vykroužit oblouk vzpomínám do současnosti.

O dynamických schopnostech šestiválce s výkonem 286 koní napovídá i fakt, že ve své době bylo BMW M5 E28 nejrychlejším sériovým sedanem planety. Na základě BMW 528i tehdy vznikala ještě Alpina B9 3,5, vybavená šestiválcem 3,5 litru o výkonu 245 koní, která představuje velmi elegantní způsob, jak se starým pětkovým BMW ještě víc vystoupit z davu.

Video se připravuje ...

V září 1988 se světu předvedla třetí generace M5, postavená na modelu E34. Zpočátku byla nabízena také pouze jako sedan, přičemž v roce 1992 přišla poprvé i ve verzi Touring. Výrobní cyklus modelů M5 začal nalakováním samonosné karoserie řady 5 v továrně BMW v Dingolfingu, odkud se nedostavěné vozy přesouvaly do sídla BMW M GmbH v Garchingu, kde byly ručně skládány. Pouze modely pro Jihoafrickou republiku byly stavěny přímo na místě, a to s využitím kompletních setů odesílaných z Garchingu.

Poslední ručně vyráběné BMW M

Právě první kombi divize BMW M – a zároveň poslední ručně vyráběné M auto – je tím, které nás dnes zajímá. Pro úplnost připomenu, že s počtem 891 vyrobených kusů platí BMW M5 Touring E34 za druhé nejvzácnější M auto (po modelu M1, kterých vzniklo 456 kusů, a před 850CSi, jichž bylo 1510 kusů). Doplníme, že sedanů vzniklo 11.363 kusů, tedy více než desetkrát tolik!

Obcházím šedé kombi a nestačím se divit, jak jsou po letech jeho křivky stále nadčasové, jak působí kompaktně, a přitom zcela nezaměnitelně. Proti běžným verzím vyniká jedinečným předním a zadním nárazníkem, nechybějí ani změněné boční panely prahů. Díky těmto změnám sice došlo k malému zhoršení koeficientu odporu vzduchu (z 0,30 na 0,32), ale zase byla vylepšená aerodynamika a chlazení.

Kola Style 20 M-System a interiér

Mezi snadno rozeznatelné prvky patří například neobvyklý styl kol. Už v letech 1988 až 1992 byla na vůz montována třídílná kola Style 20 M-System, sestávající z jakýchsi směrově určených „poklic“, připevněných na přední části pětipaprskových disků z kovaného hliníku.

Cílem tohoto řešení bylo samozřejmě rozdělení tepla vznikajícího při brzdění a zlepšení chlazení soustavy. Testovaný kousek pochází z roku 1993, kdy už BMW používalo design M-System II (přezdívaný „vrhací hvězdice“). Dá se rozeznat díky větším průduchům a směrovému zakončení hvězdic. Doplníme, že v roce 1994 se objevily ještě 18palcové disky Style 37 M Parallel, již bez „poklic“.

Je čas usednout do všeobjímající kvality koženého interiéru v tradiční černé barvě. Odlišností proti běžnému BMW řady 5 není moc, pevná sportovní sedadla umožňují nalézt ideální pozici za volantem a znalec si všimne zadních hlavových opěrek nebo odlišného tvaru středového tunelu kolem řadicí páky. A pak samozřejmě volantu, v našem případě našel své místo před řidičem kožený sportovní volant OMP se žlutým prošíváním a směrovým proužkem. A ten se vzhledem k nátuře majitele Matěje dost hodí…

Motor S38B36 a jeho vylepšená verze S38B38: Z okruhu na ulici

M5 v generaci E34 začala s motorem S38B36 (3,5 litru), jenž dosáhl výkonu 315 koní při 6900 otáčkách a vyvinul točivý moment 360 Nm při 4750 otáčkách. V praxi to stačilo na zrychlení z 0 na 97 km/h za 6,3 s a maximální rychlost již tehdy omezenou na 250 km/h. S koncem roku 1991 přišlo vylepšení – pod kapotu se nastěhoval větší S38B38 o objemu 3,8 litru a došlo i ke zvýšení výkonu na 340 koní a s tím související schopnost prudší akcelerace (0-100 km/h za 5,9 s).

Změny se dotkly i zapalování, které přišlo o rozdělovač – namísto toho měl každý válec samostatnou cívku. BMW použilo i dvouhmotový setrvačník, který na úkor odezvy zlepšil chod volnoběhu a pedálu plynu. Standardní samonivelační systém odpružení (SLS), který udržoval světlou výšku vzadu, byl nahrazen elektrohydraulickým systémem EDCIII+, schopným změnit nastavení mezi komfortním a sportovním.

Tlumiče HP Sporting, brzdy AP Racing

To už se nás ale netýká, protože majitel tohoto konkrétního kousku se rozhodl pro různá funkční vylepšení, mezi něž patří třeba podvozek HP Sporting. Anebo velké brzdy AP Racing, vpředu se šestipístkovými třmeny a brzdovými destičkami Endless. Byly nainstalovány zejména proto, že majitel s vozem často vyráží na okruhy (byl se podívat i na Severní smyčce), ale i do různých horských pasů, kde už nebyl sériový brzdný výkon dostatečný.

Mezi další lehké úpravy patří i přeskládaný samosvorný diferenciál zadní nápravy, a to hlavně proto, aby s nenápadným kombi byla ještě trochu větší zábava. V řeči dnešních dní – ano, tahle M5 rozhodně umí jezdit bokem, a navíc pěkně čitelně a plynule.

Jízdní dojmy a zvuk: esence M

Je čas oživit šestiválec, jehož sytý tón se rozeznívá přes kompletní výfuk Supersprint. Proti sérii zní šťavnatěji, ale zase ne zbytečně agresivně jako moderní prskající eMka. Ideální setup. Typický lineární nástup výkonu motoru mě okamžitě uspokojivě zaráží do pevné sedačky. Ten hladký přísun a příjemná síla 340 koní působí omamně.

Skvělý přehled bohatě prosklené karoserie zase umožňuje dosahování vysoké rychlosti a pevný, plně funkční celek se s radostí zakusuje do každé zatáčky. Není to sice nejobratnější auto světa, ale u kombi vyšší střední třídy o hmotnosti 1,7 tuny to vlastně ani nikdo nečeká. Naopak je velmi příjemné, jak se auto citlivě skládá do navazujících zatáček a neustále informuje o dění pod koly. Vlastně je to celé nenuceně samozřejmé, není třeba se dlouho poznávat, stačí prostě sednout a jet.

Kochat se tvary, kochat se tradičním interiérem a třeba i rafičkou otáčkoměru, která s chutí letí do vysokých otáček. Skutečná esence modelů BMW M, která těší při každém dalším kilometru. Ve finále je to vlastně příjemné multifunkční rodinné kombi, se kterým pohodlně přeletíte Evropu, do zavazadlového prostoru pohodlně uložíte všechno, co je na letní (či zimní) dovolenou potřeba.

Matěj ho má už 8 let a jezdí všude

Matěj tento vůz vlastní už osm let, a jak bylo naznačeno, využívá ho k nejrůznějším hrátkám, ať už na okruzích, nebo třeba v Alpách. Postupně došlo na vylepšení různých výše zmíněných prvků, díky nimž je původní originál ještě lepší, než když opustil tovární halu.

A čekají ho i další změny – kromě již nainstalovaných kovaných pístů to budou ostré vačky a další úpravy s cílem dostat z motoru 400 koní. Když tak nad tím uvažuji, přijde mi výkon i teď zcela dostatečný, ale na druhou stranu se těším, až se projedu s další evolucí, kterou zajišťuje společnost Sport Garage. Uvidíme, kam se již tak dobré BMW M5 Touring dá posunout.

A kolik dnes BMW M5 E34 stojí?

Sehnat dneska pěkné BMW M5 E34 není samozřejmě nic jednoduchého. V nabídce jsou logicky hlavně sedany (bylo jich vyrobeno mnohem víc než touringů), ale i tak je cenové rozpětí dost velké – od 10.000 eur za polovraky až po 50.000 eur za skutečně hezké kousky. A touring je logicky ještě žádanější – nabídka je malá a ceny jsou zhruba o 15 až 20 % vyšší než v případě sedanu.

Nejcennější jsou pak verze Touring se šestikvaltem Getrag, montovaným namísto pětikvaltu v posledních letech výroby. I když to tak na první pohled nevypadá, díváte se na docela nenápadné, ale zato vzácné auto s potenciálem dalšího cenového růstu, a hlavně velkým potenciálem bavit tím způsobem, díky němuž jsme si stará šestiválcová BMW oblíbili.

Nezbývá než si zase někdy najít čas a společně s Matějem jeho krásné BMW provětrat. Možná můžeme přizvat k projížďce i M5 E60 s úchvatným desetiválcem, která nedávno rozšířilo jeho sbírku…

Technické údaje BMW M5 Touring E34 (1993) Motor zážehový řadový šestiválec, umístěný vpředu podélně, DOHC, čtyři ventily na válec, nepřímé vstřikování paliva, Bosch Motronic M 3.3 Objem 3795 cm3 Výkon 340 koní při 6900/min Točivý moment 400 N.m při 4750/min Zrychlení 5,9 s Největší rychlost 250 km/h Převodovka pětistupňová manuální převodovka Pohon zadních kol Vnější rozměry 4270 x 17510 x 1392 mm Spotřeba 12,5 l/100 km Pohotovostní hmotnost 1730 kg Základní cena (1970) 120 850 marek

Autor: František Vahala