BMW předalo miliontý elektrifikovaný vůz a připomnělo elektrické plány

Mnichovské automobilce bývá mnohdy vyčítáno, že v elektrifikaci zaspala. Předáním již miliontého vozu však tyto zprávy vyvrací a přidává i pohled do budoucnosti.

Automobilka BMW se nedávno pochlubila výrazným milníkem na své elektrické cestě. Téměř deset let od představení elektrické divize i a představení prvního masově vyráběného elektromobilu i3 totiž předala zákazníkovi již miliontý elektrifikovaný vůz, kterým se stalo BMW iX xDrive40. Zákazník navíc dostal i domácí BMW Wallbox včetně instalace pro pohodlné domácí nabíjení.

„Doručení našeho miliontého elektrifikovaného vozu symbolizuje milník v naší transformaci – a další už máme v hledáčku: Naším cílem je překonat hranici dvou milionů během pouhých dvou let,“ uvedl Pieter Nota, člen představenstva BMW AG zodpovědný za zákazníky, značku a prodeje.

„Díky našemu neustále rostoucímu sortimentu si stanovujeme ambiciózní prodejní cíle, zejména pro plně elektrická vozidla: V roce 2022 si klademe za cíl zdvojnásobit letošní prodeje. Do roku 2025 BMW Group dodá zákazníkům zhruba dva miliony plně elektrických vozidel. Očekáváme, že v roce 2030 bude minimálně polovina vozidel BMW Group plně elektrická,“ dodal Nota.

BMW přitom nedávno uvedlo na trhy dvojici svých elektrických vlajkových lodí BM iX a BMW i4, které by postupně měly doplňovat další čistě elektrické modely. Například v příštím roce se čeká představení plně elektrických modelů BMW řady 7 a X1.

Čistě elektrické BMW řady 5 by se mělo v nabídce objevit v roce 2023 a následovat by měl nástupce Mini Countryman nebo čistě elektrický Rolls-Royce Spectre. Do roku 2023 pak chce mít společnost minimálně jeden plně elektrický model na cestách v 90 procentech svých tržních segmentů.

S rychlejší a plynulejší elektrifikaci modelů BMW by měla pomoci nová platforma Neue Klasse, tedy modulární technika výhradně pro elektrifikovaná auta, která by se mohla poprvé představit již v roce 2025 ve formě elektrického sedanu. Hovoří se přitom o bateriích s vyšší kapacitou, podpoře rychlonabíjení až 350 kW, využití lehkých materiálů, modernějších multimediích, atd.

Produktová nabídka značky Mini by měla být čistě elektrická již do roku 2030, od stejného roku by navíc čistě elektrickými měly být také všechny nové modely Rolls-Royce. Plně elektrickými se ale stanou také všechny modely BMW Motorrad určené pro městskou mobilitu.