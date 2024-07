BMW rozjíždí v Lipsku produkci nové řady 1. Denně jí zvládá vyrobit až 500 kusů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zhruba po měsíci od oficiální premiéry už německá automobilka ve svém závodě v Lipsku startuje produkci čtvrté generace BMW řady 1. Závod tak nadále pokračuje ve výrobě modelové řady, kterou zde původně započala ještě třídveřová varianta „jedničky“ v roce 2007. Od té doby zdejší továrna v různých variantách vyprodukovala více než 1,3 milionu vozů řady 1.

„Nové BMW řady 1 bude i nadále klíčovým modelem pro udržení vysokého vytížení kapacit zde v továrně v Lipsku,“ uvedla ke startu produkce Petra Peterhänsel, ředitelka závodu. Denně zde vznikne až 500 kusů hatchbacku, zatímco ve společnosti výroby rovněž modelů řady 2 Gran Coupé, řady 2 Active Tourer a nejnovějšího Mini Countryman dosahuje denní produkce lipské továrny až 1300 vozů.

Ročně dokáže závod v Lipsku vyprodukovat až 350.000 vozů, tedy o 100.000 více než v minulosti. Je to výsledkem systematické modernizace, kterou továrna prochází již od roku 2018. Všechny zmíněné modely, navíc se třemi různými typy pohonu, jsou vyráběny na jedné lince. Postupné zvyšování kapacity produkce také znamená, že jen do výroby automobilů se zde zapojí dalších 900 lidí. Celkem bude do konce roku 2024 závod v Lipsku zaměstnávat přibližně 7000 lidí.

Ačkoliv nám BMW na fotkách z produkce ukazuje především model ve fialové metalíze Thundernight, vůbec prvním vyrobeným kusem čtvrté generace řady 1 bylo BMW 120, tedy vybavené tříválcovou patnáctistovkou, lakované v bílé barvě Alpine White pro zákazníka v Německu. Novinka je mimochodem poprvé nabízena také s kontrastním lakováním střechy v leskle černém odstínu.

Největšími trhy pro řadu 1 bylo prozatím Německo, Velká Británie a Itálie. U prodejců bude novinka oficiálně dostupná od 5. října.