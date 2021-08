BMW X5 xDrive40d – Co chtít víc?

Dvěma turbodmychadly foukaný řadový šestiválec s třílitrovým objemem doplňuje výhradně osmistupňová samočinná převodovka a pohon všech kol. Motor poskytuje nejvyšší výkon 250 kW v 4400 otáčkách za minutu a disponuje nejvyšším točivým momentem 700 N.m, dostupným mezi 1750 a 2250 min-1.

Mildhybridní technologie pak díky startér-generátoru, což je elektromotor přímo spojený s klikovou hřídelí vznětového šestiválce, a 48V baterii umožňuje ukládat původně kinetickou energii, kterou následně používá nejen k napájení elektrických systémů vozu, ale také ke zmenšení zatížení spalovacího motoru a zvýšení jeho výkonu. Startér-generátor umí přidat až 8 kW.

Elektromotor tedy na jedné straně „vyhlazuje“ reakce šestiválce a zrychluje jeho odezvu na plyn, na druhé ale také umožňuje, aby diesel po delší dobu pracoval z hlediska účinnosti v nejoptimálnějších otáčkách, čímž drobně šetří palivo. Mildhybrid umožňuje i jízdu setrvačností, při níž nedochází jen k odpojení spalovacího motoru, ale šestiválec může být zcela vypnut.

Mildhybrid současně do vozu přináší „automatický“ stop-start. Jinými slovy, v interiéru už nenajdete tlačítko, jímž byste vypínání nafťáku například při čekání před křižovatkou jednoduše deaktivovali. Pokud vám ale zhasínání motoru vyloženě vadí, zbavíte se ho buď ve sportovním jízdním režimu, případně v individuálním módu, když si v něm nastavíte sportovní charakter motoru. Pak šestiválec zůstane vždy v „běhu“.

Třílitr potom ovšem nabídne trochu jiné chování. Ve sportovním nastavení je samozřejmě poněkud více napružený a nabízí bezprostřednější odezvu na plyn, jenže také po sundání nohy z pravého pedálu vůz trochu brzdí. Jestli tedy rádi jezdíte „setrvačností“ (v níž zase exceluje ekonomický jízdní režim), ale přitom vám vadí zhasínání motoru při skoro každém náznaku zastavení, máte smůlu. Automatický stop-start naštěstí funguje poměrně hladce a šestiválec naskakuje docela rychle.

BMW X5 xDrive40d

Úžasně uvolněné auto

Celkově je však tahle řadová šestka naprosto báječná. Potěší sametovým projevem, je kultivovaná a při normální jízdě tak tichounká, že o ní skoro ani nevíte.

Přitom dokáže předvést zajímavé věci v oblasti dynamiky. Nejenže ochotně reaguje na plyn, ale především nabízí spoustu síly, a to v prakticky jakýchkoli otáčkách. Stačí přitlačit na pravý pedál a auto sebejistě vystřelí vpřed. Zapojení všech těch kilowattů a newtonmetrů přitom působí uhlazeně: zátah je sice téměř okamžitý a velice důrazný, ale současně takový nenucený, samozřejmý, skoro až noblesní.

Dynamika v přímce je na tak velké a těžké auto se vznětovým motorem každopádně úžasná. BMW X5 xDrive40d akceleruje z nuly na stovku za 5,5 sekundy, pružné zrychlení z 80 na 120 km/h zvládne za méně 4 sekundy. Teprve až nad 160 km/h snad začnete mít pocit, že vůz trochu ztrácí dech…

Vytknout není co ani osmistupňové samočinné převodovce, jejíž práce je natolik dokonalá, že jsem vlastně neměl potřebu zkoušet manuální režim.

Pozoruhodné však je, že i přes zajímavý potenciál šestiválce jsem stejně nejraději jezdil „na pohodu“ a dostupnou sílu využíval především při předjíždění. Testovaná X5 totiž působila jako nesmírně uvolněné auto.

Mohla za to do velké míry specifikace, orientovaná spíš na komfort. Vůz byl vybaven příplatkovým adaptivním vzduchovým odpružením na obou nápravách a naopak postrádal „sportovní“ prvky, které si do X5 můžete objednat, zejména natáčení kol zadní nápravy, aktivní stabilizátory nebo M sportovní diferenciál.

Podle mě tato specka naftové X5 sluší. I bez zmíněných vychytávek zatáčí velice dobře, v oblouku se přehnaně nenaklání a při rychlých změnách směru působí na svoje rozměry stabilně a jistě. Jistě, se sportovními příplatky by to mohlo být ještě lepší, X5 s nimi dokáže být rychlejší, ovladatelnější a hbitější, ale za mě je to takhle asi akorát.

BMW X5 xDrive40d

Vlastně se mi dokonce líbí, že testovaná specka do zřetelné míry „iks-pětce“ ponechává charakter velkého SUV, na čemž není vůbec nic špatného. V zatáčkách tedy pořád cítíte jeho hmotnost, vysokou stavbu a rozměry. Řízení je lehké a možná až trošičku jalové, ale k autu se hodí. I tohle totiž podle mě přispívá k tomu, že tenhle bavorák působí tak pohodově a uvolněně. A protože charakter vozu se často přenáší na řidiče, X5 funguje trochu jako vychovatel. Dokáže šoféra zklidnit a z řízení v jakémkoli provozu udělat mimořádně příjemnou záležitost.

Úžasně „vyzenované“ auto ovšem z X5 dělá především obdivuhodné pohodlí, které posádce poskytuje. Dokonce i na 22palcových kolech s pneumatikami o rozměrech 275/35 vpředu a 315/30 je komfort příkladný. Jen občas, výjimečně, kola na větších nerovnostech decentně zabubnují, ale velice tlumeně. Dusot kol zní, jako by se odehrával někde daleko pod vámi.

A to je vlastně v souvislosti s jízdou na špatném povrchu všechno. Samotný podvozek nerovnosti filtruje spolehlivě, přitom nenechává auto rozhoupat, kola na dírách neodskakují a tuhá karoserie nedopustí, aby se do ní přenášely rázy nebo otřesy. Vibrace jsou zapovězeným jevem také v interiéru.

I ten je povedený. Já vím, u bavoráků vnitřky pořád chválím, ale fakt to nejde jinak. Uspořádání ovládacích prvků, materiály, vzhled, smyslový vjem, všechno tu prostě zapadá do sebe. Líbí se mi také infotainment, který je rychlý, přehledný a dá se pohodlně a snadno ovládat.

Za jízdy je nejlepší otočný ovladač iDrive, když auto stojí, je možná o něco rychlejší dotyková obrazovka. Důležité je, že máte na výběr. Multimediální systém přitom nabízí neuvěřitelnou spoustu funkcí, možností nastavení všeho možného (až nemyslitelného), přehledů a podobně. Díky chytrému prostředí a jednoduchému ovládání se ale v jednotlivých nabídkách neztratíte.

Palec nahoru si zaslouží sedačky, lépe řečeno mimořádně komfortní křesla čalouněná hebkou kůží. Když si pak ještě zapnete masážní funkci, uvědomíte si, jak moc je luxus příjemná věc.

Zajímavým prvkem, který se mi překvapivě líbil, je panoramatické střešní okno Sky Lounge. Jde vlastně o sklo s integrovaným osvětlením, u něhož si můžete nastavit barvu světla a jeho intenzitu. Já obecně moc na „světélka“ v kabině nejsem, ale uznávám, že mít nad hlavou cosi na způsob noční oblohy s hvězdami, je docela příjemné. A - ano - uklidňující.

Do X5 se také výborně nastupuje a je z ní moc dobrý výhled. Interiér je prostorný, přestože od auta takových rozměrů bych možná čekal o něco víc místa na zadních sedadlech, hlavně na kolena. Zavazadelník si stejně jako všichni předchůdci uchovává dvojité víko, které sice znamená praktickou lavici k posazení se třeba na dálničním odpočívadle, ale také trochu znesnadňuje nakládání a vykládání. Dosáhnout přes sklopnou dolní část až do zadní části kufru může být pro drobnější osoby poněkud obtížnější. Základní objem činí 650 litrů, po sklopení opěradel zadních sedaček naložíte až 1870 litrů.

BMW X5 xDrive40d

Potěší i spotřebou

Jestli jste dočetli až sem, musí vám být jasné, že se mi BMW X5 xDrive40d v testované specifikaci velmi líbilo. Odráží se to ostatně i v pětihvězdičkovém hodnocení.

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nemám bavoráckému SUV skoro co vytknout. Opravdu jsem s ním jezdil moc rád a nerad se s ním loučil.

Tahle X5 totiž splňuje všechno, co od takového auta očekávám: je nesmírně komfortní, s kvalitním interiérem, který sice nabízí moderní prvky výbavy, ale současně zachovává přehledné a jednoduché ovládání, a potěší také povedeným motorem, kombinujícím sametový projev se spoustou výkonu.

Diesel navíc přidává potěšující efektivitu. Po týdenním testu a stovkách kilometrů palubní počítač ukazoval průměrnou spotřebu 8,1 l/100 km. Mimo obce jsem se dokonce dostal snadno i na 6,6 – a nešlo o nějakou „ekojízdu“, nýbrž o přesun na hranici rychlostních limitů. Ve městě jsem jezdil za 8,8 l/100 km.

Svižnější svezení v kombinovaném hustším provozu s nutností často předjíždět pak znamenalo průměr 10,1 l/100 km. Ani to mi na velké a 340koňové SUV nepřipadá vůbec špatné.

Plusy

Silný a úsporný motor

Komfortní podvozek a odhlučnění

Zpracování interiéru

Univerzální charakter

Široké možnosti individualizace

Skvělé laserové světlomety

Minusy

Nelze vypnout stop-start

Drahé příplatky

Spíše průměrné místo na zadních sedadlech