BMW X5 xDrive45e – Se šestiválcem pod pět?

Právě BMW X5 v plug-in hybridním provedením 45e, které kombinuje přeplňovaný třílitr o výkonu 210 kW s 83kW elektromotorem a baterií s kapacitou 24 kWh, to zvládne. Jen tomu musíte jít trošičku naproti.

Ale o tom až později, pojďme si nejprve X5 xDrive45e zařadit. Hybrid do zásuvky by v českých podmínkách mohl zaujmout především zákazníky, kteří tradičně kupují diesel. Nebo ty, kteří chtějí výkonné benzinové auto, ale současně je láká představa, že nebudou vyhazovat tolik peněz za palivo.

Pohled do ceníku prozradí, že X5 xDrive45e s kombinovaným výkonem 290 kW stojí minimálně 2.028.000 korun, zatímco nejvýkonnější vznětová varianta X5 xDrive40d s šestiválcem o výkonu 250 kW startuje na 2.007.200 Kč a slabší xDrive30d s 210 kW stojí 1.849.900 Kč. Nejsilnější X5 se zážehovým šestiválcem xDrive40i nabízí 245 kW a stojí 1.859.000 Kč. Osmiválcový xDrive50i začíná na 2.520.700 Kč.

K nejbližším alternativám (40d a 40i) má tedy plug-in cenově blízko, to je určitě dobrý začátek. Navíc je standardně vybaven vzduchovým podvozkem, který u ostatních verzí dostanete jen za příplatek. To také není k zahození.

Na dvou milionech ovšem samozřejmě cena jen začíná. Přestože je základní výbava velice slušná, pořád existuje obrovský prostor pro příplatky. Naše auto jich mělo za víc než 800 tisíc korun. Nejdražší z nich, Paket First Class, vyjde na 268.294 Kč.

Ale je docela zajímavý, nabízí totiž několik sympatických prvků, které z X5 udělají ještě příjemnější auto: například luxusní kožené čalounění, funkci plynulého dovírání dveří, ventilovaná přední sedadla, 4zónovou automatickou klimatizaci, masážní funkci pro přední sedadla nebo prémiové audio Harman Kardon Surround Sound. Prostě fajnové věci.

Do stejné kategorie můžeme zařadit držák nápojů s funkcí chlazení a vyhřívání (7.306 Kč), kamerový systém jako součást balíčku Parking Assistant Plus (14.898 Kč) nebo Paket Heat Comfort, který kromě vyhřívaných sedadel nabízí také vyhřívané loketní opěrky ve dveřích i na středové konzole a vyhřívaný volant. Sada Heat Comfort byla v případě našeho auta součástí paketu Business Class za 90.298 Kč.

Když jsem v autě zkoumal schopnosti infotainmentu, zaujala mě možnost pořídit si záznam jízdy. V ceníku se tahle věc jmenuje BMW Drive Recorder (stojí 5.408 Kč). Umožňuje nahrávat video z okolí vozidla a přehrávat jej na displeji multimediálního systému nebo na jiných zařízeních po exportu přes USB. Je to drobnost, ale připadá mi docela užitečná.

A zase ta chvála

Když se podíváte na moje testy bavoráků, zjistíte, že v každém chválím jejich interiér. A u X5 nemohu jinak, uspořádání ovládacích prvků, materiály, vzhled, smyslový vjem, všechno tu prostě zapadá do sebe. Líbí se mi také infotainment - je rychlý, přehledný, navíc se dá pohodlně ovládat. Za jízdy je nejlepší otočný ovladač iDrive, když auto stojí, je možná o něco rychlejší dotyková obrazovka. Důležité je, že máte na výběr. Navíc musím donekonečna tleskat způsobu, jakým nastavujete jízdní a bezpečností asistenty. Nakonfigurujete si je jednou a hotovo. Nemusíte po každém nastartování znovu vypínat kde co.

Snad jedinou drobnou výtku mám k ovladačům okolo voliče převodovky. Párkrát se mi stalo, že některé z nich nereagovaly na stisk. Nejde totiž o klasická samostatná tlačítka, ale o přepínače rozložené v jednolité vrstvě, která se musí na příslušném místě “promáčknout”. Občas tlačítka na stisk neodpověděla.

BMW X5 xDrive45e

Interiér v X5 je také prostorný, přestože od auta takových rozměrů bych čekal o něco víc místa na zadních sedadlech, hlavně na kolena.

Zavazadelník si stejně jako všichni předchůdci uchovává dvojité víko, které sice znamená praktickou lavici k posazení se třeba na dálničním odpočívadle, ale také trochu znesnadňuje nakládání a vykládání. Dosáhnout přes sklopnou dolní část až do zadní části kufru může být pro drobnější osoby poněkud obtížnější.

Přítomnost plug-in hybridní soustavy s velkou baterií má vliv na velikost zavazadlového prostoru, z něhož ve srovnání s konvenčními motorizacemi ukrojila 150 litrů. Do kufru tak naložíte 500 litrů, po sklopení opěradel zadních sedaček pak až 1720 litrů.

Menší je také palivová nádrž, naštěstí ne drasticky. Místo 83 litrů pojme stále slušných 69 litrů.

Jak jezdí?

Pohonné ústrojí v X5 xDrive45e tvoří třílitrový přeplňovaný šestiválec s nejvyšším výkonem 210 kW a maximálním točivým momentem 450 N.m, který doplňuje elektromotor s 83 kW. Systémový výkon dosahuje 290 kW. Zajímavý je i točivý moment: maximum činí 600 N.m, ovšem samotný elektromotor dává už od nulových otáček 265 N.m. Pohon se standardně páruje s osmistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem všech kol.

Stejně jako u ostatních plug-in hybridů si můžete vybrat z několika způsobů jízdy. X5 xDrive45e může jet pouze na elektřinu (pokud má dostatečně nabitou baterii), případně využít maximální výkon soustavy ve sportovním módu a nechybí ani hybridní režim, v němž si všechno řídí samo auto. Hybridní režim dokonce umí spolupracovat s navigací, takže s energetickými toky nakládá podle nastaveného cíle - do něj byste tak měli dorazit s co nejnižší spotřebou.

A musím říct, že to celé funguje hezky. Možná bych si dovolil tvrdit, že jsem v příjemnějším plug-in hybridu ještě nejel. Důvodů je několik.

BMW X5 má například na dobíjecí hybrid nezvykle velkou baterii s kapacitou 24 kWh (reálně je využitelných 22,29 kWh). To by mělo zajistit zajímavý dojezd na elektřinu, výrobce udává 77 až 88 kilometrů podle metodiky WLTP. Skutečnost je trochu horší, ale stále velice slušná. Reálných je při šetrném užívání už 70 kilometrů, nad 50 km je to skoro tutovka. I v zimě.

Delší dojezd na elektřinu samozřejmě znamená, že vůz obstará větší vzdálenosti bez nutnosti použít spalovací motor. A šetří náklady na benzin.

Elektrický režim se vzhledem ke skromnějšímu výkonu elektromotoru hodí hlavně do města, v němž se pohybujete nižšími rychlostmi. Nemusíte se ho ale bát ani mimo obce. Plug-in hybridní X5 zvládne svištět čistě na elektřinu rychlostí až 135 km/h. A když už vám výkon elektromotoru stačit nebude (třeba při předjíždění), po zadupnutí plynového pedálu až na podlahu startuje spalovací motor, takže dostanete mnohem víc výkonu.

Spojení elektrického motoru s šestiválcem mimochodem dělá z X5 xDrive45e velice rychlé auto. Elektromotor navíc vyhlazuje nástup přeplňování, takže velké a více než 2,5 tuny vážící SUV akceleruje okamžitě a přesvědčivě.

Právě přítomnost řadového šestiválce považuji za další obrovské plus plug-in hybridní X5, která ho povyšuje na mnohem zajímavější auto. Bavorácký třílitr je jako vždy úžasný, umí být sametový a výbušný zároveň. Ale hlavně - jeho suverénní a “dospělý” charakter krásně doplňuje tichý elektromotor.

BMW X5 xDrive45e

Nejde jen o to, že dokáže pořádně podpořit dynamiku (zrychlení z klidu na stovku pro zajímavost zabere jen 5,6 sekundy), hlavně vozu dává takový ten těžko popsatelný “prémiový” pocit, který souvisí právě s jeho sametovým a výbušným projevem. A s vědomím, že řídíte pořádné auto s pořádným motorem. Jo a ve vyšších otáčkách přidává také pěkný zvuk.

Schopností třílitru samozřejmě nejvíc využívá sportovní režim, který řidiči poskytuje maximum možného z obou motorů. A jak už jsem říkal, tohle spojení předvádí slušné věci.

Pak je tu tedy ještě hybridní mód, v němž se o všechno stará samo auto. V něm se vůz často rozjíždí na elektřinu a až v určité rychlosti připojuje spalovací motor. A když to uzná za výhodné, zase se nebojí ho odpojit - přestože palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu. Prostě se snaží co nejlépe využít oba zdroje energie a samozřejmě pracuje také s elektřinou, kterou do baterie doplňuje “plachtění” nebo rekuperace při brzdění.

Nastartování šestiválce přitom probíhá jemně a tiše, skoro neznatelně. Ticho je ostatně celkově silnou stránkou plug-in hybridní X5. I kabina je totiž výborně odhlučněná.

Kultivovanost však objevíme také u jízdních vlastností. Nabíjecí SUV je díky vzduchovému odpružení mimořádně pohodlné, přestože dojem lehce sráží příplatková 22palcová kola obutá do pneumatik s rozměry 275/35 vpředu a 315/30 vzadu. Zhoršení komfortu je ale spíš akustické, kola totiž na některých nerovnostech decentně bubnují a “zakopávají”. Do karoserie se ale rázy a otřesy naštěstí výrazně nepřenášejí, podvozek je filtruje spolehlivě. Osobně bych ale přesto bral menší disky s pneumatikami s vyšším profilem.

Pohled na velké, vysoké a 2,5 tuny vážící auto může svádět k myšlenkám na stroj, který je obratný asi jako pan prezident onehdy na schodech v České televizi. Ale kdepak, ovladatelnost představuje příjemné překvapení. Zdráhal bych se X5 xDrive45e popsat jako sportovně laděné SUV, ale svoje rozměry bavorák maskuje slušně a zatáčí a mění směr lépe, než byste asi očekávali. Také směrová stabilita je vynikající.

Přesto se mi plug-in hybrid nejvíc líbil během cestování na pohodu, to mu podle mě sluší nejvíc. Žádné blbosti, spíš si užívat to úžasné pohodlí.

A za kolik?

A jak je to tedy s tou spotřebou? Tvrzení, že s X5 xDrive45e můžete jezdit, aniž byste spálili jedinou kapku benzinu, ale také není problém dostat se daleko za 10 l/100 km, vás asi neuspokojí. Jenže stejně jako u všech plug-in hybridů neexistuje prostá odpověď.

Tak si pojďme uvést několik modelových případů. Nejjednodušší je to samozřejmě s jízdou čistě na elektřinu. Pokud mezi dobíjením zvládnete jezdit pouze v elektrickém režimu, vystačíte si bez benzinu.

Spotřeba elektřiny se přitom pohybuje mezi 25 až 35 kWh/100 km

Složité není ani odbavení cestování s prázdnou baterií, což, jak už víme, neznamená, že by se X5 pohybovala výhradně díky zážehovému šestiválci. Ve městě jsem s vytlučeným akumulátorem jezdil za 10,9 l/100 km - přitom zhruba polovina cesty proběhla s odpojeným spalovákem.

V kombinovaném režimu, který na 100 kilometrů dlouhém úseku kromě běžných silnic zahrnoval také kus po dálnici a přesun přes několik obcí, palubní počítač ukazoval spotřebu 9,6 l/100 km. Z oné stovky kilometrů se 32 uskutečnilo se zhasnutým šestiválcem. Důležité také je, že jsem jel normálně, sice v rámci rychlostních limitů, ale rozhodně ne “na spotřebu”. Ta samá cesta s plně nabitou baterií na startu přinesla spotřebu 5,1 l/100 km.

BMW X5 xDrive45e

Ale můžu nabídnout ještě další čísla. Mám totiž štěstí, že jeden můj známý si X5 xDrive45e pořídil. Od března letošního roku v ní najezdil 10.863 km s průměrnou spotřebou paliva 4,8 l/100 km a elektřiny 30,9 kWh/100 km. Z uvedené porce kilometrů bylo 7.071 na elektřinu.

Takže jak vidíte, s X5 xDrive45e se opravdu dá dlouhodobě jezdit za méně než 5 l/100 km. Jen to chce jediné: hlídat si stav baterie a co nejvíc a pravidelně dobíjet.

Pokud tuhle možnost nemáte, pak pro vás plug-in hybrid nedává smysl. Vliv má pochopitelně také charakter cest. Pokud denně najezdíte stovky kilometrů, není takový typ vozu rozumným řešením.

Jedno ale

Právě s nabíjením, které je pro X5 xDrive45e klíčové, souvisí jedna nepříjemnost. Velká baterie vyžaduje dlouhé dobíjení. Hodně dlouhé.

Plug-in hybridní bavorák totiž nabízí jen 3,7kW nabíječku (16 A/230 V), s níž akumulátor z nuly na plno nabijete nejdříve za nějakých sedm hodin. A to se bavíme o wallboxu nebo veřejné nabíječce, z klasické domácí zásuvky proces zabere klidně i 12 hodin. I s tím je třeba počítat.

Musím si ale postěžovat, že mě mrzí, že BMW u plug-in hybridu s tak velkou baterií (24kWh akumulátor měl například původní Nissan Leaf, tedy klasický elektromobil) nenašlo způsob, jak dobíjet rychleji. Takhle vám nabíjení během zhruba hodinu dlouhého nákupu u dobíječky v obchodním centru dodá na elektrickém dojezdu plus mínus 10 kilometrů. A to jednoduše málo. Škoda.

Plusy

Dojezd na elektřinu

Jízdní vlastnosti

Prostorný a luxusní interiér

Perfektní odhlučnění

Za určitých podmínek úsporné ústrojí

Mínusy

Dlouhé nabíjení

Spíše průměrné místo na zadních sedadlech

Drahé příplatky