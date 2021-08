Brembo je předním výrobcem brzd jen díky nehodě kamionu

Společnost Brembo letos slaví 60 let platné existence. Respektovaný dodavatel brzdových komponentů sídlí v italském Bergamu. Zakladatelé Emilio Bombassei a Italo Breda vytvořili zázemí pro vznik celosvětově rozšířeného podniku, úspěšnému působení na globálním trhu se věnuje přes 10 tisíc kmenových zaměstnanců, kteří mají práci jen díky dopravní nehodě.

Zpočátku rodinná dílna fungovala zhruba tři roky, když se ozvala automobilka Alfa Romeo s prosbou o pomoc po nehodě nákladního automobilu plného brzdových kotoučů. Byla to nešťastná událost, která poškodila Alfu Romeo, ale změnila budoucnost Bremba. Kamion naložený brzdami se cestou do Itálie převrátil a v obavě z poškození nákladu Bombassei a Italo dostali lukrativní zakázku na kontrolu a případnou opravu poškozených dílů.

Při revizi v Brembu začala rezonovat otázka, zda jsou brzdy opravdu tak kvalitně propracované, jak popisovalo představenstvo Alfy Romeo. Pohledem na materiálovou strukturu a skladbu jednotlivých částí následovaly spekulace o možném nahrazení dovozu z Anglie vlastní výrobou přímo v Itálii. Absence dlouhých převozů by mohla snížit náklady a zcela by se minimalizovala rizika dalších nehod a zpožděných dodávek.

Prověřený náklad z rozbitého kamionu byl otestován a vrácen do Alfy Romeo. Představitelé Bremba se shodli na vlastních schopnostech konkurence britským továrnám a při vrácení zboží přednesli možnost výroby stejně „sofistikovaných“ součástek přímo na Apeninském poloostrově. Nabídka byla přijata, vidinou snížení nákladů se obě firmy domluvili a od roku 1964 se Brembo stalo dodavatelem brzd první velké automobilce.

Po vstupu do vyšších pater automobilového průmyslu rostla jistota vyjednávací pozice u dalších odběratelů. Brembo se postupně dostalo na seznamy spolehlivých výrobců automobilových i motocyklových brzd. Typický nápis na kontrastním podkladu se usadil na třmenech výkonných modelů osobních i ryze sportovních kategorií.

Alfa Romeo byl jen začátek řízený do jisté míry shodou náhod. Zakázky přibývaly a z rodinného servisu vznikla etablovaná firma mezinárodního dosahu. V roce 1966 se Brembo stalo výrobcem brzd pro Moto Guzzi, o 20 let později zboží putovalo do Ferrari, Porsche, BMW, odebíral i Mercedes, Chrysler nebo Nissan.

V roce 1995 společnost vstoupila na milánskou burzu a dnes je značka Brembo místní ve 14 zemích světa. Pod italskou nadvládu patří i několik dceřiných podniků na výrobu brzdových součástek. Strategickými nákupy Italové převzali například AP, Breco, Villar, ByBre nebo SBS Friction.

Rozšiřování portfolia a vývoj by se neměl nikdy zastavit, jak naznačuje Brembo. Od založení bylo prý zaregistrováno přes 400 patentů zásadních pro obranu technologického náskoku získaného v průběhu let. „Tento sklon k inovacím a vynikající dosažené výsledky nejsou dány náhodou ani intuicí. Je to výsledek přístupu, obětavosti a vášně,“ zdůrazňuje oficiální web, kde je připomínka nejdůležitějších faktorů správného brzdového systému. Spolehlivé zastavení v každém okamžiku ovlivňují rozměry, poměr hmotnosti/tuhosti, materiály a sladění zmíněných brzdových částí.