Ruční brzdy jsou na ústupu. Už je používá méně než čtvrtina nových aut

Dacia je dnes už jedinou mainstreamovou značkou, která ve všech svých modelech nabízí ruční brzdu. Elektronická parkovací brzda už ale míří i do její nabídky.

Ruční brzda, pro jedny nástroj zábavy a „ozvláštnění“ jízdy, pro jiné prostě jen bezpečnostní prvek využívaný při parkování vozidla. Právě ta bezpečnostní funkce převažuje, a tak v posledních letech tradiční páková ruční brzda z moderních aut mizí a nahrazuje ji elektronické řešení, tzv. tlačítková parkovací brzda.

Trend potvrzuje i průzkum britské společnosti vyhledávání prodávaných automobilů CarGurus, z něhož vyplývá, že jen 24 % dnes nabízených ve Velké Británii je vybaveno klasickou ruční brzdou. Výzkum sledoval nabídku 33 mainstreamových i prémiových značek, dobře známých také z českého prostředí. Jedinou výjimkou byly Vauxhall (u nás Opel) a MG, které u nás nepůsobí. Výsledky tak víceméně odpovídají i českému prostředí.

Nabídka aut s ruční brzdou se tudíž podle výzkumu zužuje, před rokem mělo „ručku“ ještě 30 % sledovaných modelů. Během uplynulého roku se totiž klasické páky ve prospěch tlačítka zbavily i třeba BMW řady 1 a řady 3. Nissan Juke nebo Peugeoty 208 a 2008 pak mají nově páku už jen u hůře vybavených stupňů výbavy.

Dnes už tak třeba Alfa Romeo, DS, Honda, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche a Volvo na trhu vůbec nemají automobil s ruční brzdou. Naopak jediná Dacia zatím stále nabízí ruční brzdu ve všech svých modelech. I do její nabídky ale pomalu míří parkovací brzda, dostanou ji nové Sandero i Logan.

Ruční páková brzda tudíž dnes už zůstává jen v levných automobilech, nebo naopak sportovních, kde řidiči dodává pocit spojení s vozidlem – a také možnost snazšího vyvolání smyku. I proto ji třeba pořád má BMW M2, Mazda MX-5 nebo Toyota GT86/Subaru BRZ.

Důvodem tohoto trendu je fakt, že elektronické řešení má podle výrobců aut množství výhod. Kompaktní tlačítko místo páky uvolní prostor na středovém tunelu, což pomůže designu i komfortu – uvolnění místa vytvoří prostor třeba pro nějaké odkládací místo. Navíc na toto řešení jsou navázány další funkce, jako je třeba asistent rozjezdu do kopce. Tlačítko je navíc i bezpečnostní prvek, třeba u vozů VW Group jím může spolujezdec nouzově zastavit vozidlo, v případě kolapsu řidiče. U ruční brzdy by se takové auto leda dostalo do smyku.

I proto autoři výzkumu z CarGuys naznačují, že do budoucna zmizí ruční brzda i z dalších aut. Zůstat by tak mohla jen v nejlevnějších autech na trhu nebo naopak ve sporťácích. Do budoucna se tak klidně může stát historickým prvkem, který najdeme už jen v ojetinách.