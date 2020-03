Bude Volkswagen propouštět? Týdně přichází o 2 miliardy euro

Současné epidemie nového koronaviru dělá lidem v automobilovém průmyslu stále větší vrásky na čele. Své o tom ví i Herbert Diess, který v nedávném rozhovoru na německé televizní stanici ZDF připustil, že pokud se krizi nepodaří rychle dostat pod kontrolu, pak by mohl Volkswagen začít propouštět.

Největší výrobce automobilů na světě má totiž problémy prakticky na všech trzích. Jedinou světlou výjimkou je Čína, kde se poptávka opět pomalu zvyšuje. Jak ovšem Diess dodává, produkce je stále sotva na polovině, než byla před vypuknutím krize.

„Nemáme prakticky žádné prodeje ani zisky mimo Čínu,“ uvedl Diess v rozhovoru na ZDF a dodal, že i tak musí automobilka týdně hradit fixní náklady ve výši zhruba 2 miliard euro. Tedy okolo 56,6 miliardy korun. To jsou obrovská čísla i na VW, což vyžaduje rychlé přijetí opatření.

„Musíme přehodnotit výrobu,“ uvedl Diess a dodal, že Německo bude potřebovat kázeň, jakou se podařilo nastolit v Číně. „Krizí projdeme bez propouštění pouze tehdy, pokud dostaneme problém pod kontrolu stejně jako Čína, Korea nebo ostatní asijské státy. A to vyžaduje ostrý zásah,“ citovala Diesse agentura Reuters.

Automobilka se v současnosti snaží vymyslet způsob, jakým by mohla co nejrychleji obnovit výrobu a současně zajistit maximální bezpečí svých zaměstnanců. Ti by tak měli například pracovat dál od sebe a současně by měla být posílena všechna hygienická i desinfekční opatření.

Automobilka má po celém světě celkem 124 závodů, z nichž je 72 v Evropě a 28 přímo v Německu. Většina jich v současnosti stojí a původní plány hovořily o opětovném spuštění během dvou až tří týdnů. Situace se však bude s největší pravděpodobností odvíjet v závislosti na dalším šíření koronaviru.