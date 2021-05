Budoucí evropská nabídka Fordu by se měla více inspirovat v USA

Evropské zastoupení Fordu by mělo více těžit z pozice jediné mainstreamové americké automobilky na starém kontinentu.

Nabídka klasických amerických automobilek na evropském trhu v posledních letech výrazně prořídla, tedy alespoň co se oficiálního zastoupení týče. Samozřejmě zde máme Jeep, který je ovšem zaměřený hlavně na SUV a offroady, a mnozí budou samozřejmě připomínat Teslu, jenže tady se dostáváme s označením „klasická mainstreamová automobilka“ trochu na tenký led.

Ford je tak svým způsobem v unikátní pozici, kterou by měl podle Stuarta Rowleyho, šéfa evropského zastoupení značky, do budoucna více využívat. Tato úvaha navíc přichází v době, kdy evropská nabídka Fordu prochází pořádnými změnami.

Ford měl totiž pro evropské trhy dlouhou dobu celkem specifickou nabídku, jenže ta se začíná výrazně měnit. Dnes už například víme, že s klasickým Mondeem bude brzy konec. Nový crossover Puma pak na některých trzích převzal pozici Fiesty na pozici nejprodávanějšího modelu. A to ani nepřipomínáme plány na kompletní elektrifikaci značky do roku 2030.

„Uvidíte, jak se portfolio Fordu v Evropě mění s naším pokračujícím posunem k růstu v oblasti USV,“ citují kolegové z britského Autocar projev Rowleyho z letošní konference Financial Times Future of the Car. Dodal také, že v budoucnosti u Fordu uvidíme diferencovanější a propracovanější portfolio osobních vozidel s elektrifikovanými pohony.

Rowley během svého projevu neopomněl zmínit úspěch modelu Ford Mustang, který se do Evropy oficiálně vrátil v minulém desetiletí a již několikátým rokem obhajuje pozici světově nejprodávanějšího sportovního kupé. Pro Ford je však možná ještě důležitější využití známého jména v oblasti elektrifikace. Do Evropy se totiž chystá také elektrické SUV Mustang Mach-e.

Kromě Mustangů je však společným modelem pro Evropu i USA i Ford Explorer, za oceánem jedno z nejpopulárnějších SUV, který se na starý kontinent dováží výhradně jako plug-in hybridní model. „Spustili jsme prodej Fordu Explorer na vybraných trzích a prodeje jsou slušné. Jde o zcela jiný produkt, není pro každého, ale jsou tu i zákazníci, kteří ho milují,“ uvedl Rowley.

Právě u modelů jako Explorer a Mustang přitom vyniká unikátní pozice Fordu. „Ford je nyní jedinou americkou značkou v Evropě a to je unikátní pozice, na které můžeme stavět. Mnoho lidí je přitahováno některými z těchto charakteristik a Ford je jediný, který může uvést takové modely na trh,“ dodal Rowley.

Připomněl také úspěch modelu Ranger Raptor, tedy výkonného pick-upu (nejen) pro evropské trhy, který je menším sourozencem populárního amerického pick-upu F-150 Raptor. Automobilka totiž nejspíš ani netušila, jak populární se model na evropském trhu stane.

Rowley ovšem připomíná, že další dovoz amerických modelů do Evropy nebude nejsnazší. Kromě náročnější přepravy, která se promítá i do cen, totiž dovoz bude komplikovat i striktní evropská politika vztahující se na emise CO 2 . Zřejmě i proto zatím Ford nemá v plánu prodávat na starém kontinentu model Bronco, který v USA nadchl davy.

Situace by se však mohla měnit s postupnou elektrifikací nabídky. Ford Bronco se totiž zřejmě dočká i elektrické verze, jak nedávno naznačil CEO automobilky Jim Farley. Plug-in hybridní nebo čistě elektrické modely by pak mohly mít cestu do Evropy podstatně snazší.