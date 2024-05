Budoucnost elektrických hypersportů je nahnutá. Miliardáři o ně už nemají zájem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Novodobá éra elektrických hypersportů sotva začala a už začíná upadat. Na mezinárodní konferenci Financial Times Future of the Car Summit se o tom tento týden rozmluvil Mate Rimac, výrobce inovativního chorvatského elektrického hypersportu Rimac Nevera a generální ředitel Bugatti. Proč milionáři a miliardáři nejeví o extrémně rychlé „placky“ na baterky stejný zájem jako o tradičnější spalovací hypersporty s unikátní technikou? Obrovská síla elektromotorů zkrátka není vše.

Hlavním důvodem, proč nejbohatší klientela na světě přestala o elektrické hypersporty jevit zájem je aktuální trend v automobilovém průmyslu. Elektrická vozidla se stávají hlavním trendem a společenská smetánka se chce odlišit od běžných lidí. Jak se v minulosti snadno nechali zaujmout brutální rychlostí elektrických hypersportů, tak najednou se chtějí vrátit ke spalovacím motorům a analogovému zážitku.

Mate Rimac na konferenci o budoucnosti aut uvedl, že v posledních letech se automobilový svět výrazně změnil. Když Rimac kolem roku 2017 začal vyvíjet produkční Neveru, byl jedním z prvních výrobců hypersportů, co se do nové technologie odvážili naplno. Se stále zpřísňujícími se emisemi a vyhlídkami na konec spalovacích motorů se však do vývoje elektrických supersportů a hypersportů vrhli i další výrobci a z rychlých elektromobilů začíná být tuctová záležitost.

Zakladatel Rimacu otevřeně říká, že ve světě klesá poptávka po špičkových elektrických autech, což významně ovlivňuje budoucnost jeho společnosti. A dost možná se bude muset domluvit se svými inženýry, aby se společně vrátili zpátky na stromy.

Rimac zatím doručil zákazníkům lehce přes 50 ze všech 150 plánovaných kusů Nevery, ale už teď přemýšlí o nástupci. A dokonce uvádí, že se automobilka zřejmě bude muset vrátit ke spalovacím motorům a vydat podobnou cestou, jakou se chystá jít nové Bugatti s elektrifikovaným vysokootáčkovým motorem V16 od Cosworthu. To mimochodem vzniká ve spolupráci s Rimacem poté, co obě značky zastřešila nová společnost Bugatti-Rimac už v roce 2021.