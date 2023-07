Řídili jsme Rimac Nevera. Až moc rychlý pro tento svět!

Na pokyn mé pravé nohy právě čeká 1408 kW – abych to uvedl na pravou míru, je to téměř tolik výkonu, jako mají tři Porsche 911 Turbo S! Rimac Nevera je zároveň nejrychlejší elektromobil na světě: jeho maximální rychlost činí 412 km/h. A dnes se s tímto autem v ceně přes 56 milionů svezu.

V březnu roku 2018 představila chorvatská značka Rimac na ženevském autosalonu elektrické hyperauto s kódovým označením C_Two. Tehdy se jí vysmívali, nyní, o pouhých pět let později, má okolo 2100 zaměstnanců a roční obrat přes 500 milionů eur. Její zakladatel Mate Rimac navíc vůbec nepolevuje. Do chodu už uvedl třeba Rimac Technology – divizi nejen pro technologie baterií, která nyní dodává známým značkám typu Hyundaie nebo Aston Martinu.

Na vývoji modelu Nevera bylo odpracováno přibližně 1,6 milionu hodin, ručně bylo postaveno 18 prototypů, z nichž jedenáct padlo za oběť crash testům. Úsilí se však vyplatilo: nyní je kupé homologováno po celém světě, což není u hyperaut s tak malým počtem kusů samozřejmostí. S neverou, což mimochodem znamená chorvatsky bouře, zakládá Rimac nový segment plně elektrických hyperaut. Ačkoliv bylo v tomto odvětví oznámeno mnoho modelů, mj. od Lotusu, čínského Nia a samozřejmě Tesly, žádný zatím nebyl dodán zákazníkovi. U nevery a vozu Pininfarina Battista, který mimochodem rovněž vyrábí Rimac, je tomu jinak. Z plánovaných 150 kusů jich bylo doposud klientům předáno 15 až 20. Ten s číslem 001/150 dostal bývalý pilot formule 1 Nico Rosberg.

To dělá z nevery megaexotiku. Kdekoliv se objeví, okamžitě přitahuje davy. Často aniž by věděli, na co se ve skutečnosti dívají. Ve srovnání s modely Pagani nebo Koenigsegg je 4,75 metru dlouhý a 1,21 metru vysoký rimac téměř nenápadný. To, co se skrývá pod karbonovou karoserií, je však neméně působivé. Monokok váží pouhých 186 kilogramů a má vyšší torzní tuhost než současné závodní speciály kategorie LMP. Akumulátor s kapacitou 120 kWh navíc zpevňuje monokok o dalších 37 procent. A když už jsme u baterie, ta je rozložena do tvaru písmene T pod středovým tunelem a za sedadly – trochu jako ve sporťáku s motorem uprostřed.

Čtyři elektromotory (dva pro každou nápravu) mají výkon neuvěřitelných 1408 kW, čili 1914 koní! Byly vyvinuty ve vlastní režii, stejně jako téměř vše pro neveru. Jedinou výjimkou je odpružení od firmy KW a klimatizace, ta pochází z Audi R8.

Video se připravuje ...

Vedle mě teď sedí Goran, testovací jezdec Rimaku. S klidem mi vysvětluje, že pro nastartování musím stisknout tlačítko nalevo od volantu. Pro mě to znamená plné soustředění, protože pod pravou nohou na mě teoreticky číhá nejen těch 1408 kW, ale také 2360 N.m. Ve reálu ale jde „jen“ o 986 kW (1340 koní) a 1652 N.m, protože v cestovním režimu je k dispozici jen 70 % výkonu. Goran doplňuje, že k dispozici je pět jízdních režimů plus dva individuální. Nastavení pro maximální úspornost s optimistickým dojezdem 490 km vynecháváme, bohužel ale i driftovací režim.

Ve městě se nevera řídí překvapivě snadno. Uvnitř je slušné množství místa, skořepinová sedadla Sabelt nabízejí pohodlí a i ostatního komfortu je dostatek. Nezvyklá je pouze zvuková kulisa. Žádný všudypřítomný ryk osmiválce, dvanáctiválce nebo W16 za zády, v chorvatském hyperelektromobilu panuje klid. Ale ne úplné ticho, slyším vrčení elektromotorů, valivý hluk plášťů Michelin Pilot Sport 4S nebo každý kamínek v podbězích kol. Nic ale není přidáno, rimac se záměrně obejde bez umělých zvuků.

Na dálnici přepínáme do režimu Track. Teprve teď mám k dispozici plný výkon. Provoz je sice hustý, ale najednou se v levém pruhu otevře mezera. A žádné omezení rychlosti. Goran zavelí: „Šlápněte na to! Naplno!“ Poslechnu. To, co se děje pak, se dá jen těžko vyjádřit slovy. Nevera vystřelí kupředu bez špetky soudnosti. Tak rychle, že se ani nestačím koukat na tachometr. Později zjišťuji, že jsme jeli 280 km/h, a to během okamžiku! Nikdo a nic vás nemůže připravit na to, co vás čeká v neveře pod plným plynem. A to u mě samozřejmě fungují určité zábrany, koneckonců jsem na veřejné silnici. Krátce předtím byl Goran se svým týmem na testovací trati v Papenburgu a překonali 23 světových rekordů. Namátkou 0-100 km/h za 1,81 sekundy. 100-200 km/h za 2,59 sekundy nebo 200-300 km/h za 4,79 sekundy. Po zhruba 23 sekundách při plné akceleraci dosáhne nevera maximální rychlosti 412 km/h. A po dvou sekundách už zase brzdím. A to tvrdě, kupé má na všech kolech 390milimetrové karbon- keramické kotouče. K dispozici je též aerodynamická brzda, respektive efekt rekuperace.

Dálnice už bylo dost, teď jedeme po okreskách. Přepínám do sportovního režimu, což opět znamená výkon 986 kW a 1652 N.m. Jiný slovy „pouze“ dvakrát tolik, co má Porsche 992 Turbo S.

Nevera je skutečně jiná. A také hodně váží, 2300 kilogramů je na hyperauto vlastně až moc. Konstruktérům se ale podařilo její hmotnost dobře skrýt. Jasně se to projevuje v zatáčkách. Řízení je přímé, auto lze precizně vodit a působí velmi obratně. Je to i díky vektorování točivého momentu. To znamená, že jsou kola na vnitřní straně zatáčky v případě potřeby přibrzděna, což kupé vtáhne do oblouku. Největším překvapením toho všeho je ale trakce: systémy odvádějí tak dobrou práci, že se auto jednoduše samo teleportuje vpřed. Mimochodem při plném plynu auto nevyvede z míry ani stoupání do kopce, což působí až strašidelně.

Zhruba po hodině a půl moje jízda končí. Zbývá jen důležitá otázka: Je nevera na okresce zábavná? Ano i ne! Ano, protože je agilní, komunikativní a bezprostřední jako žádný jiný elektromobil. Ne, protože je na okresky vlastně příliš rychlá. Přesto je chorvatský klenot mistrovským dílem techniky. Nic na tom nemění ani drobné nedostatky, jako jsou boční okna, která nejdou úplně stáhnout, nebo křupající obložení sloupku řízení. Zkrátka ani extra drahá auta nejsou dokonalá...

Při základní ceně 2,38 milionu eur, což je něco přes 56 milionů korun, se zatím prodalo pouze padesát kusů z plánovaných 150. A předáno jich bylo ještě méně. Hyperauto, které není vyprodané ještě před vstupem na trh? V dnešní době naprostá výjimka. Možná Mate Rimac předběhl dobu a pro elektrický bolid zatím není dostatek zákazníků. Mladý vizionář ale obavy mít nemusí, jeho byznys a vliv už dávno nestojí pouze na kupé jak z jiného světa. Ačkoliv to by k tomu bohatě stačilo...