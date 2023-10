Vůbec první spojení ikonického jména Land Cruiser s elektrickým pohonem má formu konceptu sedmimístného SUV se samonosnou karoserií, jehož primárním určením by patrně byly silnice místo náročného terénu.

Nebude-li Toyota chtít na některých trzích, např. těch evropských, přestat prodávat offroad Land Cruiser, bude ho muset s největší pravděpodobností nabídnout s elektrickým pohonem. Jak by to mohlo vypadat, se chystá ukázat už zanedlouho na Japonské show mobility, a to pomocí konceptu Land Cruiser Se.

Vůz vypadá jako velké SUV, nikoliv drsný offroad – a právě tím také je. Kromě velkých kol s úzkoprofilovými pneumatikami, což není pro jízdu v terénu vhodná kombinace, má samonosnou karoserii a na offroad pořádně velký rozvor náprav 3.050 mm.

Ani ostatní rozměry nenaznačují, že by produkční verze tohoto konceptu měla jezdit nehostinným terénem víc než po asfaltu. Studie je dlouhá 5.150 mm, široká 1.990 mm a vysoká 1.705 mm. Mnohem spíš bude SUV pro velkou rodinu – má totiž tři řady sedadel, které pojmou až 7 cestujících.

Automobilka se o voze příliš široce nerozhovořila nad rámec těchto základních technických dat. Uvedla však, že vůz nabízí vysoký točivý moment, unikátní pro bateriové elektromobily, a že tichá jízda elektromobilu „pomáhá vytvořit komfortní interiér při jízdě ve městě a po silnicích“.