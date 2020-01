Bugatti chystá pro rok 2020 několik překvapení. Bude to i zvažované SUV?

Automobilka Bugatti se ohlíží za rokem 2019, v němž slavila 110 let od svého založení. I s odkazem na něj představila Chiron ve speciální edici 110 ans Bugatti, unikátní model La Voiture Noire nebo Centodieci odkazující svým vzhledem na slavné EB110. Navíc s upraveným Chironem překonala rychlost 490 km/h. Zároveň však vyhlíží rok 2020, v němž chystá hned několik překvapení.

Sám prezident Bugatti Stephan Winkelmann se totiž vyjádřil ke spekulacím, které značku obíhají už delší dobu, především v souvislosti s myšlenkami vedení na druhou modelovou řadu, která by měla doplnit Chiron.

„Všechno, co mohu říci, je to, že budeme prezentovat několik překvapení v roce 2020. Máme pár nápadů a pracujeme na budoucnosti naší tradiční značky,“ říká Winkelmann.

Bugatti by tak mohlo teoreticky představit možnou podobu automobilu, který by doplnil Chiron. Winkelmann se nedávno nechal slyšet, že to určitě nebude další supersport, ale spíše nějaký model pro každodenní použití. Nejčastěji se spekuluje o nějaké formě crossoveru, vedení Bugatti ale v tomto směru zůstává tajemné. Jisté je jen to, že projekt ještě musí schválit vedení VW Group, jehož je Bugatti součástí.

Zatímco premiéra třeba konceptu druhé modelové řady je zatím ve hvězdách, takřka jistotou je příchod dalších automobilů na bázi Chironu. Strategie odvozených modelů od šestnáctiválcového gran turisma se ukázala jako úspěšná, třeba 40 kusů modelu Divo bylo vyprodáno ještě před jeho oficiálním odhalením, a tak v ní Bugatti hodlá pokračovat, což její šéf nepřímo potvrzuje.

„V roce 2020 představíme další vysokovýkonné automobily, protože Bugatti zůstává věrné filozofii vyvíjet nejlepší auta na světě,“ říká Winkelmann.

Letos ostatně vznikne první sériový exemplář modelu Divo, který přitom byl představen už v roce 2018. Naplněné výrobní kapacity ale znamenají, že se na start výroby muselo počkat. Ostatně na takové Centodieci zákazníci budou muset vyčkat až do roku 2021.

Firma ale také bude muset prodat ještě nějaké zbývající exempláře Chironu. Automobil se bude vyrábět do konce roku 2021, přičemž z plánované série 500 exemplářů nezbývá už ani 100 volných kousků. Jestli tak o Chiron máte zájem, pořád máte možnost si jej pořídit jako nové.