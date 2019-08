Bugatti neuhlídalo nový model, nástupce EB110SS se jmenuje Centodieci

Zatímco sama automobilka vydala včera odpoledne pouze video, na kterém je nový model prezentován jen formou uměleckého díla vedle původní EB110 SS, webu Carscoops se podařilo získat první fotografie nového modelu v plné kráse. A konečně jsme se také dozvěděli jeho skutečné jméno – Centodieci, což je v italštině 110.

Jak bylo již dříve avizováno, Centodieci je duchovním nástupcem slavného devadesátkového supersportu Bugatti EB110 SS, který vznikl jako ještě ostřejší a lehčí varianta modelu EB110. A zatímco původní EB110 oslavovala 110 let od narození Ettoreho Bugatti, model Centodieci oslavuje 110 let samotné automobilky.

Odkazů na ikonu devadesátých let přitom najdeme skutečně plno. Začít můžeme třeba od masky, jejíž ikonická podkova je podstatně menší a umístěná mnohem níž. Po jejích stranách jsou pak dvě horizontální linky, stejně jako u původní EB110. Agresivitu přídě pak dotvářejí ještě velice tenké LED světlomety.

Při bočním pohledu pak musíme rozhodně vypíchnout pětici kulatých otvorů za dveřmi, které byly dalším ze specifických designových prvků modelu EB110 SS. Vzadu pak najdeme kromě velkého křídla ještě upravený design LED svítilen, zdůrazňující symbolické spojení mezi Centodieci a EB110 SS, a čtveřici koncovek výfuku, které jsou vertikálně umístěny ve dvojicích po stranách výrazného difusoru.

Technickým základe Centodieci je samozřejmě Bugatti Chiron, což znamená, že pod kapotou najdeme ten samý 8.0 litrový čtyřikrát přeplňovaný motor W16. Ten standardně nabízí 1500 koní, podle informací webu TheSuperCarBlog by však mohl pod kapotou Centodieci nabídnout ještě o pár koní víc. Vůz by navíc mohl být i lehčí než standardní Chiron a jeho aerodynamika by se měla přibližovat modelu Bugatti Divo.

Na konkrétní technické parametry si budeme muset počkat až na oficiální představení, zatím se ale zdá, že by mohlo jít o skutečně výjimečný vůz. Jeho produkce by však měla být omezena na pouhých 10 kusů, přičemž cena jednoho by se měla pohybovat okolo 8.9 milionu dolarů, tedy cca 207 milionů korun. I tak je ale téměř jisté, že v době prezentace už budou mít všechny kusy své majitele.