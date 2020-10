Bugatti poodhalilo záhadný model se světly do X

O automobilce Bugatti se v posledních týdnech hovořilo zejména v souvislosti s možnou změnou vlastníka, samotná značka se však nyní připomněla s něčím zcela jiným. Na své hlavní webové stránce, stejně jako na sociálních sítích, zveřejnila tajemnou fotku se záhadným komentářem.

Fotografie ukazuje zadní brzdová světla do tvaru písmene X a základní obrysy sportovního vozu. Komentář „What if…?“, tedy v překladu „Co když…?“ pak vyvolává ještě více otázek. Odpověď by však měla přinést digitální světová premiéra, která by se měla odehrát již brzy. Víc automobilka bohužel nezmiňuje a tak nechává prostor fantazii.

Z inovativních tvarů zadních brzdových světel, která na sebe strhávají prakticky veškerou pozornost, toho moc nevykoukáme. Obrysy karoserie, zejména pak horní rohy, ovšem lehce připomínají zadní obrysy modelu Chiron Pur Sport, jak si všimli kolegové z Motor1. Vzhledem k velmi decentnímu nasvícení se však jedná jen o výstřel do tmy.

Nabízí se ovšem spekulace, se kterou přišel web The Supercar Blog. Podle nejmenovaného zdroje uvnitř automobilky by totiž Bugatti mělo v současnosti pracovat na unikátním okruhovém modelu, který vznikne jako jedinečný exemplář. Pod jeho kapotou by přitom měl být ukrytý 8.0 litrový motor W16 z modelů Super Sport 300+ a Centodieci, který nabízí výkon 1.177 kW.

Okruhový speciál měl být podle informací Supercar Blog představen do konce měsíce, což by automobilka ještě pořád stačila. Nechce se nám ale věřit, že by s pozvánkou na on-line premiéru tak moc otálela.

The Supercar Blog má ale v záloze ještě jeden tip. Údajně by se totiž mohlo jednat ještě o jedinečný Chiron Roadster, který by měl vznikat přímo na zakázku. Nejmenovaný zákazník měl přitom za tento vůz zaplatit částku okolo 11 milionů dolarů (přes 252.000.000 Kč). Snímek ovšem nijak nenaznačuje, jestli model má či nemá střechu. Její odstranění by však nemusel být úplný nesmysl.

Poslední teorie, leč zřejmě nejméně pravděpodobná, by mohlo být představení elektrického konceptu, který by mohl potvrdit informace o přechodu značky Bugatti pod křídla chorvatského výrobce elektromobilů Rimac. Celkem s jistotou se ale dá vyloučit, že by mohlo jít o vývoj druhého modelu Bugatti, na kterém musela automobilka již před časem zastavit práce.