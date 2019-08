Cadillac XT4 Sport 2.0 Turbo – Víc než jen americká alternativa?

Cadillac by opět rád prorazil v Evropě. Zkusí to mimo jiné středně velkým SUV, které jsme na českých silnicích exkluzivně otestovali ještě před oficiálním zahájením prodeje.

Mimoevropské automobilky nemají na starém kontinentu zrovna na růžích ustláno. Evropský zákazník je nadmíru konzervativní, navíc velice náročný co se týče jízdních vlastností i kvality, což spolu se stále přísnějšími regulemi ohledně bezpečnosti a emisí znamená, že některé značky evropský trh raději opouští, protože se jim zdejší působení nevyplatí. Naposledy takový krok učinilo Infiniti, zatímco třeba Acura ani na trh nakonec nevstoupila a Qoros svoji evropskou expanzi zcela zrušil. Přesto se najdou zaoceánské značky, které to v Evropě zkoušejí.

Jednou takovou je Cadillac, luxusní divize amerického General Motors. Koncern sice po stažení se Chevroletu a prodeji Saabu i Opelu Evropu víceméně opustil, v omezených podmínkách tu ale stále funguje – prodává tu sporťáky Chevroletu (Camaro a Corvette) a najdou se tu i prodejci Cadillacu. Právě americký konkurent pro Audi a Mercedes by rád své aktivity na starém kontinentu oživil a stal se plnohodnotnou alternativou pro v Evropě působící prémiové značky.

Má se tak stát na konci roku, kdy má být představena nová struktura evropského zastoupení. Spolu s tím mají být pro Evropu homologovány i jednotlivé modely. Jak by to mohlo vypadat, jsme zjišťovali prostřednictvím exkluzivního testu Cadillacu XT4.

Do Česka ho dovezla společnost Tucar, která spolu s dalšími firmami prodává na českém trhu vozy amerických značek dovážené ze zámoří. Konkrétně vyzkoušený bílý Cadillac XT4 přivezla z Kanady jako ochutnávku toho, co od americké značky můžeme čekat.

A jak naše týdenní testování ukázalo, Cadillac XT4 by mohl na trhu vzbudit hodně pozornosti. Kdekoliv jsme se s autem objevili, XT4 si chodci i okolní řidiči prohlíželi a řešili, o co se vlastně jedná. A tak si to pojďme detailněji říci.

Originální design

V nabídce Cadillacu jde o úplnou novinku, nejmenší SUV stojící pod XT5, XT6 a Escalade, které se začalo vyrábět v roce 2018. Americkým pohledem je XT4 kompaktní SUV, v evropském měřítku jde ale o „středně velké SUV,“ které velikostně víceméně odpovídá modelům Audi Q5, Alfa Romeo Stelvio, Jaguar F-Type nebo Mercedes-Benz GLC, oproti nimž je však s délkou 4.599 mm a rozvorem 2.779 mm o něco kratší.

*Se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky Cadillac XT4 – srovnání rozměrů s konkurencí Model Cadillac XT4 Audi Q5 Alfa Romeo Stelvio BMW X3 Jaguar F-Pace Mercedes-Benz GLC Volvo XC60 Délka (mm) 4599 4663 4687 4708 4731 4669 4690 Šířka (mm) 1881 1893 1903 1891 2071* 1890 1902 Výška (mm) 1627 1659 1671 1676 1666 1644 1650 Rozvor (mm) 2779 2819 2818 2864 2874 2873 2865

Design kráčí v aktuálním směru Cadillacu, což znamená originální, sebejistou příď s masivní maskou chladiče a světlomety protaženými daleko k čelnímu sklu, což je ve výsledku hodně chlapácké vzezření. Je to osobitý výraz, který si s autem jiné značky rozhodně nespletete. Svébytná je i záď s vertikálně orientovanými koncovými světly protaženými do víka kufru. Právě těmi se XT4 odlišuje proti většímu SUV XT5 s obdobně řešenou přídí. Testovaná verze Sport se pak liší černým orámováním oken, originálními koly nebo specifickou maskou inspirovanou sportovním sedanem ATS-V.

Luxusní, ale...

To samé platí také pro interiér, byť třeba grafiku symbolů na tlačítkách známe z modelů Opel. Cadillac přitom razí klasickou cestu. Před řidičem jsou hezky čitelné analogové ukazatele, žádný digitální přístrojový štít, není tu pak ani volně stojící displej multimediálního systému. Místo něj je tu osmipalcová obrazovka zakomponovaná do palubní desky, avšak originálně naklopená. Že je na dnešní poměry nízko, by ani tolik nevadilo, jde spíše to, že se v ní na slunci leskne okolí. Oceňujeme ale zachování mechanických tlačítek pro ovládání některých funkcí.

Chválíme také palubní počítač, který zobrazuje i takové informace, které byste u konkurence hledali marně. V menu se tak dozvíte údaje o teplotě oleje v převodovce, napětí v autobaterii nebo stav vzduchového filtru. Líbí se nám též skvělý obraz parkovací kamery s vysokým rozlišením, který navíc nabízí funkci virtuálního autíčka podobně jako v aktuálních BMW, což pomůže orientaci v prostoru. Zajímavou funkci pak mají masážní sedačky – při parkování vrněním upozorní řidiče na přibližující se překážku.

Přední sedadla jsou „po americku“ pěkně širokánská, lze se v nich pohodlně rozvalit. Vedle dnes už obligátního vyhřívání si navíc lze připlatit i za ventilaci nebo masážní funkci. Palubní deska je v testovaném kusu čalouněná kůží, úroveň použitých materiálů evropské konkurence je ale pořád o krok napřed. Zkrátka to v XT4 vypadá pořád o něco laciněji než třeba v Q5. Všimnete si toho přitom již při nastupování, kdy bouchnutí při zavírání dveří má zkrátka blíže mainstreamovým vozům než prémiovkám.

Na zadních sedadlech je tak akorát místa, v tomto ohledu je znát, že je XT4 kratší než evropská konkurence. Se svými 185 centimetry výšky mám při posazení se „za sebe“ jen minimální rezervu, a to jak před koleny, tak nad hlavou, kvůli hraně panoramatické střechy. Lavice pěkně podpírá stehna, podivný tvar opěradla ale poněkud tlačí do hýždí.

To zavazadelník není příliš velký. Udávaných 637 litrů se sice jeví jako skvělé číslo, jenže po otevření víka zavazadelníku se budete podivovat nad tím, kde se vzaly. Započten je sem patrně i prostor pro náhradní kolo, zaplněný v testovaném kusu právě rezervou a napevno instalovanými schránkami kolem ní. Šířkou mezi podběhy ani délkou auto nevybočuje ze standardů, nápadná je ale nízká výška mezi podlahou a krycí roletkou.