Do Česka přijde dostupný spalovací kombík. Kia ukázala nástupce Ceedu SW
O kombíky už není v Evropě takový zájem jako dříve a automobilky je nahrazují SUV. Pořád jim ale věří třeba Kia, která právě uvedla prodlouženou variantu spalovací novinky K4.
Tento leden po 20 letech skončila produkce Kie Ceed. Populární série modelů vyráběných na Slovensku byla v tamní továrně nahrazena elektrickou alternativou EV4. Spalovací a u nás jistě očekávanější náhrada K4 k nám už také dorazila, zatím pouze s karoserií hatchback. Slíbený však byl i kombík Sportswagon, který se právě představil.
Stejně jako hatchback si nechává plovoucí střechu v zadní části a velmi podobná je i zadní část se svítilnami ve tvaru L. Druhý pár dveří má i zde kliky schované do sloupku C a navázání prodloužené zádě působí docela elegantně a vyváženě.
Proti ceedu narostl už hatchback, několik centrimetrů navíc přidává i nový kombík. Na délku má 4695 milimetrů, kufr má ale překvapivě menší objem než předchůdce. Zatímco ten nabídl 625 litrů, novinka se trochu smrskla na 604 litrů. Pořád jde ale o slušná čísla, která nemají daleko do konkurenční Škody Octavia Combi se 640 litry.
Palubní deska zůstává samozřejmě stejná jako u hatchbacku. Před řidičem je 12,3“ digitální přístrojový štít, uprostřed je menší minitor pro klimatizaci a uprostřed je další 12,3“ obrazovka multimédií. Očekávat se dá i podobná prostornost ve druhé řadě, rozvor 2720 mm totiž zůstal stejný jako u kratší verze. Na rozdíl od hatchbacku mají dveře zavazadlového prostoru možnost elektrického otevírání.
Pohony také zůstávají stejné. Základem je litrový přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Ten samý motor se dá pořídit také s mild-hybridem, který je možné párovat se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Větší čtyřválec 1.6 T-GDI bude k mání jen s automatem a na výběr budou dvě výkonové verze – 110 kW a 132 kW. Později by se měl objevit také hybridní pohon, naopak diesel je už minulostí.
Novinka do Evropy míří, stejně jako hatchback, z mexické továrny a na český trh bude uvedena ve druhém nebo třetím čtvrtletí tohoto roku. Ceny zatím neznáme, hatchback u nás začíná na 489.980 Kč za verzi s litrovým motorem a 594.980 Kč za čtyřválcovou šestnáctistovku. Elektrická alternativa EV4 verzi kombi nenabízí, v nabídce je ale sedan. Ten má i K4, neplánuje se ale jeho uvedení na evropský trh.
„Karoserie typu kombi umožňuje modelu K4 konkurovat i mimo tradiční segment C,“ uvedl Pablo Martínez Masip, viceprezident marketingu Kia Europe. „Díky velkorysému zavazadlovému prostoru a vyspělé technologii jde o atraktivní volbu pro zákazníky preferující větší vozy.“
Konkurence už po návalu SUV není tak silná jako bývala, ale stále v nabídce zůstávají modely, jako Škoda Octavia Combi, která je o něco kratší než nová K4. To samé platí i pro Volkswagen Golf Variant nebo Seat Leon Sportstourer. Silnou konkurencí bude stárnoucí Hyundai i30 kombi, který patří mezi nejlevnější kombíky u nás. Ten stojí na o generaci starší platformě K2 a očekává se jeho brzké nahrazení modernizovaným modelem nebo zcela novou generací.
|Kia EV4 Sportswagon
|Technické údaje
|Pohon
|Benzin
|Benzin
|MHEV (benzin)
|MHEV (benzin)
|Motor
|1.0 l Turbo GDI benzín
|1.6 l Turbo GDI benzín
|1.0 l Turbo GDI benzín
|1.0 l Turbo GDI benzín
|Převodovka
|6st. manuální
|7st. automatická DCT
|6st. manuální
|7st. automatická DCT
|Pohon kol
|Přední pohon (FWD)
|Max. výkon (kW)
|85
|110 / 132
|85
|85
|Délka x šířka x výška (mm)
|4695 x 1850 x 1435
|Rozvor (mm)
|2720
|Přední převis (mm)
|905
|Zadní převis (mm)
|1070
|Světlá výška (mm)
|140
|Objem zavazadlového prostoru (l, VDA)
|604 / 1439
|604 / 1439
|482 / 1317
|482 / 1317
|Objem palivové nádrže (l)
|47
Zdroj: Kia, foto a video: Kia