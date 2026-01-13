Martin Vaculík v Audi A6 Sportback e-tron: Jízda zcela bez plynu. Jak je to možné?
Už v jednom ze starších videí jsem se přiznával, že se mi nové elektrické Audi A6 velmi líbí. Pojďme se na něj podívat podrobněji.
Audi A6 e-tron zachovává tradiční pojetí, a to i jízdních vlastností. Takže cítíte, že jedete v A6 - neochvějně stabilní, s klidným řízením, ale na limitu nedotáčivé. Její osmisetvoltový elektrický pohon je velice moderní, ovládání spíše konzervativní.
Po kombíku Avant (mezi elektromobily jsou kombíky stále vzácnost) jsem vyzkoušel model Sportback se splývavou výklopnou zádi. A místo pohonu quattro tu tentokrát máme jen zadní pohon s výkonem 270 kW (model Performance). Díky vynikající aerodynamice se součinitelem Cx = 0,21 má tento vůz udávanou spotřebu energie 14,57 kWh/100 km. S baterkou o využitelné kapacitě 94,9 kWh to znamená dojezd na jedno nabití už stejný, jako u běžných spalovacích aut.
Sportback s rekordní aerodynamikou dotáhl plachtění, které tolik miluji, úplně do absolutna. Poměr vysoké setrvačnosti dané relativně vysokou hmotností 2300 kg a vůči nízkým jízdním odporům vytváří realitu, že bez plynu najedete desítky kilometrů.
V reportáži pro náš pořad Svět motorů na Nova Action jsem vyzkoušel jízdu mezi Zaječovem a Hořovicemi, kde na trase 10 km je klesání jen 100 m. Už to však Audi A6 e-tron stačí, aby celou trasu absolvovalo zcela bez plynu s absolutně zázračnou spotřebou. Neváhejte se podívat na dnešní reportáž a místo hejtů si to vyzkoušejte sami se svým autem.
Zdroj: Autorský článek