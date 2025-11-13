U nákupních center budeme za parkování platit až 100 Kč za hodinu. Můžeme si za to sami
Co bylo dlouho „zadarmo“, už tak samozřejmé není. Řetězce zavádějí striktnější parkovací pravidla. Zaplatiti můžete až 100 korun za hodinu.
Každý jistě uvítá, když má možnost něco zdarma získat či využít. Vzhledem k hustotě dopravy jde v tomto ohledu často o parkování, které je ve středech měst většinou zpoplatněné. Stačí však jet o kus dál k nějakému obchodnímu centru a tam běžně zaparkujete zdarma. Dříve jste tu občas mohli narazit i na volně využitelný wallbox jako projev vstřícnosti k elektromobilitě.
Jenže když je něco zdarma, najdou se tací, kteří toto dobré gesto zneužívají. Například právě nabíjecí stanici majitelé elektromobilů často využívali i jako běžné parkovací místo, takže ji blokovali ještě dávno potom, co už měli plně nabito. Ford s tímto nešvarem nenásilně bojuje „značkovými“ kartičkami, které si můžete nechat poslat a neohleduplného řidiče taktně upozornit.
Stále více se zneužívá i samotná možnost parkování a očividně toho mají provozovatelé obchodů dost. Je jasné, že čím větší nákupní centrum, tím více času tam lidé tráví, ovšem není správné využívat taková parkoviště pro dlouhodobé pravidelné stání. Tuto praxi potvrdila redakci Události247 i mluvčí řetězce Lidl Iveta Barabášová.
V čím dál větší míře se tak objevují parkoviště u obchodů chráněné závorami s tím, že nějaká doba parkování je zdarma. Běžnou praxí to je u velkých obchodních center, přinejmenším mají-li drahá podzemní parkoviště či nadzemní parkovací domy. U jednotlivých supermarketů to však zatím až tak normální není.
V reakci na zneužívání parkovacích míst Lidl zavede zpoplatnění s tím, že prvních 90 minut mají zákazníci zdarma a následně platí 100 Kč za každou započatou hodinu. Podle ní, ale i podle oslovených zákazníků, je to dostatečně dlouhá doba pro nákup. Ozývají se i názory, že by si řidiči klidně platili i 100 Kč za hodinu, pokud by bylo parkoviště řádně hlídané nebo pod dohledem kamerového systému.
Stejnou praxi zavádí také řetězec Kaufland, ačkoliv výše hodinové sazby a doby zdarma se liší. Nabízí bezplatné parkování v délce 90 až 180 minut a následně účtuje 30 až 100 Kč za započatou hodinu. Tesco většinou poskytuje parkování na dvě hodiny a poté se hodinová sazba pohybuje kolem 50 až 60 korun, ale můžete narazit i na poplatek 100 Kč za hodinu. Podobné podmínky má i Albert a Penny.
Ve větších centrech, například v Globusu, mají návštěvníci 3 hodiny zdarma a IKEA dává dokonce pět hodin volného parkování. Následně účtuje 50 Kč za hodinu, přičemž se do poplatku započítávají i předchozí hodiny stání. Budeme rádi, když nám dáte vědět do komentářů, zda s takto nastaveným systémem souhlasíte.
