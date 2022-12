Český designér navrhl úžasný sporťák inspirovaný muscle cars, japonskými vozy a kyberpunkem

Kyberpunk (anglicky cyberpunk) je považován za subžánr science fiction, který se aktuálně těší poměrně velké oblibě. V poslední době mu popularitu zvedla například hra Cyberpunk 2077, zapůsobil také úspěšný anime seriál Edgerunners, který se objevil v září na Netflixu. Ten dokonce se zmíněnou hrou sdílí prostředí fiktivního města Night City.

Podle české wikipedie se kyberpunk zrodil ze sci-fi hnutí Nová vlna šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Zasazen je do futuristického prostředí a je pro něj charakteristická „kombinace společenské spodiny a pokročilé technologie“.

Téma kyberpunku oslovuje také mladého českého designéra Radka Štěpána, kterého můžete znát jako tvůrce konceptu moderní Tatry 77. Radek zkusil některé motivy kyberpunku spojit s návrhem sportovního vozu. Výsledkem je projekt KobraXT.

„Kobra vznikla jako návrh do mého projektu krátkých automobilových videí, který slouží jako platforma pro studium a zlepšení schopností na poli animace, nasvícení scén a celkově dosažení vyloženě filmového looku. Je to vlastně už druhý počin do projektu, prvním byl návrh limuzíny Meduza. Ta však byla inspirována jinými postupy. Kobra spojuje moje oblíbené téma kyberpunku a navrhování aut,“ prozrazuje Radek Štěpán.

A vyzdvihuje jeden konkrétní detail, inspirovaný oceňovaným anime seriálem Ghost in the Shell (Kōkaku kidōtai; existuje také stejnojmenný hraný film, u nás známý jako Duch ve stroji). „V seriálu se několikrát objevilo vozidlo, které mělo jako signaturu zadních světel v podstatě jen velký červený obdélník. Je to prvek velice jednoduchý, ale současně vizuálně ohromně silný. Proto jsem ho chtěl zakomponovat i do svého návrhu,“ říká Radek.

Kyberpunk však nepředstavuje jedinou zásadní inspiraci. „Velký vliv na konečný design měly také americké sportovní vozy, tedy muscle cars, a japonské automobily 70. a 80. let. Poslední dobou mám pro ‚vintage‘ slabost a chtěl jsem navrhnout auto, z něhož bude cítit nostalgie,“ dodává.

Výsledek si můžete prohlédnout - společně se zmíněným sedanem Meduza - v galerii. Jak se vám vozy líbí?